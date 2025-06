Cel mai ieftin furnizor de energie după 1 iulie 2025. Top 10 companii cu cele mai bune oferte după liberalizare

Care va fi cel mai ieftin furnizor de energie după 1 iulie 2025? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun toți românii, speriați de veștile pe care le oferă autoritățile din domeniul energiei în ultimele zile.

Cel mai ieftin furnizor de energie după 1 iulie 2025

, astfel că toți consumatorii vor plăti prețul întreg pentru fiecare kilowatt consumat. Timp de doi ani prețul a fost plafonat, însă în mai puțin de o lună vom vederea creșteri semnificative în ceea ce privește facturile la electricitate.

Un exemplu simplu este dat pe baza facturii unui bucureștean care a consumat, în ultima lună, 63 kWh. El a trebuit să plătească doar 43 de lei. Potrivit unei analize HotNews.ro, după liberalizarea pieței, acest preț va crește semnificativ.

Dacă bucureșteanul va alege să încheie un contract cu Hidroelectrica, ce va percepe un cost de 1,04 lei/kWh, factura lui va crește, pentru aceeași cantitate de electricitate, 77 de lei, deci cu 52% mai mult decât până acum. Și mai mult va costa dacă acest client va alege drept furnizor MET Energy România sau EM Power. Cu un cost de 1,34 lei/kWh, facturile la aceste companii vor crește cu 96%, ajungând la 84 de lei pe lună.

Pe aproape se află și Transenergo Com, care percepe un cost de 1,39 lei/kWh. Aici factura se va dubla, ajungând la 88%. Consumatorul care va alege Engie România, cu un cost de 1,44 lei/kWh, va avea o factură de 91 de lei pe lună, deci în plus cu 111%. Getica 95 Com, MVM Future Energy Technology și OMV Petrom vor taxa cu 1,45, respectiv 1,47 lei/kWh. Astfel factura se va situa în jurul a 91-93 de lei. O factură la Electrica Furnizare va fi cu 120% mai mare decât înainte de 1 iulie, cu un cost de 1,50 lei/kWh.

Ce trebuie să știe clienții înainte de alegerea furnizorului de electricitate

Oferta furnizorilor este diversă, iar pe pagina oficială a există nu mai puțin de 34 de oferte pentru consumatorii casnici din București. Cea mai scumpă este cea de la EFT Furnizare, vorbind despre un cost de 2 lei/kWh. Un consumator care ar alege această companie va avea o factură lunară triplă, care poate ajunge până la 130 de lei.

Având în vedere că jumătate dintre români consumă sub 100 kWh și că , trebuie luate în considerare mai multe aspecte atunci când se alege un furnizor de energie electrică:

