„Cel mai ignorat sponsor” la meciul „tricolorilor”! Campanie virală de prevenție cu un impact uriaș în România

Meciul dintre România și San Marino, câștigat de „tricolori” cu un categoric 7-1, a avut un banner special în cele 90 de minute în care elevii lui Mircea Lucescu își zdrobeau adversarii.

Pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, pe lângă mesajele afișate de sponsorii cunoscuți, a apărut un banner inedit în care scria „Cancerul la prostată! Testează-te gratuit”. Nu a fost o eroare de comunicare, a fost ideea inventivă a celor de la Regina Maria de a le arăta bărbaților cât de ușor este ignorată această problemă de sănătate care îi poate costa viața.

Campania de la Regina Maria a făcut furori pe internet

Ulterior, a avut un succes răsunător. Mesajul a fost preluat de mai multe publicații, iar în mediul online s-a discutat activ pe seama acestui demers, care a primit titulatura de „cel mai ignorat sponsor”. De altfel, pe , la clipul de prezentare, s-au adunat peste 100.000 de vizualizări în doar 5 zile.

„Voiam să facem un experiment social. Dacă transformăm cancerul de prostată într-un brand vizibil, oamenii vor reacționa?”, au transmis inițiatorii campaniei.

România, cea mai mică rată de supraviețuire din Europa la cancerul de prostată

Campania a avut un scop precis. , conform datelor CanScreen5 publicate de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC). Mai mult, este a doua cauză de deces prin cancer la sexul masculin.

Dar, cu toate acestea, 95% din cazuri sunt detectate târziu, când șansele de supraviețuire scad dramatic. Din acest motiv, România are una dintre cele mai scăzute rate de supraviețuire din întreagă Uniune Europeană. Mai mult, între 2011 și 2021, decesele cauzate de cancerul de prostată au crescut cu 9% în România. În același timp, media Uniunii Europene a înregistrat o scădere de 9%. Diferența? Prevenție, educație și un simplu test de sânge făcut la timp.

În acest sens, doctorul Robert Popescu, medic primar urolog la Regina Maria, a transmis că o testare în faza incipientă a cancerului poate salva viața unui om.

„Vorbim de un nodul prostatic care nu are niciun fel de manifestare clinică. Există o cutumă care spune că bărbatul nu scapă în viață de două rele: armată și prostată. De armată am scăpat, ne rămâne prostata. Prin urmare, meciul cu această patologie prostatică poate fi câștigat. Condiția este să apelăm la tastere, la analiza numită PSA, care să ne diagnosticheze într-un stadiu incipient patologia într-un moment în care sperăm la vindecare”, a declarat doctorul Robert Popescu, medic primar urolog.

De ce refuză bărbații să vorbească despre cancerul la prostată

Boala se dezvoltă lent, fără simptome vizibile la început, iar când problemele urinare și durerile apar, pot fi ușor confundate cu afecțiuni benigne.

Experiența medicilor arată că bărbații au o jenă în a vorbi și preveni cancerul la prostată: „E rușinos / E jenant / E boala bătrânilor”, sunt unele din scuzele invocate de bărbați pentru a discuta cu medicul. Rezultatul? Ajung la doctor prea târziu, când opțiunile de tratament sunt limitate și boala e deja avansată.

De asta, Regina Maria a gândit o campania axată pe sportul preferat al bărbaților, fotbalul, și echipa pe care o iubesc necontenit, naționala României.

„De aceea am creat această demonstrație la meciul tricolorilor. Am vrut să punem o oglindă în fața societății. Acum că știți asta, poate e momentul să schimbăm ceva”, au specificat reprezentanții campaniei.

Testul gratuit care poate salva vieți

Concluzia acestui demers? Depistarea precoce face toată diferența. Un simplu test de sânge – testul PSA (antigen prostatic specific) – poate detecta semnele bolii înainte ca simptomele să apară. Pentru bărbații trecuți de 50 de ani (sau peste 40 de ani dacă există istoric familial de cancer de prostată), acest test anual este cea mai eficientă metodă de prevenție.

Există și o veste bună. În noiembrie, luna dedicată la nivel internațional conștientizării cancerului de prostată, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria oferă testul PSA complet gratuit în toate laboratoarele și policlinicile din rețea, până pe 30 ale lunii. Fără trimitere medicală, fără complicații, fără scuze. Mergi, faci testul, primești rezultatul în 24 de ore. Atât de simplu.

Cum te testezi gratuit:

1. Mergi în orice punct de recoltare sau policlinică Regina Maria (până pe 30 noiembrie)

2. Ceri testul PSA gratuit – nu ai nevoie de trimitere medicală

3. Primești rezultatul în aproximativ 24 de ore

Pentru mai multe informații: sau telefonic la 021 9268.