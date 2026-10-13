”Cel mai important a fost Chivu”. Un jucător de la Inter are numai cuvinte de laudă pentru român

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Cristi Chivu (45 de ani) a schimbat fața lui Inter, după ce clubul a ratat Liga Campionilor și Serie A, într-o singură săptămână sub comanda lui Antonio Conte. Românul a câștigat, din primul sezon, scudetto și Cupa Italiei, iar, în prezent, . Implicarea lui Cristi Chivu la Inter l-a convins pe Andy Diouf că este cel mai important antrenor cu care a lucrat.

Cristi Chivu a fost lăudat de propriul jucător

Andy Diouf a ajuns la Inter, de la Lens, în vara anului trecut, odată cu sosirea lui Cristi Chivu pe ”Giuseppe Meazza”. Sub comanda tehnicianului român, a reușit să câștige deja două trofee și a devenit unul dintre oamenii de bază ai lui Inter. Totuși, Andy Diouf nu se raportează la Cristi Chivu ca la un simplu antrenor, ci ca la un adevărat mentor.

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Într-un interviu acordat jurnaliștilor din ”cizmă”, mijlocașul central a vorbit despre idolii săi, obiectivele sale pe termen lung, dar și despre mai multe episoade marcante din cariera sa de fotbalist. Tehnicianul cu cel mai mare impact asupra dezvoltării sale ca fotbalist ar fi chiar românul.

”Ca profesionist, am debutat pentru Rennes împotriva lui PSG, echipa din orașul meu natal, unde am jucat și eu: a fost un sentiment incredibil. Am învățat multe peste tot pe unde am fost, dar cel mai important antrenor pentru mine până acum a fost Chivu, aici la Inter”, a spus Andy Diouf, potrivit .

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Sub comanda lui Cristi Chivu, Andy Diouf a strâns 35 de apariții, a marcat 4 goluri și a oferit 3 pase decisive. Mai mult, prestațiile sale de la Inter l-au propulsat în lotul primei reprezentative a Franței. Mijlocașul a fost integralist în duelurile din perioada internațională din această toamnă, contra Belgiei, 1-0 și 4-1.

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Interul lui Chivu este lider în Serie A

”Nerazzurrii” s-au aflat, în acest start de campionat, la egalitate de puncte cu AS Roma și Lazio. Totuși, campioana en-titre a reușit să treacă pe prima poziție după primul meci disputat de la revenirea din pauza internațională. Meciul a fost unul special pentru Cristian Chivu, .

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Inter s-a desprins rapid pe tabelă. În minutul 13, Petar Sucic a deschis scorul și a deschis drumul lui Inter către cele 3 puncte. Trupa de pe ”Giuseppe Meazza” s-a impus cu un categoric 3-0, grație reușitelor lui Hakan Calhanoglu și Marcus Thuram. Profitând de egalul dintre Como și AS Roma, 0-0, dar și de golaverajul mai bun față de Lazio, Inter este pe primul loc în Serie A.

Echipa lui Cristi Chivu are șansa de a rămâne lider solitar la finalul etapei 7. Inter va merge, sâmbătă, la Bologna, în timp ce Lazio se va deplasa, duminică, la Torino, pentru duelul contra lui Juventus. Până atunci, ”nerazzurrii” au de trecut un nou test în Liga Campionilor, marți, de la ora 22:00, împotriva lui Club Brugge.