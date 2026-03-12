Cel mai important antrenor din cariera lui Adrian Mutu a oferit verdictul în lupta pentru Scudetto: „Doar Inter poate să piardă titlul! Chivu trebuie să reacționeze”

ADVERTISEMENT

Cesare Prandelli (68 de ani), tehnician cu care Adrian Mutu a colaborat la Parma și Fiorentina, a analizat lupta la titlu din Serie A. AC Milan s-a apropiat la 7 puncte de Interul lui Cristi Chivu după victoria obținută în „Derby della Madonnina”, 1-0, iar fostul selecționer al Italiei e de părere că „nerazzurrii” trebuie să reacționeze imediat.

Fostul antrenor al lui Adrian Mutu, mesaj pentru Cristi Chivu după ce Milan a relansat lupta la titlu din Serie A

Cesare Prandelli susține că avantajul lui Inter este unul consistent, însă elevii lui Cristi Chivu trebuie să treacă rapid peste eșecurile dureroase cu Bodo/Glimt și Milan pentru a nu intra în colaps spre finalul sezonului. „Doar Inter poate să piardă titlul. Un avantaj de 7 puncte cu 10 etape rămase este o diferență semnificativă.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea… cei de la Milan, după victoria din derby, trebuie să creadă în șansa lor. Mai sunt 70 de zile, dar sunt convins că multe vor depinde de următoarea etapă. Și, în special, de modul în care echipa lui Chivu va reacționa după înfrângerea contra lui Milan.

Până acum, tânărul antrenor al ‘nerazzurrilor’ a dat dovadă de un caracter deosebit, iar în următoarele zile va trebui să demonstreze că știe cum să ajungă la inima jucătorilor pentru a evita o scădere a stimei lor de sine. Să le spună ceva precum ‘Două incidente nu schimbă nimic, sunteți cei mai puternici, demonstrați-mi asta și în continuare’ ”, a afirmat fostul tehnician pentru Gazzetta dello Sport, conform .

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Inter și AC Milan în Serie A

Atât Inter, cât și AC Milan vor avea o misiune dificilă în următoarea etapă din Serie A. Gruparea pregătită de Cristi Chivu va juca sâmbătă, de la ora 16:00, pe teren propriu cu Atalanta, iar elevii lui Raffaele Palladino vor dori să facă un meci cât mai bun pentru a șterge impresia lăsată în Champions League după 1-6 cu Bayern.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, AC Milan se va deplasa la Roma pentru duelul cu Lazio, care se va disputa duminică, de la ora 21:45. Formația din capitală a obținut doar 3 victorii în cele 11 meciuri disputate în 2026 în campionat, așadar „diavolii” vor dori să profite de forma dezamăgitoare a adversarilor și să obțină un nou succes după .

Cine este Cesare Prandelli

După o carieră de fotbalist în care a evoluat pentru Cremonese, Atalanta (în două rânduri) și Juventus, Cesare Prandelli și-a început cariera de antrenor la clubul din Bergamo, unde a activat timp de 7 ani (1990-1997) la academie, având și un scurt mandat de interimar la prima echipă.

ADVERTISEMENT

După experiențe la Lecce, Verona și Venezia, tehnicianul a preluat-o în 2002 pe În 2004, Cesare Prandelli a preluat-o pe AS Roma, unde evolua Cristi Chivu, însă nu a condus echipa în niciun meci, deoarece a părăsit clubul pentru a fi alături de soția sa, care se confrunta cu probleme de sănătate.

Antrenorul a revenit pe banca tehnică în 2005, la Fiorentina, unde avea să se reîntâlnească cu Adrian Mutu un an mai târziu. Colaborarea dintre cei doi a fost din nou excelentă și s-a încheiat în 2010, când Cesare Prandelli a devenit selecționerul Italiei. Tehnicianul a condus naționala către finala EURO 2012, pierdută cu 0-4 contra Spaniei.

Mai apoi, acesta a activat la Galatasaray, Valencia, Al Nasr și Genoa înainte de a-și încheia cariera de antrenor cu un mandat pe banca Fiorentinei, în perioada 2020-2021. Momentan, Cesare Prandelli ocupă postul de director tehnic al naționalei Italiei.