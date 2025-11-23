„Cel mai important meci al sezonului!”. Ce urmează pentru Filipe Coelho și U Craiova după victoria 2-1 cu FC Argeș

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a bifat primul meci sub comanda lui Filipe Coelho. Oltenii s-au impus pe terenul lui FC Argeș cu 2-1. Cum vede Silvian Cristescu următoarele partide pentru echipă, dar mai ales pentru portughezul instalat recent pe bancă.

Silvian Cristescu știe cum va arăta play-off-ul după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2

Sezonul regulat se îndreaptă ușor, ușor către final, iar majoritatea echipelor din partea mediană a clasamentului luptă din greu să prindă un loc în play-off. Silvian Cristescu a spus cum va arăta play-off-ul.

Mai exact, legenda Universității Craiova este convins că FC Argeș va fi surpriza plăcută care va juca în primele 6, dar crede și că FCSB, , are încă șanse să acceadă.

„Trei puncte importante, mai ales că am jucat cu o echipă foarte bună, care acasă este greu de învins. Trei puncte mari, care contează pentru play-off. Mă gândesc că și Argeșul va intra în play-off. Eu cred că intră.

E greu. Dacă CFR-ul nu câștigă astăzi, cred că este exclusă din play-off. FCSB cred că va prinde play-off-ul, este aproape, e o diferență mică de recuperat. Chiar dacă trebuie să depășească 3 echipe, are forța necesară. În rest, cred că primele 4, și aici includ și FC Argeș, chiar primele 5… mai este un singur loc, pe care probabil îl va lua FCSB-ul!”, a spus inițial Silvian Cristescu.

Prima impresie a lui Silvian Cristescu despre Filipe Coelho

Filipe Coelho este tehnicianul adus de Universitatea Craiova dup despărțirea de Mirel Rădoi. Silvian Cristescu l-a lăudat pe portughez pentru victoria obținută fără 5 jucători de bază și pe terenul unei formații dificile precum FC Argeș.

„A schimbat sistemul de joc. A avut și probleme de lot, ne-au lipsit Screciu, Mora, Cicâldău, toți de națională. Nsimba a lipsit și el, toți importanți. Chiar dacă startul jocului a fost mai slăbuț, din minutul 20 am controlat în totalitate și cred că nu s-a pus problema învingătorului. Până la urmă sunt trei puncte mari. Bine că le-am luat la o echipă care cred eu că va intra în play-off!”, a mai spus fostul mare jucător al oltenilor.

Cum a comentat Silvian Cristescu relația Filipe Coelho – Toni Petrea, după ce secundul a dat indicații permanent cu FC Argeș

În meciul de la Mioveni, Toni Petrea, secundul Universității Craiova, a fost surprins în direct, de mai multe ori, dând indicații frenetice jucătorilor. Silvian Cristescu nu a condamnat atitudinea tehnicianului, considerând-o normală în situația în care Coelho nu este încă obișnuit cu limba română.

„Era normal din moment ce vorbește limba jucătorilor. Era normal ca el să le transmită jucătorilor. E mai greu să le transmiți în engleză, în spaniolă. Era normal ca Toni Petrea să vorbească mai mult. Probabil cu timpul, ușor-ușor, va învăța și Coelho și se vor regla lucrurile între ei. Era normal ca Toni să vorbească mai mult la meciul acesta!”, a opinat Cristescu.

Cum vede Silvian Cristescu meciul cu Mainz din Conference League și câți suporteri sunt așteptați pe „Oblemenco”

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul de acasă din Conference League contra nemților de la Mainz. „Oblemenco” urmează să fie din nou plin, Silvian Cristescu precizând că au fost vândute deja peste 22.000 de bilete.

„Urmează cel mai important meci al sezonului. Dacă câștigăm cu Mainz, probabil în proporție de 80-90% mergem mai departe. Adică ieșind din grupe. Deci ăsta e cel mai important meci al sezonului. Din ce știu, la ora asta, sunt date 22.000 de bilete, poate chiar mai multe. Sper să nu greșesc!”, a precizat Silvian Cristescu.

Cu cine se bate Craiova la titlu în acest sezon

După ce a venit rândul lui Silvian Cristescu să o facă. Întrebat în direct cu cine vor lupta oltenii pentru marele trofeu, legenda clubului din Bănie a precizat 3 nume.

„Craiova se bate la titlu cu Rapid și cu Dinamo. Chiar și cu FC Botoșani, au șanse. Important va fi tot play-off-ul, până la urmă acolo se face diferența!”, a mai spus Silvian Cristescu la FANATIK SUPERLIGA.