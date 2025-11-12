Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova! „Revine”

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho (45 de ani) este antrenorul ales de conducerea Universității Craiova pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi pe banca tehnică. Informația momentului din fotbalul românesc a ajuns și în țara natală a antrenorului, Portugalia, unde publicația A Bola a scris despre numirea lui Coelho la Craiova.

Ce au scris portughezii după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Jurnaliștii din Portugalia au scos în evidență faptul că Filipe Coelho, cunoscut mai ales pentru activitatea de secund al lui Paulo Bento, revine în rolul de antrenor principal după opt ani de zile. „Filipe Coelho, fostul secund al lui Paulo Bento din perioadele sale la echipele naționale ale Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite, a fost prezentat oficial marți ca noul antrenor al Universității Craiova.

Tehnicianul portughez de 45 de ani revine în rolul de antrenor principal, după experiențe la cluburi precum Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense. Universitatea Craiova, care îl are în lot pe jucătorul portughez Samuel Teles, ocupă locul 4 în campionatul României, cu 29 de puncte, la 6 în urma liderului Rapid București. În etapa trecută, echipa, condusă atunci de românul Mirel Rădoi, a pierdut cu 1-2 acasă în meciul cu Arad (n.r. UTA), echipa de pe locul 8”, au notat cei de la după .

Fostul secund al lui Filipe Coelho, care a jucat la Rapid, a participat în Conference League în acest sezon

În mandatele sale la Leixoes și Vilafranquense, l-a avut ca antrenor secund pe Vasco Matos, care în cariera de fotbalist a jucat pentru o scurtă perioadă (februarie – august 2008) la Rapid. După ce Coelho a părăsit-o pe Vilafranquense pentru a fi secundul lui Paulo Bento la Chongqing, în China, Matos a preluat echipa.

Mai apoi, acesta a activat la Alverca, înainte de a petrece trei sezoane ca secund la Casa Pia. În 2023, Matos a preluat-o pe Santa Clara, proaspăt retrogradată în divizia secundă. Primul său sezon a fost unul foarte bun, iar echipa a revenit pe prima scenă. În stagiunea 2024-2025, din postura de nou-promovată, Santa Clara a terminat pe locul 5 în prima divizie portugheză și și-a asigurat prezența în preliminariile Conference League.

Formația portugheză a debutat în turul 2 și a trecut de Varazdin (Croația) cu scorul general de 3-2. Apoi, în turul 3, lusitanii au obținut o victorie (3-0) și o remiză (0-0) în „dubla” cu nord-irlandezii de la Larne, obținând calificarea în play-off. Drumul echipei avea să se încheie aici însă, „călăul” celor de la Santa Clara fiind formația irlandeză Shamrock Rovers.