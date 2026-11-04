Cel mai în formă atacant din România, la U Cluj din iarnă! „O să ajungă la 3 milioane de euro!”. Exclusiv

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Universitatea Cluj pregătește o mutare importantă pentru această iarnă. Din informațiile FANATIK, ardelenii vor să-l readucă pe Quadri Taiwo, atacantul nigerian care marchează pe bandă rulantă la Popești-Leordeni. Fotbalistul de 20 de ani ar putea deveni înlocuitorul lui Jovo Lukić, iar oficialii clubului speră să obțină în viitor o sumă impresionantă din vânzarea sa.

Quadri Taiwo face senzație în Liga 2! U Cluj a pus mâna pe un atacant de mare viitor

Quadri Taiwo traversează un sezon excelent în tricoul celor de la Popești-Leordeni. Atacantul nigerian în vârstă de numai 20 de ani a înscris 15 goluri în primele 12 etape și conduce clasamentul golgheterilor din Liga 2. Fotbalistul împrumutat de Universitatea Cluj a devenit principala armă ofensivă a ilfovenilor, pentru care a marcat mai mult de jumătate dintre golurile înscrise în campionat.

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Universitatea Cluj pare să fi dat lovitura cu transferul său. Ardelenii au remarcat potențialul atacantului și au decis să-l aducă în România, iar ulterior l-au împrumutat pentru a se acomoda cu fotbalul de la noi. Evoluțiile sale nu au trecut neobservate, iar conducerea lui U Cluj pregătește deja următorul pas.

U Cluj pregătește revenirea lui Quadri Taiwo în această iarnă! Nigerianul ar putea fi înlocuitorul lui Jovo Lukić

Din informațiile FANATIK, Universitatea Cluj intenționează să-l readucă pe Quadri Taiwo în lot încă din această iarnă. consideră că atacantul a demonstrat suficient în Liga 2 și că prelungirea împrumutului la Popești-Leordeni nu ar mai avea sens. Nigerianul are nevoie să facă pasul următor și să înceapă să joace în SuperLiga.

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Planul ardelenilor este ca Taiwo să intre în circuitul primei echipe și să primească minute în a doua parte a sezonului. Atacantul ar putea evolua în tandem cu Jovo Lukić sau ar putea deveni principala variantă de rezervă pentru bosniacul care a participat în vară la Campionatul Mondial.

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Există însă și un alt scenariu. Conducerea clubului a transmis în mai multe rânduri că, în cazul unei oferte avantajoase, atacantul bosniac nu va fi ținut cu forța la U Cluj. O eventuală despărțire ar lăsa un gol important în ofensiva ardelenilor, iar Taiwo ar deveni prima opțiune pentru înlocuirea sa.

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U Cluj visează la un transfer de 3 milioane de euro! Quadri Taiwo a atras deja interesul cluburilor din străinătate

Dincolo de partea sportivă, revenirea lui Taiwo la Universitatea Cluj ar putea reprezenta și o afacere excelentă pentru ardeleni. Atacantul marchează pe bandă rulantă în Liga 2, însă evoluțiile din eșalonul secund nu au aceeași greutate pe piața transferurilor. Situația s-ar putea schimba radical dacă nigerianul va începe să înscrie și în SuperLiga.

Oficialii Universității Cluj sunt conștienți de potențialul financiar al fotbalistului. În cazul în care Taiwo își va păstra eficiența și la nivelul primei ligi, ardelenii consideră că ar putea obține o sumă mult mai mare decât cea vehiculată în prezent. „Dacă joacă așa și în SuperLiga, poate ajunge la 3 milioane de euro”, au transmis surse din cadrul Universității Cluj pentru FANATIK.

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Interesul cluburilor din străinătate a început deja să apară. Presa austriacă a scris despre posibilitatea ca Grazer AK să-l transfere pe atacantul nigerian, fiind vehiculată o sumă de peste 1,5 milioane de euro. Dacă va reveni la U Cluj și își va păstra forma, cota sa ar putea crește considerabil, iar ardelenii ar avea șansa să obțină un profit și mai mare.

Andrei Balmoș, încrezător în viitorul lui Quadri Taiwo! Ce spune impresarul atacantului

Andrei Balmoș, impresarul lui Quadri Taiwo, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre situația atacantului nigerian. Acesta are mare încredere în calitățile fotbalistului și este convins că poate ajunge la un nivel mult mai ridicat. Balmoș consideră că performanțele din Liga 2 reprezintă doar începutul unei cariere de succes.

„U Cluj a făcut o treabă excelentă cu el. L-a adus, l-a adaptat. Săracul a avut ghinion sezonul trecut. A fost împrumutat la Reșița și s-a accidentat. Va fi cu siguranță o poveste de succes. Am impresia că mereu este poziționat unde trebuie. Știu că acesta este doar începutul pentru el. Știu ce valoare are. Am mare încredere în el. Vom vedea ce ne va aduce viitorul. Sunt niște bani frumoși care ar putea intra la U Cluj”, a declarat Andrei Balmoș, în exclusivitate pentru FANATIK.