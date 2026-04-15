Cel mai în formă atacant din SuperLiga, aproape de transferul carierei! Beșiktaș îl vrea pe Jovo Lukic

Universitatea Cluj este cea mai în formă echipă din SuperLiga și ocupă prima treaptă în clasament după cele patru etape desfășurate în play-off. Unul dintre artizanii rezultatelor este Jovo Lukic, care a reușit să înscrie de 20 de ori în acest sezon în tricoul ardelenilor. Totodată, atacantul bosniac a marcat două goluri în victoria de răsunet, scor 4-0, obținută în fața Universității Craiova.

Jovo Lukic, aproape de transferul carierei

Jovo Lukic a fost transferat în vara anului trecut la Universitatea Cluj, iar de atunci cifrele sale sunt mult peste media SuperLigii. Anterior experienței de la Cluj, atacantul bosniac a fost la Universitatea Craiova, însă acesta nu s-a regăsit în mediul din Oltenia, astfel că Știința l-a lăsat să plece gratis.

Ei bine, la aproape un an de la transfer, . Atacantul bosniac a adunat 34 de meciuri în toate competițiile pentru U Cluj, iar în această perioadă a reușit să marcheze nu mai puțin de 20 de goluri. Cum forma sa se ridică la un nivel înalt, Lukic a fost convocat de selecționerul Bosniei pentru barajul cu Italia, astfel că sunt șanse importante ca acesta să se regăsească în lotul pentru Campionatul Mondial.

Deși contractul bosniacului este valabil până în vara anului 2028, acesta ar putea părăsi mult mai devreme formația pregătită de Cristiano Bergodi. Potrivit , Jovo Lukic este monitorizat atent de Beșiktaș, iar în vară ar putea face pasul în Superliga Turciei. Cota de piață a lui Lukic se ridică la 1,5 milioane de euro, astfel că U Cluj ar putea face un profit considerabil, în contextul în care fotbalistul a fost adus fără o sumă de transfer.

A cedat Universitatea Craiova prea ușor la Jovo Lukic?

Jovo Lukic este cel mai în formă atacant din SuperLiga, astfel că foarte mulți suporteri se întreabă cum Universitatea Craiova a cedat atât de ușor la serviciile atacantului. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Mario Felgueiras a explicat că

„Vă explic foarte rapid și foarte ușor. Eu tot insist și cei care sunt cu mine și vorbim mai în detaliu despre fotbal, eu spun mereu că la nivelul ăsta, nu vorbim de primele 5 ligi, dar vorbim de campionate care sunt sub primele 5 ligi, eu nu spun niciodată despre un jucător, când fac scouting, că e foarte slab sau foarte bun. Spun dacă e potrivit pentru contextul acesta sau nu.

Pentru mine, context e un cuvânt care la fotbal înseamnă foarte mult. Sunt mulți jucători care au venit la Craiova sau la alte echipe și care nu au reușit, dar care au plecat la alte echipe și au făcut performanță. Asta nu înseamnă că la clubul anterior nu și-a făcut bine treaba sau că următorul club e mai bun. Vorbim de context. Cu cine joacă, ce stil de joc are.

Vorbind de Lukic, e un băiat super. E o calitate foarte importantă. Eu am lucrat cu el 7-8 luni și la nivel de implicare nu am ce să îi reproșez. Și chiar mă bucur că are rezultate. Merită! S-a comportat incredibil față de Craiova, chiar dacă aici nu a reușit. A fost și criticat de multe ori, dar el s-a comportat incredibil. (n.r. – E vreun regret că a plecat?) Nu, nu. Noi considerăm că am făcut tot ce puteam face legat de Lukic”, a declarat de curând Marios Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

