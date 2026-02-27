Cel mai în formă jucător de la Dinamo o vrea pe FCSB în play-off: „Nu am o problemă”

ADVERTISEMENT

Raul Opruț, cel mai în formă jucător al lui Dinamo în această perioadă a sezonului, a fost întrebat direct dacă își dorește ca FCSB să intre în play-off, iar răspunsul său a fost unul poate surprinzător pentru destul de mulți.

Raul Opruț nu ar avea o problemă dacă Dinamo s-ar duela cu FCSB și în play-off-ul actualei ediții de SuperLiga

Fundașul stânga a transmis că nu ar avea o problemă dacă acest lucru s-a întâmpla în cele din urmă, prin prisma faptului că el și coechipierii săi ar urma să aibă parte de noi meciuri cu încărcătură emoțională mare împotriva rivalilor din București.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, Opruț a făcut și o comparație scurtă între FCSB și Rapid. Chiar dacă giuleștenii i-au învins pe „câini” de două ori în acest sezon regulat de SuperLiga, jucătorul lui Zeljko Kopic a spus că tot duelurile cu actuala campioană a României sunt totuși mai intense în viziunea sa.

„Mereu când jucam cu FCSB şi Rapid erau meciuri total diferite. Când jucam cu FCSB, anul trecut, se simţea diferenţa aia între noi şi ei. Se simţeau învingători, jucaseră în Cupe, câştigau campionatul.

ADVERTISEMENT

Dar cu Rapid, şi nu vreau să fiu lipsit de respect sau ceva, sunt sincer, când jucam contra lor mereu noi am avut iniţiativă şi i-am dominat, dar ei au fost mai pragmatici. Asta se întâmpla mereu pe final. Dar meciurile mai disputate erau cu cei de la FCSB, ca intensitate, ca tot.

ADVERTISEMENT

Nu am o problemă să intre FCSB în play-off. Dacă o să fie FCSB o să fie mulţi suporteri la meci, aia e clar, dar dacă FCSB o să fie în play-out sau play-off depinde de ea, unde merită”, a spus , potrivit

Raul Opruț este cel mai în formă jucător al lui Dinamo în acest moment

Fundașul stânga în vârstă de 28 de ani, fost la Hermannstadt și Kortrijk în Belgia, a marcat până acum în acest sezon șase goluri în SuperLiga și Cupa României. Trei dintre aceste reușite au venit în această lună, și Rapid în campionat, respectiv cu Hermannstadt în grupele Cupei României.

ADVERTISEMENT

Anterior, în ianuarie, el a semnat o „dublă” și în partida de SuperLiga de la Sibiu contra fostei sale echipe. În plus, la începutul lunii februarie, În total, fundașul lateral are până acum două assist-uri în acest sezon, în toate competițiile.