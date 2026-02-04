Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cel mai în formă jucător din SuperLiga vrea la națională pentru barajul Turcia – România: „Mă simt puternic. Am luat decizii bune”

Andrei Cordea este pe val după transferul la CFR Cluj. Al doilea cel mai bun marcator din SuperLiga României se cere la echipa națională pentru barajul cu Turcia din preliminariile CM 2026
Cristian Măciucă
04.02.2026 | 18:44
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Cordea (26 de ani) se cere la naționala României! Mijlocașul lui CFR Cluj visează să joace împotriva Turciei în barajul din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Andrei Cordea, revelația din SuperLiga, vrea să joace în Turcia – România

Andrei Cordea este de departe cel mai reușit transfer făcut de CFR Cluj în acest sezon. Mijlocașul dreapta a sosit în Gruia în vara lui 2025, liber de contract după despărțirea de Al-Tai. În 23 de meciuri jucate pentru ardeleni, Cordea a marcat 12 goluri și a oferit 3 assist-uri și poate redeveni o soluție pentru naționala României.

„Îmi doresc foarte mult să fiu acolo. Probabil aș fi imatur să nu recunosc că mă gândesc, dar asta depinde de mine. Mi-aș dori să fiu convocat. Aș fi imatur să nu recunosc că îmi doresc să fiu acolo. Dar îmi doresc să continui, nu vreau să la ștacheta jos. Chiar vorbeam cu Mister Pancu și îmi zicea că s-a uitat tot cea fost în 2025, acum este an nou și se șterge tot. Eu i-am zis că nu se șterge, doar trebuie să continui ce a fost bun în 2025, așa că mă bucur că îmi iese. 

Referitor la echipa națională, normal că mă gândesc. Dar îmi doresc să prind play-off-ul cu CFR Cluj, să marchez și să îmi ajut echipa să câștige”, a declarat Andrei Cordea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cordea a fost debutat la echipa națională de Mirel Rădoi

Cu cinci selecții la prima reprezentativă, Andrei Cordea a debutat sub tricolor în mandatul lui Mirel Rădoi, pe 5 septembrie 2021, într-un meci câștigat cu Liechtenstein, scor 2-1. Fotbalistul lui CFR Cluj n-a mai fost convocat la națională din toamna lui 2022, când selecționer era Edi Iordănescu.

„Eu îmi fac treaba pe teren, apoi, dacă va veni sau nu convocarea, vom vedea. Eu sunt pregătit de orice, oricând. Cred că sunt în cea mai bună perioadă a carierei mele. Mă simt puternic și am luat toate decizile bune până acum”, a conchis al doilea cel mai bun marcator din SuperLiga.

  • 11 goluri a marcat Andrei Cordea în SuperLiga 
  • 5 selecții are Cordea la naționala de seniori a României

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
