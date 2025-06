Cel mai înalt pod din lume este o adevărată bijuterie inginerească. Traversează un loc spectaculos denumit „fisura pământului”, are aproape 3 km lungime, 625 metri înălțime și a fost construit în doar 3 ani

China este pe care să inaugureze cel mai înalt pod din lume, în provincia Guizhou. Este vorba despre podul Marelui Canion Huajiang, care va ajunge la o înălțime de 625 de metri, depășind cu mult viaductul Millau din Franța, aflat la 336 de metri.

Podul a fost ridicat deasupra unei zone spectaculoase, denumită și „crăpătura Pământului”. Este construit pe grinzi de oțel și are aproape 3.000 de metri lungime. Trecerea peste canion se va face în mai puțin de un minut, față de două ore cât dura până acum.

Lucrările au început pe 18 ianuarie 2022 și urmează să fie gata pe 30 iunie 2025. Grinzile care susțin construcția cântăresc în total 22.000 de tone, . Deschiderea circulației este programată pentru a doua parte a anului 2025.

China’s almost finished building the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, which will be the world’s highest bridge when it opens in June 2025.

It stretches 2,890 meters and hangs 625 meters above the Beipan River, cutting the drive across the canyon from 70 minutes to just…

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)