”Cel mai incult și mai grobian”. Decizie-surpriză a instanței după atacul suburban al vicepreședintelui PNL la ministrul PSD al agriculturii

Coaliția de guvernare a făcut implozie în teritoriu, acolo unde liderii locali nu s-au înghițit niciodată, dar s-au văzut nevoiți să se tolereze pentru că așa veneau ordinele de la Capitală. În județul Olt, spiritele au erupt și s-a lăsat cu atacuri, jigniri și tribunale.

PSD și PNL nu se mai suportă. Pe plan local, situația e explozivă

PSD și PNL nu se mai suportă, iar mariajul celor două partide se apropie de un previzibil sfârșit. Datele arată că nu va fi un divorț amiabil, ci din contră: conflictul ar putea escalada și arunca România într-o criză politică fără precedent.

La începutul lunii aprilie, oltenii au dat tonul scandalului în coaliție. Gigel Știrbu, deputat PNL Olt, i-a dedicat colegului său de coaliție, ministrul Florin Barbu, o postare pe contul de Facebook în care pur și simplu îl distruge, fără prea multe explicații.

Atac suburban la adresa ministrului PSD Florin Barbu: ”cel mai corupt”

”Astăzi aș vrea să vorbim despre poate cel mai corupt om politic și ministru pe care l-a avut România în ultimii 36 de ani: Florin Barbu – cel mai corupt, cel mai grobian și cel mai incult om politic actual, provenit de la cea mai înaltă ‘școală’ de corupție din România, PSD Olt”, a scris Gigel Știrbu pe contul său de social media.

Ca urmare a acestui text sec, , Florin Barbu, a anunțat că-l va acționa în instanță pe Gigel Știrbu, lucru care s-a și întâmplat. În afară de acțiune propriu-zisă, în care Barbu îi cere lui Știrbu despăgubiri pentru defăimare, acesta a mai înregistrat o cerere prin care solicită de urgență eliminarea postării de pe contul liberalului, motivând că respectivele cuvinte îi aduce prejudicii grave. Tribunalul Olt a respins cererea ministrului, însă acesta a făcut apel.

Florin Barbu a depus în instanță articole laudative și statistici despre producția de grâu

Florin Barbu a scris în cererea de chemare în judecată că ”atingerea adusă (…) este una gravă pentru că tinde să compromită, în mod nelegitim, capitalul de încredere și credibilitate (sic!) acumulat de reclamant în exercitarea activității sale publice și profesionale”.

Pentru a-și ”proba” reputația profesională, Florin Barbu a depus în instanță zeci de articole laudative din presă, interviuri și date statistice ”cu privire la producția agricolă a României, inclusiv în ceea ce privește cultura grâului”.

”De altfel, în sens laudativ la adresa competenţei profesionale şi a rezultatelor obţinute de către reclamantul a fost publicat pe pagina de internet www.agrointel.ro la data de 13 ianuarie 2026 articolul intitulat: „Sume record pentru plata fermierilor. Anunţul ministrului Florin Barbu” în care s-au precizat următoarele: „Sume virate de CE pentru plăţile către fermieri. Florin Barbu a transmis că în conturile României a fost deja virată suma de 4.075.862.964 euro de către Comisia Europeană, iar până la finalul acestei luni se va mai încasa suma de 1.006.710.849 euro.

Şeful de la Agricultură a mulţumit funcţionarilor care fac plăţi pentru fermieri”. În acelaşi sens, a solicitat instanţei să se raporteze şi la articolul de presă intitulat: „Ministrul Agriculturii: Peste 1,3 miliarde lei plăţi pentru ferme şi sate în primul trimestru” şi publicat la data de 03 aprilie 2026, pe site-ul www.mediafax.ro”, se arată în cererea depusă în instanță de Florin Barbu.

Ministrul PSD al agriculturii susține că România e în pericol să piardă finanțări din cauza postării vicepreședintelui PNL

Ministrul PSD a mers mai departe și a susținut în instanță că , partid aflat în alianța de guvernare a României, afectează inclusiv relațiile pe care țara noastră le are cu parteneri străini. Iar acest lucru ar putea duce, mai spune Barbu, la anularea unor finanțări pe care România le obține de la UE în domeniul agriculturii.

”Totodată, în raport de natura funcţiei ce presupune colaborarea cu omologi străini atât din cadrul Uniunii Europene cât şi din state aflate în exteriorul acesteia, asocierea imaginii reclamantului cu sintagma „cel mai corupt” afectează implicit credibilitatea demnităţii în plan extern, dar şi imaginea Statului Român. (…)

Practic, în acest context, afirmaţiile ce sunt supuse analizei onoratei instanțe afectează, în mod direct, inclusiv procedura de transferare a fondurilor de la Uniunea Europeană către România. Astfel, orice pretinsă carenţă de legalitate privitoare la conduita reclamantului în calitatea sa de ministru ar putea produce consecinţe deosebit de grave faţă de un număr ele peste 1 milion de fermieri, afectând, totodată, industria alimentară şi, implicit, securitatea alimentară a României”, a mai arătat Florin Barbu în cererea consultată de FANATIK.

De ce au respins judecătorii acțiunea lui Florin Barbu

Tribunalul Olt a respins acțiunea lui Florin Barbu, motivând că termenii considerați jignitori, precum ”corupt” se circumscriu în ”sfera judecăților de valoare exprimate în cadrul unei dezbateri de interes public”. Judecătorii mai spun că distincția dintre fapte și judecăți de valoare constă în faptul că cele din urmă nu trebuie probate.

”În absența unor elemente concrete care să indice caracterul vădit nefondat sau abuziv al afirmațiilor, instanța nu poate reține, nici măcar la nivel de aparență, existența unei încălcări a dreptului la reputație, analiza veridicității sau a eventualului caracter defăimător al acestora presupunând administrarea unui probatoriu complex, incompatibil cu procedura sumară a ordonanței președințiale”, se mai arată în motivarea instanței.

De asemenea, ministrul Florin Barbu nu a probat nici urgența, el nereușind să demonstreze, din perspectiva instanței, ”existența unei vătămări iminente și greu de reparat”.

Judecătorii au mai atras atenția că părțile implicate sunt persoane publice implicate în viața politică iar ”exprimările critice, chiar și virulente”, se circumscriu interesului public.

Florin Barbu a contestat decizia Tribunalului Olt, apelul urmând să fie dezbătut în cadrul aceleiași instanțe. Indiferent de rezultat, decizia va fi una cu caracter temporar, urmând să fie confirmată sau infirmată la finalul procesului de defăimare în care Florin Barbu îi cere despăgubiri colegului de coaliție.

Gigel Știrbu și Florin Barbu, lideri politici influenți în Olt

Gigel Știrbu se află la al cincilea mandat în Parlamentul României, îndeplinind în paralel funcțiile de deputat și președinte al organizației PNL Olt, pe care o conduce din 2025. De anul trecut, el a devenit și vicepreședinte al PNL, fiind un susținător declarat al reformelor propuse de Ilie Bolojan.

De cealaltă parte Florin-Ionuț Barbu este deputat PSD de Olt, la al doilea mandat, iar în actualul guvern îndeplinește funcția de Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Barbu este membru în Consiliul Politic Județean PSD Olt și e considerat un apropiat al conducerii centrale, fiind susținut de personaje puternice din partid precum Paul Stănescu sau Sorin Grindeanu.