Cel mai izolat loc de pe pământ unde trăiesc doar 10 familii. Poți ajunge doar cu barca, iar călătoria de pe continentul african până pe insulă durează 7 zile

Cea mai retrasă regiune de pe glob, unde supraviețuiesc numai 10 familii, ceea ce înseamnă că este vorba de foarte puține persoane. Potrivit , sunt 238 de locuitori pe această insulă din Atlanticul de Sud.

În momentul de față, 41 de insulari rezidenți se află în străinătate. Locul se numește Tristan da Cunha și reprezintă un grup de insule izolate aflate la 3.658 km de Antarctida, 2.816 km de Africa de Sud şi 3.240 km de America de Sud.

Arhipeleagul a fost descoperit în anul 1506 de navigatorul portughez Tristão da Cunha. În această zonă se ajunge numai cu barca, iar traseul are o durată de 7 zile. Singura cursă pleacă din Africa de Sud pentru că în zonă nu există niciun aeroport.

Toate aceste lucruri fac ca Tristan da Cunha să fie considerat drept cel mai izolat loc din lume. Acesta este parte a teritoriului britanic de peste mări „Sfânta Elena, Ascension şi Tristan da Cunha”, situat la 2.430 km la sud de Sf. Elena.

Concret, teritoriul este format din insula principală Tristan da Cunha, care are o suprafaţă de 98 km pătrați, şi din insulele nelocuite: Insula Inaccesibilă şi Insula Nightingale. De asemenea, Insula Gough situată la 395 km sud-est face parte din acest grup.

Pe aceasta din urmă există o stație meteorologică, în timp ce restul nu sunt locuite. Cele șase insule mici din grupul Tristan da Cunha sunt administrate colectiv. În plus, insulele Gough și Inaccessible constituie împreună o rezervație naturală, desemnată sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în 1995.

Tristan da Cunha, cel mai izolat loc de pe glob

Tristan da Cunha, cel mai izolat de pe glob, este recunoscut pentru activitatea vulcanică. În anul 1961 o importantă erupţie vulcanică a necesitat evacuarea insulei. La acea vreme mulți dintre locuitori au fost relocaţi într-un cartier din Southampton, Marea Britanie.

O mare parte din aceştia s-au întors în 1963 deoarece localitatea de pe insula Edinburgh of the Seven Seas nu a suferit daune majore. Conul vulcanic central din această regiune este mai mereu acoperit de nori, în timp ce clima este umedă și cu vânt des.

Viața vegetală și animală include elefanți de mare și alte specii care nu se găsesc în altă parte a lumii. Autoritatea executivă este încredințată unui guvernator, care ocupă și funcția de guvernator al Sfintei Elena și locuiește pe insulă.