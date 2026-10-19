Sport

Cel mai lent penalty din istorie?! Un jamaican a vrut să execute ca Pogba, dar s-a făcut de râs. Video

Gabriel Neagu
19.10.2026 | 14:04
Cel mai lent penalty din istorie Un jamaican a vrut sa execute ca Pogba dar sa facut de ras Video
ULTIMA ORĂ
Trayvon Reid a ratat cel mai lung penalty din fotbal. sursa foto: X - @cbssport
Probabil cel mai lung penalty din istorie a avut loc în Cupa Caraibelor. Executantul a încercat să îi imite stilul de execuție a lui Paul Pogba, însă a ratat.
ADVERTISEMENT

Meciul dintre Sando (Trinidad Tobago) și Mount Pleasant (Jamaica), din semifinalele Cupei Caraibelor, 1-1, a adus unul dintre cele mai ridicole momente din acest an. Trayvon Reid, atacantul oaspeților, a alergat cu încetinitorul să bată o lovitură de la 11 metri și s-a făcut de râs.

Un jamaican a executat unul dintre cele mai lente penalty-uri din istorie

Totul s-a întâmplat în minutul 35, când Mount Pleasant conducea, 1-0, și a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Desemnat să execute a fost mijlocașul Trayvon Reid, care a ales o execuție hilară. Jamaicanul a decis să alerge foarte încet spre balon, pentru a-l deconcentra pe portarul advers. Totul s-a răsfrânt asupra sa. După cursa sa de 18 secunde, a șutat spre colțul stâng al porții, iar Ragoo a parat.

ADVERTISEMENT

Ratarea hilară a lui Trayvon Reid a cântărit enorm în cuantumul partidei. Sando a egalat, grație reușitei lui Daniel David, în minutul 53, și a stabilit scorul final. Astfel, cele două formații vor începe de la egalitate perfectă manșa retur, ce se va desfășura pe pământ jamaican. Câștigătoarea partidei va juca finala competiției, programată pe data de 5 decembrie.

Internauții au reacționat imediat după execuția hilară a lui Trayvon Reid. Ratarea jamaicanului a devenit subiect de glume pe paginile de X: ”Ăsta ar putea fi cel mai stupid, dar cel mai tare videoclip cu fotbal pe care l-am văzut vreodată”, ”Tipul ăsta ar trebui interzis pe toate stadioanele. Un clovn”, ”Putem numi asta «Walk of shame» (n.r. – drumul rușinii)”.

ADVERTISEMENT
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători...
Digi24.ro
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea

Execuția este inspirată din stilul lui Paul Pogba

Penalty-ul lui Trayvon Reid este inspirat din procedeul prin care Paul Pogba executa loviturile de la 11 metri. Francezul pășea lent, ezitant, pentru a deruta portarii adverși. Până în momentul în care mijlocașul ajungea să lovească balonul, realiza 28-30 de pași. Tot procedeul dura, în medie, 10-12 secunde. Astfel, execuția lui Paul Pogba dura mai mult decât recordul lui Usain Bolt (9.58 de secunde per 100 metri).

ADVERTISEMENT
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și...
Digisport.ro
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și a spus totul despre Andreea Tonciu

Un moment celebru în care a folosit tehnica pașilor mici a fost într-un duel cu Everton. Atunci, Jordan Pickford, portarul ”caramelelor”, a parat șutul francezului, însă mingea a ricoșat înapoi la el. Pogba a marcat din a doua încercare. Ulterior, s-a gândit să schimbe procedeul prin care execută penalty-urile, potrivit Manchester Evening News.

ADVERTISEMENT
Barcelona, în corzi înaintea dublei de foc cu PSG și Real Madrid! Doi...
Fanatik
Barcelona, în corzi înaintea dublei de foc cu PSG și Real Madrid! Doi jucători de bază s-au accidentat
FC Voluntari – FCSB, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Echipe de start,...
Fanatik
FC Voluntari – FCSB, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Echipe de start, informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real
Gigi Becali vrea titlul, Mitică Dragomir îi dă planurile peste cap: „E greu...
Fanatik
Gigi Becali vrea titlul, Mitică Dragomir îi dă planurile peste cap: „E greu să prindă și play-off-ul!”. Favorita surpriză la campionat
Parteneri
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin...
iamsport.ro
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin cunoscut: 'Un gest oribil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!