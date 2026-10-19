Cel mai lent penalty din istorie?! Un jamaican a vrut să execute ca Pogba, dar s-a făcut de râs. Video

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Meciul dintre Sando (Trinidad Tobago) și Mount Pleasant (Jamaica), din semifinalele Cupei Caraibelor, 1-1, a adus unul dintre cele mai ridicole momente din acest an. Trayvon Reid, atacantul oaspeților, a alergat cu încetinitorul să bată o lovitură de la 11 metri și s-a făcut de râs.

Un jamaican a executat unul dintre cele mai lente penalty-uri din istorie

Totul s-a întâmplat în minutul 35, când Mount Pleasant conducea, 1-0, și a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Desemnat să execute a fost mijlocașul Trayvon Reid, care a ales o execuție hilară. Jamaicanul a decis să alerge foarte încet spre balon, pentru a-l deconcentra pe portarul advers. Totul s-a răsfrânt asupra sa. După cursa sa de 18 secunde, a șutat spre colțul stâng al porții, iar Ragoo .

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Ratarea hilară a lui Trayvon Reid a cântărit enorm în cuantumul partidei. Sando a egalat, grație reușitei lui Daniel David, în minutul 53, și a stabilit scorul final. Astfel, cele două formații vor începe de la egalitate perfectă manșa retur, ce se va desfășura pe pământ jamaican. Câștigătoarea partidei va juca finala competiției, programată pe data de 5 decembrie.

Internauții au reacționat imediat după execuția hilară a lui Trayvon Reid. Ratarea jamaicanului a devenit subiect de glume pe paginile de X: ”Ăsta ar putea fi cel mai stupid, dar cel mai tare videoclip cu fotbal pe care l-am văzut vreodată”, ”Tipul ăsta ar trebui interzis pe toate stadioanele. Un clovn”, ”Putem numi asta «Walk of shame» (n.r. – drumul rușinii)”.

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Execuția este inspirată din stilul lui Paul Pogba

Penalty-ul lui Trayvon Reid este inspirat din procedeul prin care executa loviturile de la 11 metri. Francezul pășea lent, ezitant, pentru a deruta portarii adverși. Până în momentul în care mijlocașul ajungea să lovească balonul, realiza 28-30 de pași. Tot procedeul dura, în medie, 10-12 secunde. Astfel, execuția lui Paul Pogba dura mai mult decât recordul lui Usain Bolt (9.58 de secunde per 100 metri).

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Un moment celebru în care a folosit tehnica pașilor mici a fost într-un duel cu Everton. Atunci, Jordan Pickford, portarul ”caramelelor”, a parat șutul francezului, însă mingea a ricoșat înapoi la el. Pogba a marcat din a doua încercare. Ulterior, s-a gândit să schimbe procedeul prin care execută penalty-urile, potrivit .