Cel mai longeviv jucător din fotbalul românesc a decis să pună ghetele în cui. ”Nemuritorul” are peste 310 meciuri în primul eșalon

Mijlocașul de bandă al echipei FC Buzău a debutat în fotbalul mare în urmă cu exact 20 de ani, la Juventus București, în liga a treia. Cu tot cu perioada de juniorat s-au adunat trei decenii dedicate ”Sportului Rege”.

Ciprian Petre: ”Am făcut multe sacrificii”

Zece ani la rând a jucat numai în Casa Pariurilor Liga 1 și chiar și . Simte, însă, că a sosit timpul să-i lase pe cei mai tineri să se bucure de fotbal.

Sâmbătă, FC Buzău va juca ultimul meci din actualul sezon al ligii a doua, în deplasare, cu Unirea Dej. Acela va fi și ultimul din cariera lui Ciprian Petre.

”Am făcut multe sacrificii, trebuie seriozitate, eu nu cred că am lipsit în toată cariera la mai mult de 10-15 antrenamente. După 30 de ani de fotbal, mă simt tânăr. Problema este că mi-e greu după meciuri, atunci când trebuie să mă recuperez”, își explică decizia Ciprian Petre.

Fotbalistul de 41 de ani mărturisește că nu a luat o decizie în ceea ce privește viitorul, dar știe că orice ar alege i se va potrivi și, evident, își dorește să rămână în fenomen.

”Cred că mi se potrivesc la fel de bine și treningul și costumul, așa că încă nu știu dacă voi continua la firul ierbii sau în birou”, mai spune Ciprian Petre.

O carieră împlinită și două mari regrete

De-a lungul celor , Ciprian Petre a evoluat la formații bune din campionatul României – Juventus București, Jiul Petroșani, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Unirea Urziceni și FC Buzău.

Nu a câștigat nici un trofeu și acest lucru este unul dintre marile lui regrete. A avut șansa să joace și ”afară”, dar Gaz Metan Mediaș a cerut prea mult și transferul a căzut.

”Cel mai mare regret este că am plecat de la Urziceni, iar anul următor au luat titlul. Eu mai aveam 2 ani de contract cu ei, eram jucător de bază, am jucat 29 de meciuri din 33.

Al doilea mare regret este că după perioada de la Mediaș, în care am evoluat în Europa League, am avut o ofertă din Franța, în liga a doua, dar cei de la Mediaș au vrut să-și scoată pârleala, au cerut prea mult pe mine și nu s-au înțeles la bani”, mărturisește Ciprian Petre.

”Va fi greu să nu-l mai vedem lângă noi în vestiar”

Retragerea lui Ciprian Petre va lăsa un gol în vestiarul celor de la FC Buzău. Chiar dacă în acest sezon nu a prins decât opt partide, actualii lui coechipieri deja regretă decizia fotbalistului.

”Am trăi perioade frumoase alături de Ciprian, am fost la un pas de grupele Ligii Europa atunci când jucam la Mediaș. Va fi ciudat să nu-l mai văd în vestiar alături de noi, este un moment unic. Pentru mine este un sentiment de tristețe, dar și de fericire pentru că am fost alături de el, mai ales acum, la final”, spune Alex Munteanu.

”Îl cunosc pe Cipri de 6 ani, am evoluat împreună la Juventus, prima dată. Este greu să-l caracterizez pentru că are foarte multe calități, dar pot spune că este serios, ambițios și aduce mereu buna dispoziție în cadrul echipei. Am avut și am multe lucruri de învățat de la el, are o vastă experiență”, a completat Cristian Ciobanu.

”A fost o onoare să-l am pe Cipri coleg, atât în prima ligă, cât și în a doua ligă, el a fost peste tot vocea vestiarului, impunea respect prin simpla lui prezență în vestiar. Are peste 30 de ani de carieră și știu că doar un jucător superprofesionist putea să realizeze acest lucru”, a încheiat Relu Stoian.