Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei

Guvernul italian vine cu vești bune pentru conducătorii auto. Începe construcția la din lume, care costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei. Când se vor finaliza lucrările.

Cel mai lung pod suspendat din lume, o investiție de 14 miliarde de euro

Cel mai lung pod suspendat de pe glob urmează să se ridice în perioada următoare. Construcția a fost amânată timp de decenii întregi din cauza infiltrării mafiei, a cutremurelor, dar și a preocupărilor financiare.

În prezent, oficialii italieni au declarat că podul care are rolul de a uni de restul Italiei se construiește cu o investiție uriașă. Costul se ridică la valoarea de 14 miliarde de euro (12 miliarde de lire sterline).

Acesta se va face peste Strâmtoarea Messina, pe o distanță de 3,7 kilometri. Proiectul ar urma să fie început anul viitor. Guvernul italian preconizează că durata lucrărilor nu va fi deloc una foarte mare. Termenul de finalizare este estimat pentru anul 2032.

„Ne plac provocările dificile atunci când au sens”, a declarat premierul Giorgia Meloni, conform publicației . Cel mai lung pod suspendat din lume este văzut ca o investiție pentru prezentul și viitorul Italiei.

Ministrul transporturilor Matteo Salvini, liderul partidului Lega, susține că proiectul ar putea genera 120.000 de locuri de muncă anual. În plus, politicianul crede că poate stimula economia în două dintre cele mai sărace regiuni din Europa – Sicilia și Calabria.

Cum va arăta cel mai lung pod suspendat din lume

Podul care va lega Sicilia de restul Italiei este proiectat pentru a transporta până la 6.000 de autoturisme pe oră. În plus, dispune de 200 de garnituri de tren zilnic, construcția fiind realizată cu ajutorul a patru cabluri principale de oțel cu diametrul de 1,25 metri.

De asemenea, cel mai lung pod suspendat din lume va fi construit astfel încât să reziste condițiilor meteo nefavorabile. Arhitecții promit că va suporta rafale de până la 300 de kilometri pe oră. Construcția va avea o lățime de aproximativ 6 m.

În plus, constructorii anunță că va dispune de 6 benzi de circulație, câte 3 pe fiecare sens de mers. Mai mult decât atât, va avea două linii de cale ferată și două benzi de serviciu. Italia încearcă să clasifice investiția în pod ca parte a cheltuielilor de apărare.

În felul acesta guvernul italian ar putea să-și îndeplinească angajamentele țărilor NATO de a crește bugetele militare la 5% din produsul intern brut până în anul 2035. Cu toate acestea, unii cetățeni nu sunt de acord cu investiția.

Pro și contra pentru cel mai lung pod suspendat din lume

Proiectul inițiat de Guvernul Italiei a lansat controverse la scurtă vreme după ce a fost anunțat. Foarte mulți oameni din sudul țării sunt de părere că cel mai lung pod suspendat din lume este o construcție complet inutilă.

Alții trag un semnal de alarmă asupra zonei care are risc seismic. În plus, asociațiile de mediu transmit că această construcție va avea un impact negativ asupra mediului, în special în ceea ce privește rutele de migrație a păsărilor între Europa și Asia.

„CIPESS este un arbitru părtinitor, sperăm că arbitrii adevărați – personalități independente, Curtea de Conturi, UE, sistemul judiciar – vor interveni și vor opri acest joc, care este devastator pentru teritoriul nostru”, a declarat un activist care nu este de acord cu construcția podului, mai arată sursa menționată anterior.

În acest context a fost depusă o plângere la Uniunea Europeană, semnalând riscuri grave pentru mediul local. Totodată, cetățenii sunt îngrijorați de depășirea costurilor, dar și de infiltrarea mafiei în contractele de construcție.

Așadar, podul care va lega Sicilia de restul Italiei se confruntă în momentul de față cu o opoziție puternică. Sunt și voci care transmit că cel mai lung pod suspendat din lume nu va fi terminat niciodată, făcând trimitere la lunga istorie a Italiei de lucrări publice anunţate, finanţate şi niciodată finalizate.