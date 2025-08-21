Sport

Cel mai mai înalt fotbalist din istorie a debutat într-un meci oficial. Are 2,26 metri și joacă atacant

Pavel Podkolzin, un fost jucător de NBA în vârstă de 40 de ani, și-a făcut debutul în fotbal, evoluând într-un meci din Cupa Rusiei
Catalin Oprea
21.08.2025 | 07:13
Cel mai mai inalt fotbalist din istorie a debutat intrun meci oficial Are 226 metri si joaca atacant
SPECIAL FANATIK
Rusul Pavel Podkolzin și-a facut debutul în fotbal FOTO X

Cupa Rusiei a prilejuit debutul celui mai înalt jucător din istoria fotbalului. Acesta este Pavel Podkolzin, un fost jucător NBA, în vârstă de 40 de ani. Are 2,26 metri și a stabilit o nouă bornă, debutând pentru Amkal Moscova.

ADVERTISEMENT

A jucat în NBA la Mavericks

Pavel este doar cu 18 centimetri mai mic de bara transversală a porții. El a fost baschetbalist și unul de rând, ci chiar jucător de NBA. A cotit-o spre fotbal, după ce a terminat conturile cu baschetul profesionist.

Podkolzin, care își datorează înălțimea deoarece suferă de acromegalie și o boală hipofizară, a fost unul dintre numeroșii străini care au aterizat în NBA la începutul anilor 2000. El jucase pentru Sibirtelecom Lokomotiv în Novosibirsk și pentru italienii de la Varese, până ce Jazz l-a selectat pe locul 21, în draftul din 2004.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Podkolzin a fost transferat la Mavericks. După debutul său, rusul a devenit unul dintre cei mai înalți jucători din istoria NBA, la doar cinci centimetri sub recordul împărțit de Manute Bol și Gheorghe Mureșan.

Șase meciuri în NBA

Aventura sa în baschetul profesionist a fost totuși limitată la dor șase meciuri, în două sezoane. A jucat în total 28 de minute, a marcat patru puncte, toate din aruncări libere, și a reușit nouă recuperări și blocaje.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

După plecarea sa din NBA. în 2006, pivotal rus a încercat să-și continue cariera la Khimki. Avea să fie ultima sa echipă în elită. Restul carierei sale și-a petrecut-o, în mare parte, la echipe din categoriile inferioare.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi a refuzat un salariu uriaș din România
Digisport.ro
Ianis Hagi a refuzat un salariu uriaș din România

A fost aproape de gol la debut

După care, el a decis să lase baschetul și să să apuce de fotbal. Un sport în care iese în evidență, din cauza staturii sale uriașe. “Este o mare oportunitate să fiu în acest sport”, a declarat Podkolzin pentru “Baja News”.

El a fost convins să joace fotbal de președintele noului său club, cu care împărțea o echipă într-o ligă de baschet. “Joc în Cupa Rusiei și adevărul este că nici măcar nu știu ce să spun. Sunt recunoscător pentru asta”, a spus el

ADVERTISEMENT

Echipa sa s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Kaluga. Uriașul de 2,26 metri a fost aproape de a marca un gol la debutul său ca fotbalist. “Au avut un portar bun. Voi încerca în următorul meci”, a spus el.

Omul acuzat că a măsluit tragerea la sorți de la Cupa României a...
Fanatik
Omul acuzat că a măsluit tragerea la sorți de la Cupa României a reacționat! Cum se apără oficialul FRF
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Bodo/Glimt, pas uriaș către...
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Bodo/Glimt, pas uriaș către „masa bogaților”. Toate rezultatele serii
Victor Angelescu a recunoscut vina Rapidului în evenimentele de la meciul cu FCSB,...
Fanatik
Victor Angelescu a recunoscut vina Rapidului în evenimentele de la meciul cu FCSB, dar a răbufnit la adresa rasismului: „Am trimis la Federație, a vorbit și domnul Șucu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!