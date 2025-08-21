Cel mai mai înalt fotbalist din istorie a debutat într-un meci oficial. Are 2,26 metri și joacă atacant

Cupa Rusiei a prilejuit debutul celui mai înalt jucător din istoria fotbalului. Acesta este Pavel Podkolzin, un fost jucător NBA, în vârstă de 40 de ani. Are 2,26 metri și a stabilit o nouă bornă, debutând pentru Amkal Moscova.

A jucat în NBA la Mavericks

Pavel este doar cu 18 centimetri mai mic de bara transversală a porții. El a fost baschetbalist și unul de rând, ci chiar jucător de NBA. A cotit-o spre fotbal,

Podkolzin, care își datorează înălțimea deoarece suferă de acromegalie și o boală hipofizară, a fost unul dintre numeroșii străini care au aterizat în NBA la începutul anilor 2000. El jucase pentru Sibirtelecom Lokomotiv în Novosibirsk și pentru italienii de la Varese, până ce Jazz l-a selectat pe locul 21, în draftul din 2004.

Ulterior, Podkolzin a fost transferat la Mavericks. După debutul său, rusul a devenit unul dintre cei mai înalți jucători din istoria NBA, l

Șase meciuri în NBA

Aventura sa în baschetul profesionist a fost totuși limitată la dor șase meciuri, în două sezoane. A jucat în total 28 de minute, a marcat patru puncte, toate din aruncări libere, și a reușit nouă recuperări și blocaje.

După plecarea sa din NBA. în 2006, pivotal rus a încercat să-și continue cariera la Khimki. Avea să fie ultima sa echipă în elită. Restul carierei sale și-a petrecut-o, în mare parte, la echipe din categoriile inferioare.

A fost aproape de gol la debut

După care, el a decis să lase baschetul și să să apuce de fotbal. Un sport în care iese în evidență, din cauza staturii sale uriașe. “Este o mare oportunitate să fiu în acest sport”, a declarat Podkolzin pentru “Baja News”.

El a fost convins să joace fotbal de președintele noului său club, cu care împărțea o echipă într-o ligă de baschet. “Joc în Cupa Rusiei și adevărul este că nici măcar nu știu ce să spun. Sunt recunoscător pentru asta”, a spus el

Echipa sa s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Kaluga. Uriașul de 2,26 metri a fost aproape de a marca un gol la debutul său ca fotbalist. “Au avut un portar bun. Voi încerca în următorul meci”, a spus el.