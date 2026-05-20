Cel mai mare atac ucrainean din ultimul an, analizat de un expert. Moscova a fost vizată de peste 500 de drone. „Rușii abia acum simt războiul”

Ucraina a lansat un atac masiv cu sute de drone spre Moscova. Este unul dintre cele mai mari atacuri asupra Rusiei de la începutul războiului. De asemenea, operațiunea s-a soldat cu morți și răniți. Volodimir Zelenski susține că atacurile au fost justificate. Un politolog analizează pentru FANATIK acțiunea îndrăzneață a Ucrainei.

Ucraina a lansat peste 500 de drone spre Moscova

Ucraina a efectuat unul dintre cele mai mari atacuri în noaptea de sâmbătă spre duminică, ținta fiind chiar Moscova. Acesta este catalogat ca fiind „cel mai mare din ultimul an”, scrie agenția de știri rusă TASS, citată de CNN. Acesta este un răspuns la ultimul val de bombardamente rusești care au vizat capitala Ucrainei, Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat atacurile, susținând că acestea au fost „pe deplin justificate”. În urma operațiunii, o femeie a fost ucisă după ce o dronă i-a lovit casa din Khimki, un oraș rusesc la nord-vest de Moscova, iar doi bărbați au murit în satul Pogorelki, situat la aproximativ 9 kilometri nord de capitală, potrivit guvernatorului local Andrei Vorobyev, scrie . Mai mult decât atât, un bărbat a fost ucis după ce o dronă a lovit un camion în regiunea Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, potrivit autorităților locale.

În același timp, dronele ucrainene au avariat o „infrastructură” nespecificată și mai multe clădiri înalte, a mai declarat Vorobyev pe rețelele de. Chiar la Moscova, cel puțin 12 persoane au fost rănite în atacul nocturn, majoritatea în apropierea intrării în rafinăria de petrol a orașului, a raportat primarul Serghei Sobianin. El a menționat că „tehnologia” rafinăriei nu a fost avariată.

Volodimir Zelenski, încrezător în capacitățile sale

Ministerul Apărării rusesc a anunțat duminică dimineață faptul că a distrus 556 de drone. La scurt timp după prânz, ora locală, a raportat că peste 1.000 de drone au fost doborâte sau bruiate în ultimele 24 de ore. Zelenski a declarat că dronele au zburat la peste 500 de kilometri de teritoriul ucrainean și că Ucraina „depășește” sistemele rusești de apărare aeriană concentrate în și în jurul capitalei.

„Reacțiile noastre la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile asupra orașelor și comunităților noastre sunt pe deplin justificate. De data aceasta, sancțiunile ucrainene la distanță au ajuns în regiunea Moscovei, iar noi le spunem clar rușilor: statul lor trebuie să încheie războiul”, a declarat Volodimir Zelenski.

„Până acum, rușii din Moscova nu prea au simțit războiul”. Zelenski a trecut de „linia roșie”

Politolog și expert în securitate, Cristian Dorobanțu a făcut pentru FANATIK o analiză a acestui atac ucrainean de mare amploare asupra capitalei Rusiei. El susține că evenimentul poate fi privit din mai multe perspective și subliniază faptul că, până acum, rușii din Moscova nu au simțit războiul așa cum au făcut-o ucrainenii.

„Dacă ne uităm la Rusia și la componența ei demografică, majoritatea Rusiei se concentrează, ca și populație, în jurul Moscovei și fostului Leningrad, adică Sankt-Petersburg. Și atunci sunt cele mai mari centre urbane și acolo sunt și banii. Practic este un ultim imperiu centralizat, un ultim vestigiu imperial în secolul XXI. Și atunci importanța este și simbolică datorită faptului că până acum rușii din Moscova nu prea au simțit războiul și abia acum, să zicem, văd și ei adevărata față, o mică parte, că față de ucraineni, care au tot simțit pe pielea lor, inclusiv cei din Kiev”, a punctat analistul politic.

De asemenea, Cristian Dorobanțu menționează faptul că a întrecut o anumită „linie roșie”. Acesta se referă la faptul că, până acum, liderul e la Kiev a evitat să atace capitala inamicului, din diferite motive, însă de această dată nu a mai ținut cont.

„Putem să observăm și din partea ucraineană că anumite linii roșii au fost trecute, sau așa zise linii roșii, care putem presupune că au fost trasate, posibil și de fosta administrație americană, foarte posibil și de actuala administrație americană. Linii roșii care, cumva, le impuseseră asupra Moscovei. În general, încercau să nu atace zona aia pentru că, nu știu, se gândeau la escaladare. Evident că a fost greșită din start tactica și strategia și acum putem observa că ucrainenii au o determinare și un curaj mai mare sau mai degrabă o detașare față de administrația americană în așa fel încât nu știu cât le mai pasă de doleanțele și cerințele venite de la Washington.

Așa că avem partea asta simbolică, avem partea strategică care, evident, este importantă pentru că un război nu se câștigă doar pe câmpul de luptă. Cel mai adesea, războiul se termină atunci când oricare dintre populații sau dintre părți, populațiile părților combatante, nu doresc să ducă războiul mai departe sau costurile sunt prea ridicate încât nu se mai poate continua. Și atunci această nouă strategie mi se pare că este una corectă”, a explicat Cristian Dorobanțu.

Ucrainenii și-au demonstrat capacitățile tehnologice

De asemenea, acest atac masiv a demonstrat și faptul că ucrainenii dispun acum de tehnologii tot mai avansate și mai agresive. Politologul susține că , de la un an la altul și chiar de la o lună la alta veneau cu noi tehnici.

„Deci, acum, ce se întâmplă inclusiv cu acest nou atac, pe lângă capacitatea clară a ucrainenilor care este ridicată, după acest război se vor implementa foarte multe învățături în armatele occidentale, inclusiv SUA. Acum, chiar dacă nu-i place lui Trump să recunoască, inclusiv armata americană a început să implementeze multe tehnicile, strategiile și capacitățile ucrainenilor”, a declarat expertul pentru FANATIK.

Urmează un răspuns mai agresiv al rușilor?

Întrebat dacă să ne așteptam la un nou val de bombardamente din partea rușilor, ca răspuns la atacurile asupra Moscovei, Cristian Dorobanțu a explicat faptul că rușii oricum bombardează totul în cale și nu țin cont dacă sunt civili sau militari.

„Ei oricum bombardează în stânga și în dreapta de la începutul războiului, fără să se uite la ținte că sunt civile, că sunt militare, că sunt strategice, că nu sunt strategice. Vânează oamenii cu dronele pe stradă, adică, de asta s-au și implementat acele năvoade. Deci, care este, de fapt, escaladarea? Oricum, ei s-au folosit de acel, așa-zis, armistițiu de „Ziua Victoriei”, ca să stocheze capacități”, a mai adăugat politologul.