Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump

Polonia construiește o nouă bază militară americană de mari dimensiuni pe teritoriul său, care va costa în jur de 500 de milioane de euro. Sediul bazei va fi la Bolesławiec, în Silezia Inferioară, și se va numi Fort Trump, nume care i-a fost dat de fostul președinte Andrzej Duda.

Donald Tusk: „Cât voi fi premier, Polonia nu va fi vasală în alianța sa cu Statele Unite”

De aproape zece ani, lângă Boleslawiec, un oraș cu 40.000 de locuitori, există o mică bază militară americană, cunoscută sub numele de Camp Boles. În total, pe teritoriul Poloniei sunt staţionaţi aproape 10.000 de soldaţi americani, dar guvernul de la Varşovia speră că numărul acestora va creşte o dată cu extinderea bazei. Ministrul apărării de la Varşovia, Władysław Kosiniak-Kamysz, spune că, tot în cooperare cu americanii, aeroportul din Wroclaw din apropiere va fi extins și va deveni cel mai mare centru militar american din Europa.

Avantajul Poloniei faţă de ţara vecină, Germania – gazda tradiţională a trupelor americane, este că acoperă o mare parte din costuri. Mai exact, Polonia plătește Statelor Unite echivalentul a 13.000 de euro anual pentru fiecare militar. Polonezii susțin că scopul lor în construirea Fortului Trump este de a-i atrage americani în ţara lor și, astfel, de a-i ține în Europa.

Cu toate acestea, cele două țări nu sunt în prezent în cele mai bune relații. Polonia a refuzat să sprijine nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel pentru Pace, iar premierul Donald Tusk tocmai a refuzat să fie membru al Consiliului pentru Pace al lui Trump. „Atâta timp cât voi fi prim-ministru, Polonia nu va fi vasală în alianța sa cu Statele Unite. Va fi întotdeauna un aliat loial, credincios și de încredere, dar niciodată vasală a vreunei țări din lume”, a fost mesajul lui Tusk.

Încrederea în SUA a scăzut în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump

SUA au fost în mod tradițional , dar încrederea polonezilor în America a scăzut în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Conform unui nou sondaj, puțin sub jumătate dintre respondenți încă au încredere în SUA, un minim istoric pentru o țară în care antiamericanismul era practic necunoscut. Cu toate acestea, Polonia se învecinează cu Ucraina și se teme de o invazie rusă. „Dacă ar trebui să aleg între SUA și China, atunci aș prefera să fiu sub cizma americană”, a declarat un rezident din Boleslawiec pentru postul de televiziune german ARD.

Polonia joacă un rol cheie ca centru logistic pentru ajutorul militar occidental către Kiev și se numără ea însăși printre țările care au oferit un ajutor substanţial Ucrainei. Este primul membru european al UE care își mărește cheltuielile militare la cinci procente din PIB şi intenționează să își mărească armata la 300.000 de soldați.

Numărul militarilor americani în România va scădea la 1.000 în 2026

Potrivit primarului Boleslawiec, Piotr Roman, aduce și beneficii economice tangibile, estimate la zeci de milioane de dolari anual. Serviciile, restaurantele și comerțul se dezvoltă dinamic, iar noi locuri de muncă sunt create. Boleslawiec are una dintre cele mai scăzute rate ale șomajului din Silezia Inferioară, se arată într-un reportaj realizat de ARD.

Extinderea bazei americane de la Boleslawiec vine într-un context în care din România se desfășoară în acest an o retragere parțială a militarilor americani. Sute de soldați vor fi relocați, confirmând schimbarea de strategie a Washingtonului care prioritizează bazele permanente în detrimentul celor rotative, precum cele din România. Se preconizează că numărul militarilor americani din România va coborî la aproximativ 1.000 până la finalul acestui an.