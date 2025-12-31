„Cel mai mare club din Europa de Est!”. Marea greșeală comisă de miliardarii care au condus Dinamo: „Au vrut să fie toți ca Gigi Becali”

ADVERTISEMENT

În 2005, Nicolae Badea, Cristi Borcea, Ioan Becali, Gigi Nețoiu, Vasile Turcu, Vladimir Cohn, Dragoș Săvulescu, Florian Walter și Bagher Karimzadeh și-au împărțit acțiunile clubului Dinamo și promiteau marea cu sarea în “Ștefan cel Mare”. Însă, după doar câteva luni, proiectul a fost abandonat, din cauza neînțelegerilor dintre miliardari.

Ce i-a lipsit lui Dinamo să ajungă cea mai puternică echipă din Europa de Est

Ionel Culina consideră că Dinamo ar fi devenit cel mai de succes club din Europa de Est în cazul în care afaceriștii ar fi tras la aceeași căruță.

“Dacă acționarii lui Dinamo erau uniți, Dinamo era la un nivel peste Șahtior Donețk. Ajungea cea mai mare echipă din Europa de Est. Pentru că, încet, încet, se înscria în competițiile europene și parte în parte reușea, în meciurile importante, să învingă un Șahtior, cu Ahmetov patron.

Și Dinamo bătea Șahtiorul și acasă și în deplasare. Ahmetov a rămas impresionat. L-a luat imediat după meci, ne-a și luat un fotbalist. L-a luat pe Stoican. Stoican a rămas după meci. Ne-am întors toți, mai puțin Stoican”, a spus Culina la “FANATIK DINAMO”.

Pe cine au încercat să copieze foștii acționari ai lui Dinamo

susține afaceriștii ar fi putut face lucruri mărețe la Dinamo, însă fiecare și-a dorit să fie vioara întâi, avându-l ca exemplu pe Gigi Becali.

“Acționarii noștri erau toți din top 300. Deschideai catalogul ăsta de final de an, cartea cărților, și dădeai pagină cu pagină și vedeai: Badea, Borcea, Turcu, toți erau. Nea Gigi Nețoiu, nea Florian Walter, Dumnezeu să-l ierte, Dragoș Săvulescu, Bagher și mulți, mulți. Dinamo a plecat la drum în 2005 cu aproape zece acționari. Giovanni era președintele executiv.

Dinamo era cel mai puternic club. Dacă acționarii noștri erau uniți, Dinamo ar fi reușit să facă lucruri incredibile. Din păcate, fiecare dintre ei și-a dorit să fie un Gigi Becali la vremea respectivă și la vremurile acestea. Fiecare a vrut să conducă și fiecare a vrut să ajungă să fie la fel de cunoscut. Să fie Gigi Becali, să fie singur. Să fie la fel ca el”, a spus Culina.

Cum s-a ajuns la problemele financiare ale clubului

Ulterior, din cauza neînțelegerilor, miliardarii au început să se retragă de la Dinamo, unul câte unul. Astfel, clubul a rămas fără bani și, automat, nu a mai făcut performanță.

“Florian Walter și-a făcut propria jucărie, între ghilimele, a plecat la Universitatea Cluj. Cristi Borcea, încet, încet, a plecat spre America, nu mai era atât de implicat în viața clubului. Nețoiu a făcut un pas în spate. Domnul Badea cred că a făcut doi pași în spate pentru că și vârsta și problemele de zi cu zi, s-au adunat multe lucruri.

Și, încet, încet, Dinamo a rămas neplătită, s-a ajuns la vânzarea clubului, când a cumpărat Ionuț Negoiță în 2013. Deja nu mai erau performanțe. Ultimele performanțe au venit în 2012 cu Dario Bonetti, au fost ultimele încercări importante de a scoate capul. Fiecare dintre ei și-a dorit să conducă. Și asta a fost marea problemă la Dinamo”, a mai spus Ionel Culina.

Cum erau numiți, în trecut, antrenorii la Dinamo

Ionel Culina și-a amintit, totodată, modul în care erau numiți, în perioada respectivă, antrenorii la Dinamo.

“Mai departe a început circuitul schimbărilor. Nu a mers cu tine, continuă tu, alege tu alt antrenor. Nu a mai fost o linie. Dinamo a reușit rezultate importante, și trofee, și performanțe la nivel european cu Dinu, cu Andone și cu Rednic, Ceilalți nu au mai reușit.

Florin Marin a ajuns la Dinamo pentru că l-a dorit Gigi Nețoiu. Nu l-a vrut niciodată alt acționar. Nu reușea. Dacă tu nu ai reușit, acum vin eu. Borcea l-a pus pe Zenga. Nu a reușit nici Zenga”, și-a amintit Culina.

Condiții de Liga Campionilor asigurate de Cristi Borcea

Fostul ofițer de presă al “câinilor” și-a amintit, de asemenea, că Dinamo avea condiții de Liga Campionilor, meritul principal fiind al lui .

“El (n.r. Borcea), tot timpul, a fost omul care, când era vorba de Dinamo, nu se uita la bani. Cele mai bune condiții posibile pentru echipa asta le-a avut pentru că Borcea și-a dorit pentru echipă maximum posibil. În ce oraș mergem? La Timișoara. Cel mai bun hotel din Timișoara, cel mai bun autocar. În Europa, Dinamo mergea cu avionul lui Țiriac. 44 de locuri, făcut pentru Chicago Bulls. Stăteau Jordan și ceilalți, de 2,20 metri, pe niște jilțuri, nu puteai să numești altfel scaunele alea.

Și la mijlocul autocarului, pe stil bar de zi, ca să zic așa. Canapele, era luxul de pe fața pământului. Puneau mâna pe telefon: Ando, la ce oră vrei să pleci mâine? Și stai să mă gândesc, că vreau să mă trezesc mai târziu, să fac o mișcare. Și spunea el ora. 2,3,4, atunci se pleca. Nu ca acum. Acum te duci la 4 jumate, cinci dimineața în Otopeni să pleci cu prima linie cu avionul de 6”, a mai spus Culina.

Care a fost marea dramă a lui Dinamo

Johnny Culina a dezvăluit, totodată, care a fost marele obiectiv al clubului. Din păcate pentru “câini” va fi greu de împlinit în viitor, ținând cont de actualul format al competiției.

“Aia (n.r. intrarea în Liga Campionilor) a fost marea drama a lui Dinamo, oprită de Lazio. După Lazio au mai fost câteva încercări de orgoliu, dar încet, încet, au apărut tensiunile, ei nu au mai fost la fel de uniți.

Că s-a plecat dintr-o unitate celebră cu acea imagine cu pumnii și, încet, încet, fiecare a luat-o pe alt drum. A apărut dosarul transferurilor, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și s-a cam ales praful”, a concluzionat Ionel Culina.