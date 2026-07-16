Cel mai mare club din Londra a celebrat golul lui Enzo Fernandez! Fanii englezi au turbat de furie, iar postare a fost ştearsă

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic își cunoaște ambele finaliste. Spania a trecut fără probleme de Franța, însă a doua semifinală a avut o desfășurare mult mai palpitantă. Argentina a fost condusă de Anglia până în minutul 85, dar ulterior a marcat două goluri pe finalul duelului și a obținut astfel ultimul bilet pentru finala turneului final.

Chelsea, club englez, a celebrat golul jucătorului său împotriva Angliei, argentinianul Enzo Fernandez, dar ulterior a șters postarea

Anthony Gordon a deschis scorul pentru Anglia în minutul 55, egalarea venind abia după jumătate de oră. Lionel Messi a executat inteligent un corner, a primit înapoi de la un coleg și a intrat în centru, ca ulterior să îi paseze lui Enzo Fernandez la marginea careului. Mijlocașul nu a stat pe gânduri și . Ulterior, Lautaro Martinez a marcat cu capul golul victoriei în minutul 90+2.

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La scurt timp după reușita lui Enzo Fernandez, Chelsea a postat o fotografie cu mijlocașul, arătându-și admirația față de propriul jucător. Fanii au luat însă cu asalt secțiunea de comentarii, nemulțumiți de faptul că clubul sărbătorea un gol marcat chiar împotriva propriei țări, Anglia.

Postarea nu a fost menținută mult timp pe rețelele de socializare. Furia fanilor a fost resimțită din plin, astfel că fotografia cu Enzo Fernandez a fost ștearsă. Mijlocașul a avut evoluții solide la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. De amintit este că transferul lui Fernandez la Chelsea s-a realizat tot după un turneu final, în iarna anului 2023, în urma Cupei Mondiale din Qatar.

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Când are loc finala Campionatului Mondial

, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.

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