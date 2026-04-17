Cel mai mare combinat siderurgic din România, din nou la vânzare. Care este prețul de pornire pentru Liberty Galați

Procesul de valorificare a activelor combinatului siderurgic Liberty Galați intră în a doua etapă de licitație, după ce prima rundă din luna martie nu a reușit să atragă oferte concrete. Administratorii judiciari, CITR și Euro Insol, pregătesc organizarea celei de-a doua licitații internaționale. Aceasta ar urma să aibă loc la finalul primăverii, cel mai probabil în a doua parte a lunii mai, așa cum a aflat FANATIK din surse guvernamentale.

Luna mai, decisivă pentru combinatul siderurgic de la Galați

Reprezentanții celor două case de insolvență (CITR și Euroinsol) și Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați lucrează în prezent la toate formalitățile legale necesare pentru reluarea procedurii de vânzare, mizând pe un interes mai concret din partea investitorilor. Tribunalul Galați ar uma să decidă, la finalul lunii aprilie, în planul de concordat, dacă licitația se poate organiza la finalul lunii mai.

„Încercăm să facem toate formalitățile legale pentru a organiza licitația în luna mai, în partea a doua a lunii cel târziu. Vrem ca această licitație, a doua, să fie una reușită. Vrem ca această licitație, a doua, să fie una reușită, să avem o firmă care oferă măcar prețul de plecare al licitației”, ne-au transmis reprezentanții guvernamentali implicați în acest proces. Remus Borza, coordonatorul Euro Insol nu a dorit să ne răspundă la întrebarea legată de o dată sau o perioadă clară când va fi organizată a doua licitație.

Un element esențial care ar putea face diferența în a doua licitație este reducerea semnificativă a prețului de pornire. Dacă în prima etapă acesta era stabilit la aproximativ 700 de milioane de euro, noua licitație ar urma să pornească de la un nivel mai accesibil, redus cu aproximativ 40%, respectiv în jur de 407 milioane de euro (echivalentul unei scăderi semnificative față de evaluarea inițială). Activele scoase la vânzare includ întregul pachet industrial, „în bloc”, respectiv platforma principală Liberty Galați și Liberty Tubular Products, care funcționează integrat.

Decizia de vânzare a fost determinată de dificultățile financiare majore ale companiei, care se confruntă cu datorii totale de sute de milioane de euro. Statul român este unul dintre principalii creditori, cu aproximativ 450 de milioane de euro de recuperat, prin intermediul Exim Banca Românească și ANAF.

Prima licitație, cu cinci participanți, dar fără nicio ofertă

Deși prima rundă nu a generat oferte, interesul pentru combinatul siderurgic din Galați rămâne unul ridicat la nivel internațional. .

Așa cum a anunțat în exclusivitate în luna martie FANATIK, la licitația internațională s-au înscris cinci companii, cele care au cumpărat caietul de licitație care le permitea, conform regulamentului de înscriere, să liciteze la cele trei eventuale etape de licitare. Companiile care pot licita pentru preluarea activelor Liberty Galați sunt Metinvest din Ucraina, UMB Steel din România, JSW Group și Jindal Group din India, dar și Sidenor din Grecia. Reamintim că niciuna nu a depus o ofertă concretă în prima rundă.

Companiile din afara României sunt controlate de unii dintre cei mai influenți oameni de afaceri din industria metalurgiei. Este vorba de Rinat Ahmetov (Metinvest din Ucraina), familia indiană Sajjan Jindal și grupul său JSW, dar și Naveen Jindal, reprezentant al unui alt conglomerat industrial din India – Jindal Group), și familia Stassinopoulos (Sidenor din Grecia). Metinvest, controlat de Rinat Ahmetov, este deja un jucător important în regiune, iar extinderea în România ar consolida poziția sa europeană. De cealaltă parte, JSW Group și Jindal Steel & Power fac parte dintr-un ecosistem industrial global, cu resurse financiare considerabile și experiență în operarea unor capacități similare. În Europa, Sidenor Group și holdingul Viohalco controlează deja o rețea extinsă de companii metalurgice, ceea ce ar face din Galați o verigă importantă în lanțul lor regional.

Acești competitori se alătură ofertei românești reprezentate de grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, unul dintre cei mai puternici antreprenori din infrastructura locală. Pentru investitorii interesați, Liberty Galați nu este doar o achiziție industrială, ci o oportunitate strategică. De exemplu, grupul UMB ar putea utiliza producția de oțel pentru propriile proiecte de infrastructură.

Statul speră să evite a treia licitație

Organizatorii licitației pentru activele Liberty Galați SA speră să nu ajungă și la o a treia rundă de licitare. Dacă nu va fi oferită suma de minimum 407 milioane de euro sau se nu se va licita o sumă mai mare, atunci licitația se va repeta a treia oara. De această dată prețul de pornire va fi și mai mic cu 30% față de prețul de pornire de la licitația din luna mai.

„Sper să nu ajungem în această situație. Nu este vorba doar despre banii încasați la licitație, ci și de viitorul combinatului siderurgic de la Galați. Cu cât se întârzie mai mult reluarea activității de la unitatea siderurgică cu atât va fi mai greu de pornită activitatea”, ne-a mai declarat sursa implicată în administrarea complexului industrial din Galați.

De altfel, și Remus Borza declara în acest an pentru FANATIK că „reluarea activității de la Liberty trebuie să se facă în acest an pentru că altfel va fi foarte greu să se mai poată relua activitatea”. CITR și Euro Insol au stabilit că valoarea de lichidare, dacă unitatea intră în faliment și bunurile sunt scoase individual la licitație, ar fi 460 de milioane de lei. „Prin urmare, activelor combinatului ar trebui valorificate în luna mai”, ne-a mai precizat un reprezentant guvernamental implicat în procesul de licitație.

Un combinat strategic pentru economia României

Reamintim că în cadrul acestui proces de licitație, statul român nu vinde acțiunile la firma Liberty Galați SA, . În această licitație internațională, guvernul vine activele combinatului care sunt sechestrate de stat – prin Ministerul de Finanțe și banca Exim Bank – pentru faptul că Liberty Holdco Galați & Skopje Limited, acționarul majoritar al Liberty Galați SA, nu și-a plătit datoriile.

În acest moment, activitatea pe platforma siderurgică din Galați este oprită, dar salariații sunt plătiți de stat în baza șomajului tehnic în care au fost trimiși. Spre exemplu, în luna aprilie, cei 2.946 de salariați au primit suma de 57 de milioane de lei. Combinatul Liberty Galați reprezintă cel mai mare producător integrat de oțel din România și unul dintre cei mai importanți angajatori industriali din regiune. La finalul anului 2024, unitatea avea aproximativ 4.000 de angajați, iar cu un an înainte cifra de afaceri a companiei depășea 2 miliarde de lei, în ciuda unei scăderi accentuate și a unor pierderi semnificative.