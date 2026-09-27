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Alfred Simonis este unul dintre politicienii care iubește și înțelege sportul, iar FANATIK a realizat un interviu în care inițiatorul a explicat care este planul pentru a readuce Poli Timișoara în prim planul fotbalului românesc.

Alfred Simonis, planuri mărețe pentru a pune Timișoara din nou pe harta sportului de performanță

Alfred Simonis trăiește fotbalul foarte intens, așa cum o fac toți bănățenii, iar zilele în care Poli Timișoara se bătea la campionat și evolua în cupele europene parcă devin din ce în ce mai vii în amintirea suporterilor care visează că alb-violeții vor reuși promovarea în SuperLiga încă din acest sezon. Și clasamentul le dă dreptate. , la doar două lungimi distanță de CSM Slatina, echipă fără drept de promovare.

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Domnule Simonis, cum se îmbină politica cu sportul?

– Sunt suporter al lui Poli de când eram copil și am fost în galerie, în toate zonele stadionului. Și acum merg la toate meciurile când sunt în Timișoara, chiar și în deplasare în măsura în care pot. Știu că politica și sportul nu stau foarte bine una lângă cealaltă. Pe de altă parte, fără instrastructura făcută de politicieni, fără resurse, nu se poate face sport. Avem exemple de cluburi importante la nivel internațional unde autoritățile sprijină. Asta a fost o frustrare și apoi o mare dorință când am constatat că mai multe cluburile de fotbal sunt susținute de autoritățile locale sau centrale.

Deci a fost și o ambiție personală să revitalizați sportul timișorean…

– Era frustrant pentru mine și de neînțeles că un oraș ca Timișoara și un județ ca Timiș, principalul motor econonomic al României după București, care dă cei mai mulți fotbaliști și dacă mă întrebați pe mine este mult superior Clujului din perspectiva talentelor care au fost descoperite în Banat.

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Acest bazin de jucători valoroși se pierdea pentru că nu exista o cultură fotbalistică sportivă și organizațională. Multe talente au plecat la Hagi sau la alte echipe unde au făcut performanță. De aceea ambiția noastră a fost și să construim o academie puternică, nu doar să promovăm rapid în SuperLiga, poate chiar din acest an.

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Unul dintre cei mai importanți oameni din PSD vrea ca academia lui Poli să devină principala pepinieră din fotbal

Cum arată viitorul lui Poli Timișoara?

– Avem o echipă Poli 2 care joacă în Liga 3 și la nivelul academiei în jur 600 de copii care fac fotbal. Au început să se întoarcă de la Arad sau de la Constanța. Pe zi ce trece investim în infrastructură și toate aceste lucruri se vor vedea. Oamenii văd că există dorință, implicare, resurse financiare și mai ales ambiție și determinare din partea autorităților și a celor implicați în fenomenul Politehnica Timișoara.

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Nu mulți înțeleg febra și cultura fotbalistică a acestui oraș, care este fără termen de comparație în România. Nu avem restricții la nivel de academii, lucru pentru care m-am bătut în Parlament pentru modificarea Legii Sportului și de care beneficiază acum multe academii din toată țara. Câți copii vin le pune la dispoziție tot ce au nevoie și bugetul fără discuție va crește de la an la an pentru că noi nu vrem să dăm milioane de euro pe jucători.

De ce spuneți asta?

– Să ne reamintim că la Timișoara an de an aveam cei mai mulți spectatori, apoi Craiova sau alte cluburi de tradiție. Există foarte multă dorință și avem și în Liga 2 în jur de 7-8.000 de spectatori la fiecare meci. Chiar și în Liga 3 aveam acest număr de fani și sunt echipe de prima ligă care nici nu visează să aibă atâția spectatori, în condițiile în care nu avem un stadion.

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Poli Timișoara se mută în casă nouă. Cât va costa noul stadion

Când va fi inaugurat stadionul Eroii Revoluției?

– Anul acesta vom finaliza stadionul împreună cu primăria și ne va satisface nevoile din retur pentru Liga 2. Acolo Poli va avea o casă și de ce nu și pentru naționala României U21 sau alte competiții fotbalistice.

Ce vești aveți despre noul stadion Dan Păltinișanu?

– Anul acesta sperăm să demarăm lucrările. Stadionul va avea 32.000 de locuri, al doilea după Arena Națională. Va costa 600 de milioane de lei, dintre care 126 de milioane sunt banii de la Consiliul Județean. Am avut deja primele întâlniri cu proiectanți, arhitecți și reprezentanți ai FRF pentru a discuta despre tipul de omologare și ce tip de arenă vom face pentu a putea da drumul la proiectare. Este un obiectiv extrem de important pentru noi pentru că nu poți avea meci de meci mii de oameni care nu au loc pe stadion, plus pentru resursele clubului deoarece acești oameni aduc un aport substanțial la buget.

Cu 30.000 de oameni în tribune la fiecare meci va fi o cu totul altă rețetă financiară, plus sponsorii care altfel vor veni și își vor promova brandurile. Plus că dorim să aducem festivaluri, concerte, pentru că trupe mari au refuzat să vină la Timișoara din motive de logistică. Cred că este cea mai frumoasă poveste și cel mai frumos proiect fotbalistic din România în acest moment la Timișoara.

Când va avea Timișoara o sală polivalentă

Stadionul Știința va fi și el modernizat?

– Este modernizată în acest moment cu ajutorul Universității Politehnice de Vest Timișoara. Este deja gata 99% și e posibil să jucăm acolo câteva meciuri din tur până când va fi gata stadionul Eroii Revoluției.

Când va avea Timișoara o sală polivalentă?

– Sunt multe investiții publice, dar și private în diferite proiecte. Avem și aici o locație chiar în vecinătatea stadionului Dan Păltinișanu pentru o sală polivalentă. Până nu vom semna contractul pentru stadion nu cred că are sens să vorbim de sala polivalentă. Cred că anul viitor vom putea vorbi și despre acest proiect care în acest moment se află în faza studiului de fezabilitate. Inițial trebuia să aibă 15.000 de locuri, dar s-a redimensionat la 12.000. Este un subiect dureros pentru noi pentru că la Timișoara nu au existat investiții guvernamentale.

Marea nemulțumire a președintelui Consiliului Județean Timiș

De ce credeți că Timișoara a ajuns în situația asta?

– Este un cumul de factori. Pe de o parte nu a existat coeziune a decidenților politici care nu s-au luptat pentru obiectivele județului și chiar și acum avem probleme din partea adversarilor politici care chiar dețin funcții importante în municipiu. Nu și-au dorit construcția stadionului și ăsta este un specfic al nostru: mai bine să nu se facă nimic decât să facă altcineva. Cam asta a fost filosofia de până acu, dar noi am încercat să schimbăm asta și să funcționăm împreună indiferent de culorile politice.

Deci a cui e vina?

– Pe de o parte e vina politicienilor și acestui guvernelor care au ocolit Timișul ani de zile pentru că spuneau că noi avem bani. Noi am contribuit la bugetul de stat și cu o parte din acești bani s-au construit în toată țara 10-12 stadioane. Târgoviște are două stadioane noi. E foarte bine că se fac, nu vreau să contest, dar trebuie să avem și acest criteriu al contributivității și unde construim, nu unde sunt găuri negre și economia județului respectiv nu produce suficient.

E normal să te uiți și în județul care îți contribuie cu cei mai mulți bani. Noi ne-am bătut pentru asta și am reușit să obținem această finanțare, chiar cu o contribuție în premieră pentru România: Consiliul Județean va finanța cu 126 de milioane de lei, o sumă imensă.

Situația lui Dominic Fritz poate afecta aceste proiecte?

– Nu cred că este niciun risc. Oamenii politici azi sunt și mâine dispar, însă proiectele serioase dăinuie. Chiar am insistat ca ei să contribuie pentru că au fost implicați în ultimii 4 ani, dar nu s- au gândit să se implice în activitatea fotbalistică. Să nu uităm că echipa asta a fost deținută mult timp de galerie. E bine că într-un final au acceptat să adere la acest proiect chiar dacă sumele sunt sensibil mai mici decât cele cu care contribuie Consiliul Județean.

Ce buget are Poli Timișoara și cum ar putea evolua din sezonul următor

Le promiteți timișorenilor că Poli va avea cea mai bună academie de fotbal din România?

– Nu vreau să evit răspunsul , dar nu îmi place să fac pronosticuri pe activitatea sportivă. Rolul meu e să mă asigur că infrastructura și bugetul sunt asigurate. Mai departe e rolul specialiștilor. Eu nu discut cu Dan Alexa despre scheme de joc sau cu șeful academiei despre cum ar trebui să se antreneze copiii. Vă asigur că nu vor fi probleme cu banii în toate aceste proiecte și că vom produce jucători.

Care este bugetul lui Poli în acest sezon și cum va evolua dacă echipa va reuși promovarea?

– Bugetul anul acesta este constituit dintr-o sumă importantă dată de Consiliul Județean și anul viitor fiscal, adică din ianuarie vom aproba o altă sumă. Sunt mai multe surse publice și private. Noi dăm 6 milioane de lei, primăria 1,5 milioane de lei și probabil că această sumă va fi aprobată și pentru anul viitor, poate chiar o mărim la 7 milioane de lei dacă este necesar.

Timișoara însă mai aduce mulți sponsori locali care acoperă undeva la 30-40% din bugetul total. Nu e treaba mea să discut despre asta, poate e mai mult sau mai puțin. Rolul meu e doar să aduc investiții și încurajez mediul de afaceri.

Ce spune Alfred Simonis despre o revenire a lui Marian Iancu la Poli Timișoara

Timișoara era acum puțin timp în Liga 3. Ce ar însemna o promovare în SuperLiga?

– O foarte mare performanță a tuturor celor care coordonează această echipă. Repet, nu este meritul meu sau doar al autorităților locale, ci al tuturor celor care s-au implicat la Poli.

Marian Iancu și-a arătat public susținerea pentru noul proiect de la Poli. Luați în calcul o colaborare cu fostul patron al echipei?

– Eu mă număr printre cei care am fost pe stadion în perioada în care Marian Iancu era la echipă. Poli a a avut atunci performanțe și nu putem să îi luăm asta. Sunt controverse cu privire la domnia sa însă eu nu împart adevăruri, nu sunt judecător să împart dreptatea. Știu că Poli Timișoara a avut o perioadă extrem de favorabilă în mandatul domniei sale. S-au băgat foarte mulți bani timp de câțiva ani și s-a pierdut campionatul de două ori în ultima etapă. Ne -am bătut pentru cupă, am jucat în cupele europene. Apoi echipa a fost susținută de suporteri pentru că nu am mai găsit un om de afaceri timișorean care să mai bage banii pe care Marian Iancu i-a investit.

Noi am reușit să aducem timid oamenii de afaceri din Timișoara alături de Poli, dar nu la nivelul la care a făcut-o Marian Iancu. Există foarte puțini oameni care s-au implicat în fotbal și au dăinuit peste ani.

Luați în calcul pe viitor să cedați echipa către un grup de investitori?

– Deocamdată nu se pune problema pentru că nu se scot acțiuni la vânzare. Teama mea este să nu vină un privat care să nu aibă forța necesară și să ia clubul, iar după un an îl abandonează și o luăm de la capăt. E foarte complicat. Banii și salariile jucătorilor vrem pe viitor să fie acoperite din mediul privat, însă până nu ne asigurăm că acești privați nu sunt niște șmecheri care vor doar să se îmbogățească, să vândă și apoi să plece, nu vom face acest pas.

Știm ce s-a întâmplat și cu Zambon care a prăduit acest club, mai ales că acest oraș și județ este vitregit de guvern. Dacă vor exista oameni cu disponibilitate financiare și care să aducă garanții foarte clare și ferme, atunci vom lua în calcul. În momentul în care facem asta, clubul riscă să nu mai poată primi finanțare de la bugetul local. Asta este o variantă pentru SuperLiga, unde activitatea și implicarea va fi mai serioasă.

Cum vede situația Stelei și a finanțării cluburilor de fotbal din bani publici

Ați fost inițiatorul modificării Legii Sportului. Teoretic, în Liga 2 putem avea un play-off format din echipe care nu au drept de promovare. Cum vedeți această situație anormală?

– Cred că este important ca statul și autoritățile locale să investească în sport și în special în fotbal. Cred că un club mare precum Poli trebuie să beneficieze de această finanțare, însă un club nu poate fi susținut exclusiv din bani publici pentru că vorbim de milioane de euro, iar noi avem încă școli fără toalete, sate fără apă și condiții minime de trai. Eu încerc să fiu echilibrat și spun că nu poți să dai anual salarii de sute de mii de euro din bani publici.

Ce părere aveți despre situația în care se află clubul Steaua?

– Este un caz special pentru că nu este echipa unui județ, ci a Ministerului Apărării Naționale care strânge bani din toate cele 41 de județe pentru buget. Noi când dăm banii Timișului la bugetul național nu pot să îmi imaginez că acele sume sunt folosite pentru a da salarii de sute de mii de euro la o echipă de fotbal care apoi să vină să mă bată în campionat. Timișoara nu poate avea niciodată bugetul MapN care strânge din toată România. Este deci nevoie de echilibru și pot înțelege nevoia de a finanța sportul și cu drept de promovare, dar să existe un procent de bani privați. Nu putem băga zeci de milioane de euro în fotbal din bani publici.

Proiect unic în România la Timișoara

Universitatea Cluj e susținută de primărie, nu și CFR…

– Nu vreau să intru în polemică. Nu cred că e problema primăriei din Cluj, ci a celor două cluburi. E greu să finanțezi două echipe din același oraș care se află în competiție. E dificil. Cum alegi pe cine susții mai mult? Noi am ajuns de la o echipă să se discută ca primăria să susțină 2-3 echipe. Nici eu nu cred că mi-aș pune problema finanțării a două echipe contracanditate din Timișoara.

Care sunt noutățile legate de Complexul Multifuncțional Timișoara For All?

– Am primit studiul de fezabilitate și urmează să contractăm proiectarea. Suntem în analiză și probabil că vom face licitație până la finalul acestui an pentru proiectare plus execuție. Așteptăm să se înscrie cât mai multe firme. Este un complex sportiv extrem de spectaculos cu o valoare de peste 500 de milioane de lei.

Bazin de înot, sală de gimnastică, terenuri de tenis, patinoar, săli pentru multe alte discipline sportive și sincer este un proiect extrem de ambițios. Este practic un parc sportiv uriaș pe o suprafață de 9 hectare. Cred că este cel mai complex proiect sportiv care a fost făcut vreodată în România.

Când ar putea fi finalizat?

– Sperăm ca anul viitor să înceapă construcția. Va fi un proiect pe module, adică va putea fi construit în etape, adică mai rapid. În 2027 vor începe lucrările la suprafețele exterioare, și măcar bazinul de înot și sala de sport. Nu avem încă un proiect final.

Alfred Simonis, suporter al lui Poli de mic

Vă aduceți aminte primul meci pe stadion la Poli?

– E foarte greu, dar știu că eram în Liga 2 prin 1995. Am fost cu tatăl meu și aveam pentru prima oară fotbaliști de culoare. Aveam 7 ani și îl întrebam pe tata ce se întâmplă, cum e pentru că nu mai văzusem. Mi-a plăcut cum au jucat. Atunci stadionul era cu bănci și a fost ceva care m-a atras. Am fost la meciurile cu Șahtior, cu Stuttgart.

O amintire mai specială?

– Un meci care va rămâne pentru totdeauna în istorie: Poli – Steaua 1-8. Am stat în ploaie până în ultimul minut deși la un moment dat era 7-0. Am dat un gol din penalty prin Romică Buia și a fost bucurie pe stadion de parcă am fi câștigat Liga Campionilor. Numai la Timișoara se poate trăi așa fenomenul fotbalistic pentru că în general când echipa gazdă e condusă la un asemenea scor lumea huiduie. Fanii au sprijinit atunci echipa și cred că este ceva irepetabil în fotblaul românesc.

Alfred Simonis a făcut sport de performanță

Ați fost vice-campion național la canotaj. De ce nu ați continuat?

– În primul rând vreau să spun că sunt foarte mândru de rezultatele obținute la Campionatele Mondiale și cred că este singurul sport, alături de David Popovici unde reușim să fim la un nivel ridicat. Am identificat și metoda prin care voi recompensa această performanță reușită de

canotori și îi vom invita la Consiliul Județean pentru a-i premia.

Puteați să faceți performanță?

– Da, dar din păcate fizicul nu m-a ajutat. Cât eram copii nu conta așa mult fizicul, ci tehnica. Am putut să mă mențin la un nivel competitiv până la 15 ani. Am ales acest sport pentru că m-am dus cu colegii din zonă. Fratele meu a fost un fotbalist destul de bun la Poli și a jucat la loturile naționale de tineret. Îmi plăcea cu barca și ieșeam pe Bega în fiecare zi, iar la 14 eram vice- campion național la patru rame fără cârmaci. Eram primul în barcă, cel care dă cadența și ritmul. În vara lui 2000 am renunțat pentru că deja fizic nu mai făceam față. Antrenorii spun că eram talentat.

Mai sunt și alte proiecte importante de infrastructură sportivă la nivelul județului Timiș care merită menționate?

– Negociem cu CNI să preluăm toate bazinele olimpice și alte infrastructuri sportive pe care nu doresc să le mai finanțeze în urma reorganizării interne care a avut loc. Investim și în alte terenuri de fotbal și de sport în județ pentru că acolo este mai complicat să faci performanță.

Mai facem la Moșnița Nouă un proiect și ne ducem și marginea județului pentru că nu suntcosturi foarte mari. Poți să faci un teren excelent cu 200-300.000 de euro. Avem o întreagăfilosofie pentru ca tinerii să facă sport. Nu mă voi desparte de toate aceste proiecte până când

nu le voi finaliza.