„Cel mai mare fundaș stânga din Europa!”. Cum a ajuns regretatul Nae Ungureanu să joace pentru Craiova Maxima

ADVERTISEMENT

Sportul românesc a fost cutremurat de decesul lui Nae Ungureanu, fotbalist care a scris istorie pentru Universitatea Craiova, Steaua și echipa națională a României. Aurel Țicleanu (67 de ani), fostul coechipier al lui Ungureanu de la Universitatea, a dezvăluit cum a ajuns acesta să joace pentru gruparea din Bănie.

Cum a ajuns Nae Ungureanu să joace pentru Craiova Maxima. Aurel Țicleanu, poveste fabuloasă

Aurel Țicleanu a vorbit despre decesul fostului său coechipier. „A fost foarte supărat după meci (n.r. Ararat – Universitatea Craiova 1-0). S-au strâns acolo la Narcis Mohora, că eu sunt chiar din Sadu, era ziua fiicei lui și urmau să facă o petrecere vineri și a zis să vină de joi seara să vadă și meciul împreună. Un mare fotbalist, poate cel mai bun din România, cel mai mare fundaș stânga din Europa poate”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Nae Ungureanu a semnat cu Universitatea Craiova în 1977, după două sezoane la Electroputere Craiova, iar fundașul stânga avea să petreacă un deceniu la formația „alb-albastră”, în cea mai de succes perioadă din istoria clubului. Aurel Țicleanua dezvăluit cum a ajuns fundașul să joace pentru Craiova Maxima. „Juca Petre Purima la Craiova și se întorceau cu trenul de la o acțiune a echipei naționale. A fost un meci la ora 11:00, la 14:00 am luat trenul spre Craiova.

La vagonul restaurant s-a decis să mergem la stadion când ajungem pentru că era un joc școală cu echipa de tineret. Am zis să facem o recuperare, un bazin, o saună, dar nea Tică Oțel zice să facem și o transpirație. Sorin Cârțu îi dă o pasă lui Petre Purima în margine, a vrut să renunțe că avea startul atrofiat după câteva ore în tren, dar i-a strigat: ‘Hai, oagăre, că o ajungi!’. Atunci Petre a plecat și când să o prindă s-a întins și deja i se înnegrise piciorul. A făcut ruptură și a ieșit 3 săptămâni.

ADVERTISEMENT

Așa a intrat Nae Ungureanu în echipă și nu a mai ieșit 10 ani! După un an și ceva Purima a decis să plece că nu putea să mai joace în fața lui. Nu i-a fost ușor să intre și nici nu a mai ieșit ușor. A jucat sfert de finală în Cupa Campionilor și semifinală in premieră și apoi finală cu Steaua contra lui Milan. Foarte mare jucător”, a afirmat fostul mare internațional, în exclusivitate pentru FANATIK, după .

ADVERTISEMENT

Aurel Țicleanu, dezvăluiri despre cariera de antrenor a lui Nae Ungureanu

După o carieră fabuloasă de fotbalist, pe parcursul căreia a cucerit patru titluri de campion, evoluând și în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, Steaua – AC Milan 0-4, Nae Ungureanu s-a retras în 1994 și a început să activeze ca antrenor. Acesta a avut doar două mandate scurte în prima divizie, la FC Universitatea Craiova în 2001 și la Pandurii Târgu Jiu în 2006, activând în mare parte în ligile inferioare, la grupări precum Electroputere Craiova/FC Caracal, Internațional Curtea de Argeș sau FC Drobeta Turnu-Severin.

ADVERTISEMENT

Aurel Țicleanu a vorbit despre cariera de antrenor a lui Nae Ungureanu. „A făcut școala de antrenor și atunci se făcea pe bune, 2 ani. Nu a fost însă exploatat pe măsura cunoștințelor. Nu l-au cultivat. Când i-a venit rândul să ia Craiova pe vremea lui Nețoiu, a venit într-o situație dificilă și a salvat-o. Eu eram președinte și m-au convocat să îl schimbăm. Maestrul Adrian Păunescu voia să îl pună pe Halagian și frații Becali pe Ilie Dumitrescu. M-au întrebat ce părere am și am zis ‘De ce îl schimbăm? A salvat echipa de la retrogradare’.

A desțelenit ogorul și acum trebuie să îl are. Nu mi se părea corect să fie dat la o parte și nu au mai trecut peste mine. Nu era niciun argument să fie schimbat. Merita mai mult Nae la Craiova și putea să ajute mai mult. Ultima oară ne-am văzut tot la Sadu acolo. Nu îți vine să crezi pentru că el era pe picioare. Mare de tot Nae, păcat!”. a spus fostul mare fotbalist. .

ADVERTISEMENT