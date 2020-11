Cel mai mare handicap al lui Thomas Neubert la FCSB: ”Cred că îi e foarte greu!” Exclusiv

Fostul preparator al echipei Steaua în perioada când a câștigat Cupa Campionilor Europeni, Florentin Marinescu, a explicat într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK care este cel mai mare handicap al lui Thomas Neubert la FCSB.

Reporterii FANATIK l-au vizitat pe Sensei în dojo-ul din apropierea Arenei Naționale în care îi pregătește pe karatiști, iar acesta a dezvăluit că se uită rar la meciuri de fotbal din România.

Maestrul nu a evitat subiectele delicate care țin de pregătirea fizică deficitară din fotbalul românesc, dar și de ce îl consideră pe Mircea Lucescu cel mai bun antrenor român.

Thomas Neubert are un mare handicap la FCSB

”Nu l-am cunoscut pe Neubert. Ca să mă laud puțin. Când un preparator fizic din lumea asta nu va avea un accidentat într-un an, voi spune că a făcut o treabă extraordinară. Până una alta, eu trei ani și jumătate n-am avut accidentați”, a declarat Sensei în interviul oferit pentru FANATIK.

”Și lui Neubert îi este foarte greu. Bariera lingvistică e și ea importantă. Poate are multe lucruri pe care vrea să le spună și nu poate. Eu sunt convins că știe foarte multe lucruri, dar el nu va putea face niciodată la Steaua ce am făcut eu. Eu am făcut pregătirea psiho-fizică. Este o diferență destul de mare”, a mai spus Marinescu despre handicapul preparatorului fizic de la FCSB, Thomas Neubert.

”Cu anumiți antrenori se lucrează mai ușor. Cu marea majoritate nu se lucrează ușor. Majoritatea sunt orgolioși, nu vorbesc de nivelul lor profesional, sunt oameni care vor ca totul să fie ei, să treacă pe la ei.

Au pretenția ca jucătorul să îl respecte pe el și mai puțin pe cei din staff. Asta îți demonstrează că nu sunt pedagogi. Tu trebuie să îți respecți staff-ul. Numai antrenorul principal primește osanale. El este ridicat în slăvi”, a afirmat Florentin Marinescu în interviul acordat pentru FANATIK.

Thomas Neubert a revenit la FCSB în luna iulie pe postul de preparator fizic și colaborează perfect cu antrenorul principal Toni Petrea. Din informațiile FANATIK, Thomas Neubert a reușit să schimbe lucrurile în vestiarul ”greu” al celor de la FCSB și jucătorii sunt mulțumiți de schimbare și de antrenamentele pe care le fac.

Revenirea neamțului la FCSB s-a văzut imediat în rezultatele echipei. Jucătorii sunt bine pregătiți din punct de vedere fizic, iar la meciurile disputate până acum au făcut pressing până în minutul 90.

