Cel mai mare ”inamic” al meciurilor de la Cupa Mondială 2026. De ce ar putea fi întrerupte unele partide din America

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 va debuta pe 11 iunie 2026 în Mexico City. Țara gazdă va disputa meciul de deschidere, pe Estadio Azteca, contra Africii de Sud. Ediția acestui Mondial este una a premierelor. În primul rând, turneul reunește 48 de echipe naționale. Dacă ne uităm în special la meciuri care se vor juca în SUA, aici vor putea apărea unele probleme de ordin organizatoric.

Alarmă înainte de Cupa Mondială 2026: de ce ar putea fi întrerupte mai multe ore unele meciuri din SUA

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 va aduce publicului spectator și telespectator un număr uriaș de meciuri. Între 11 iunie și 19 iulie, miliardele de fani ai ”sportului rege” de pe planetă se vor putea delecta cu nu mai puțin de 104 partide. Șansele să avem meciuri spectaculoase, cu multe goluri, drame, răsturnări de situație și mari surprize sunt mai mari ca niciodată.

ADVERTISEMENT

Dacă privim turneul din altă perspectivă, cea a riscurilor, trebuie spus faptul că pot apărea unele lucruri negative pe parcursul competiției. Jurnaliștii de la publică un material în care explică pe larg cât de periculoasă va fi vremea extremă, destul de probabilă în această perioadă de vară, în orașele din SUA unde se vor juca meciurile.

Trebuie spus din start faptul că, dintre cele 104 partide, nu mai puțin de 78 se vor juca pe tărâm american. E vorba de un procent uriaș: 75% din întreaga Cupă Mondială. Tocmai din această cauză, e important să vorbim despre riscul destul de însemnat pe care îl reprezintă manifestările extreme ale vremii.

ADVERTISEMENT

Sursa citată prezintă pe larg acest risc meteorologic. ar putea fi întreruperile cauzate de vremea extremă, în special furtuni cu descărcări electrice și căldură excesivă. Experiența de la recentul Mondial al cluburilor organizat în SUA, în 2025, a arătat că meciurile pot fi întrerupte sau amânate ore întregi din cauza furtunilor și a regulilor stricte privind fulgerele.

ADVERTISEMENT

Condițiile în care un meci este oprit imediat în SUA

Cei de la . Explicația este una simplă și ține de legile naturii. Mai exact, multe dintre orașele gazdă se află în regiuni unde furtunile de vară sunt frecvente. De exemplu, orașe precum Miami, Kansas City, Atlanta sau alte așezări din sud-estul SUA sunt considerate printre cele mai expuse riscului de întârzieri provocate de vreme.

ADVERTISEMENT

Regulamentul existent în Statele Unite, aplicabil și la Mondialul din acest an, spune că, în cazul în care se detectează un fulger la aproximativ 13 km de un stadion, jocul trebuie suspendat imediat. Arbitrul va trimite jucătorii la vestiare. În privința suporterilor, aceștia vor fi evuacuați în siguranță.

Din același regulament mai aflăm că meciurile pot fi reluate doar după 30 de minute, în care nu mai este detectat vreun fulger. Fiecare fulger care este localizat în apropiere resetează numărătoarea inversă, cea de 30 de minute. Cu alte cuvinte, asta înseamnă că unele meciuri ar putea fi amânate chiar și ore întregi.

ADVERTISEMENT

Ce probleme are putea pune căldura pentru unele meciuri de la Cupa Mondială

La extrema cealaltă a vremii găsim căldura, o altă problemă majoră în acest sezon de vară. Specialiștii estimează că aproximativ un sfert dintre meciurile turneului s-ar putea disputa în condiții considerate periculoase pentru sportivi. Unele partide ar putea necesita întârzieri, pauze suplimentare de hidratare sau chiar reprogramări, în situații de forță majoră.

Foarte multe dintre naționalele ajunse deja în țările gazdă de la Mondial sau care sunt pe drum se pregătesc deja pentru aceste condiții. Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, a declarat că temperaturile ridicate și umiditatea vor fi un obstacol important. Cei de la FIFA au anunțat măsuri de protecție precum puncte de hidratare, zone de răcorire și corturi climatizate în jurul stadioanelor.