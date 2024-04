Cel mai mare regret al celebrei Maia Morgenstern. Ce nu a reușit să facă actrița: ”Nu îmi pot cere iertare”

Cel mai mare regret al celebrei Maia Morgenstern este legat de familia sa. Faimoasa actriță a vorbit despre anumite perioade din viața ei, dar și despre părerile de rău pe care le are.

Cel mai mare regret al celebrei Maia Morgenstern

Aceasta s-a născut în București, într-o familie evreiască și a avut o relație destul de specială cu părinții ei.

Într-un interviu acordat recent, actrița a dezvăluit că a primit mereu sfaturi de la părinții săi. Uneori nu i-a convenit, însă în mare parte a ajuns să țină cont de ele. Totodată, ea și-a amintit și unul dintre ele.

“Părinții mei mi-au dat multe sfaturi, de foarte multe ori îmi dădeam ochi peste cap, nu am fost o altfel de adolescentă față de ce sunt și cei din toate timpurile, în toate vremurile. Ei nu oboseau, nu se lăsau impresionați.

Unul dintre sfaturi a fost: Dacă ai început ceva, du-l până la capăt, nu te lăsa molipsită de superficialitate, este o boală foarte contagioasă. Merge și așa-ul este o boală teribilă ce afectează pe termen lung.“, a povestit Maia Morgenstern, pentru .

”Am făcut cum am crezut eu că este mai bine”

Ce regret are însă celebra actriță? Au fost momente în care a făcut ceea ce a gândit și a crezut că este mai bine pentru copiii săi. A primit însă și reproșuri pe care le-a luat în calcul de cele mai multe ori.

Acum, ea își cere iertare pentru lucrurile pe care nu le-a făcut bine la un moment dat. Pe de altă parte, , făcând referire la familia sa.

Regretul Maiei Morgenstern este că nu le-a acordat timp părinților săi în ultima etapă din viața lor. Iar pentru acest lucru, din păcate, actrița spune că nu mai poate să își ceară deloc iertare acum.

“Am făcut cum am crezut eu că este mai bine, cum am gândit eu, cum am crezut eu că este mai bine pentru copiii mei. Mi-au reproșat, iar eu îmi revizuiesc atitudini, gesturi. Și da, pentru tot ceea ce consider că nu a fost bine, îmi cer iertare. Cu siguranță, pentru ceea ce nu îmi pot cere iertare este pentru timpul pe care nu am știut, nu am putut să îl acord părinților mei în ultima etapă a vieții lor“, a mai dezvăluit Maia Morgenstern.