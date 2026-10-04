Cel mai mare regret al lui Leo Messi. Sfatul pe care l-a oferit celor trei băieți

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A reușit să scrie istorie în fotbal, însă Leo Messi susține că nu duce lipsă de regrete. A dezvăluit care este, de fapt, cea mai mare părere de rău, dar și ce îi îndeamnă mereu pe băieții săi și ai Antonelei Roccuzzo să facă.

Leo Messi, despre cea mai mare remușcare din viața sa

Leo Messi (39 ani) o duce excelent în carieră și în afaceri. A adunat foarte mulți bani de pe urma pasiunii sale, iar de curând . În schimb, este aproape de retragerea de la naționala Argentinei, decizie care a . Cu toate acestea, starul a dezvăluit care este cea mai mare remușcare a sa.

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Invitat în podcastul „Miro de Atras”, atacantul a explicat că fotbalul nu este totul. Educația rămâne un aspect primordial și încearcă să le insufle acest lucru copiilor săi. Le spune adesea celor trei băieți că este important să meargă la școală, să acumuleze cât mai multe informații. Cu siguranță, acestea le vor fi de ajutor pe viitor.

Cu această ocazie, campionul mondial a venit și cu o explicație, precizând că regretă că nu a învățat limba engleză atunci când era mai tânăr. Susține că ar fi avut timpul necesar pentru a acorda o atenție sporită lecțiilor, însă a decis să se concentreze pe cu totul altceva. Privind în urma lui crede că nu a fost cea mai bună alegere.

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„Regret foarte multe lucruri, le spun asta copiilor mei. Să ai o educație bună, să studiezi și să fii pregătit. Faptul că nu am învățat engleză când eram mic… Am avut timp să o fac și nu am făcut-o, regret foarte mult”, a mărturisit Leo Messi, în podcastul difuzat pe .

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Leo Messi: ”Fotbalul te învață valori, dar nu este deasupra educației”

„Am trăit situații în care am fost lângă personalități incredibile, cu care aș fi putut vorbi și avea o conversație, și te simți puțin ignorant. Te gândești: «ce prost am fost, cum am pierdut timpul». Mereu le cer băieților să fie conștienți de posibilitățile lor și să studieze. Eu regret că nu am făcut-o.

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Mereu le cer să studieze. Fotbalul te învață valori, dar nu este deasupra educației”, a mai spus Leo Messi. Fotbalistul și partenera sa de viață, Antonela Roccuzzo, sunt părinții a trei copii. Ei se numesc Thiago, Mateo și Ciro. Micuții sunt prezenți aproape mereu la meciurile pe care le dispută celebrul lor tată.

În aceeași notă, sportivul este conștient că băieții au crescut într-o perioadă complet diferită față de a sa. Copilăriile lor sunt la poli opuși, însă cei mici beneficiază de oportunități mult mai mari decât a avut el parte. Ei au fost crescuți și educați în Barcelona și Paris, iar de ceva vreme locuiesc în Miami, Statele Unite ale Americii.

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Mai mult decât atât, argentinianul este ferm convins că băieții lui duc un trai extraordinar de bun în comparație cu alții. Leo Messi spune că își dorește foarte mult ca ei să înțeleagă care sunt șansele de care dispun la ora actuală. Au tot ce le trebuie pentru a evolua și pentru a deveni persoane influente și mai ales, de succes.