Cel mai mare salariu din cariera lui Mircea Lucescu. Bonusurile uriașe pe care i le oferea Moratti la Inter

Giovanni Becali (73 de ani) l-a reprezentat ca impresar pe regretatul Mircea Lucescu în cariera sa de antrenor cu începere din momentul în care marele tehnician a ajuns la Inter Milano. În ziua în care „Il Luce” a fost înmormântat, cunoscutul agent de fotbaliști și-a adus aminte cu plăcere de relația pe care a avut-o în tot acest timp cu fostul selecționer al României.

Giovanni Becali a dezvăluit unde a avut Mircea Lucescu cel mai mare salariu ca antrenor

Cu această ocazie, Ioan Becali a vorbit și despre contractele pe care Lucescu le-a avut de-a lungul carierei sale de antrenor la cluburile la care a activat, în special la cele din străinătate. Astfel, a dezvăluit că legendarul tehnician român a avut cel mai mare salariu în perioada în care a colaborat cu Rinat Ahmetov la Șahtior Donetsk. „Cel mai mare salariu l-a avut la Rinat Ahmetov. A luat și 3 milioane, și un milion jumătate sau două pentru câștigarea cupei europene (n.r. cupa UEFA în 2009). (…) (n.r. Despre prezența lui Rinat Ahmetov la București la ceremoniile în cinstea lui Mircea Lucescu) Nu m-a surprins, știam că vine. I s-a bombardat stadionul, un stadion la care a dat 250 de milioane de euro, hotelul.

Toate minele astea pe care le-au luat rușii erau ale lui. Și totuși e miliardar în continuare. Toată Ucraina depinde de energia pe care o face el. (…) Eu cu Ahmetov am relații exact cum m-aș duce cu Horia la restaurant. La orice transfer pe care l-am făcut acolo, i-am dat o grămadă de jucători, 7-8 jucători, la orice transfer urma cu masă, cu balet, cu cântăreți și așa mai departe. Avion privat pus la dispoziție, o relație extraordinară.

L-am așteptat aici când i-a eliminat Dinamo. După aia l-a luat pe Marica, dă Zicu pasa aia și dă Marica gol. L-am așteptat, am închis restaurantul, am adus 40 de bodyguarzi, exact ca ăștia care atacă strâmtoarea (n.r. Ormuz). Am ținut un discurs, el în ucraineană, eu în românește. Toată conducerea, aplauze. Am mers la stadion la Dinamo. Bodyguarzii au vrut să stea toți în spatele lui. A zis: ‘Dacă e Giovanni în spatele meu, voi stați mai încolo’. Asta era relația mea cu el. Mi-a arătat baza, mi-a arătat birourile lui.

Când m-am dus cu Mircea cu avion privat și cu Arcadie (n.r. Zaporojanu), era traducătorul meu, mergem la casa lui, unde avea vreo sută și ceva de câini, fiecare câine reprezenta o țară din toată Uniunea Sovietică, scria pe cușcă. (…) (n.r. Despre Mircea Lucescu) La Dinamo Kiev nu a avut contractul pe care l-a avut la Șahtior. Dinamo Kiev acum e în decădere. ”,

Ce contract a avut Mircea Lucescu la Inter Milano

De asemenea, Giovanni Becali a oferit și câteva detalii referitoare la contractul avut de , club la care președinte era în acea perioadă celebrul Massimo Moratti: „Cu mine prima relație s-a legat la Inter, unde m-a chemat. Era Suarez, fostul mare spaniol al echipei Inter din anii 1963 – 1964, care și jucase contra lui, îmi aduc aminte. Am mers la baza sportivă, am vorbit despre contract. Știa că era un contract pe 6 luni, Lippi deja era antamat. Dar exista o portiță că, dacă merge mai departe în Liga Campionilor, poate să se schimbe situația și se amână venirea lui Lippi. Avea un contract bun, pe 6 luni avea în jur de 700.000 de dolari, erau bani atunci. Plus primă mare, de aproape 500.000, doar pentru o calificare în finală (n.r. în Liga Campionilor).

Nu era un contract semnat cu Lippi, era doar un cuvânt al lui Moratti, care când promitea ceva se ținea de cuvânt. Îmi aduc aminte că am dormit la Gallo, un hotel exact lângă unde aveau ei sediul. A ieșit în optimi cred (n.r. în sferturi, în Liga Campionilor, eliminare în fața lui Manchester United). (n.r. Despre incidentul cu Taribo West) Un nesimțit. Probabil cel mai mare respect l-a avut de la Cholo Simeone, care era cel mai tânăr. Cum lucrase cu el, îi purta un respect deosebit, chiar dacă era interimar”.