Cel mai mare scandal din istoria Survivor România. Ce s-a întâmplat între Gabi Tamaș și fiul Andreei Esca i-a șocat pe toți concurenții

Pe cât de atractiv, pe atât de încărcat cu nerv este show-ul de televiziune Survivor România. Ediția din 2026 a adus, pe lângă spectacol, și mai multe momente tensionate. În această săptămână, la mii de kilometri de casă, Gabi Tamaș și Aris Eram, fiul Andreei Esca, au fost implicați în cel mai mare scandal din istoria emisiunii. Ce s-a întâmplat în Dominicană.

Cum s-a ajuns la cel mai mare scandal din istoria Survivor România: Gabi Tamaș vs. Aris Eram

Survivor România 2026, Faimoși vs Războinici, al 7-lea sezon al acestui show de televiziune, a început pe 9 ianuarie 2026, dar nu la ProTV, ca în anii anteriori, ci la Antena 1, unde a fost ”transferat”. Sezonul actual a adus la startul său 24 de concurenți împărțiți în două triburi de 12. Încă de la primele încleștări au fost multe tensiuni între tabere sau în interiorul lor. Probe fizice extreme, dueluri de eliminare și strategii de alianțe. Toate au dus ulterior la unele scandaluri majore.

Încă de la startul producției televizate, a fost în centrul mai multor momente tensionate. Fostul fotbalist de națională a intrat deseori în conflicte cu rivalii sau cu colegii săi. Punctul culminant al conflictelor lui Tamaș a fost atins în această săptămână. Între sportiv și Aris Eram, fiul Andreei Esca, a izbucnit cel mai mare scandal din istoria Survivor România.

Totul s-a întâmplat în momentul în care Aris Eram, 22 de ani, l-a acuzat pe câștigătorul Asia Express. Fiul Andreei Esca a spus că fostul fotbalist a manipulat participanții în propriul beneficiu. A fost scânteia care a aprins scandalul. Din acest punct, lucrurile au luat o turnură tensionată, chiar violentă. Informații din culise prezentate de spun că Aris l-a acuzat pe Tamaș de faptul că a încercat să manipuleze jocul, inclusiv prin oferirea totemului de imunitate lui Cristian Boureanu, pentru a obține avantaje.

Dialogul dur Aris Eram – Gabi Tamaș. Cum l-a jignit tânărul pe fostul fotbalist

Revoltat de situația în care s-a ajuns, Aris și-a pierdut răbdarea și l-a jignit pe Tamaș în fața tuturor. De notat că Ceanu Zheng a fost eliminat de la Survivor în urma voturilor din partea celorlalți participanți. Postul TV care televizează show-ul a difuzat doar imagini cât de cât pașnice cu insistențele fiului Andreei Esca de a-l provoca pe fostul fotbalist. În realitate, conflictul ar fi fost mult mai mare. Iată, mai jos, dialogul contondent dintre cei doi:

Aris Eram: Bravo Gabi. I-a ieșit planul lui Gabi să-l dea afară pe Ceanu. Mă așteptam la asta, a corupt-o și pe Andreea. Îl felicit!

Gabi Tamaș: Presupun ca el a avut un plan și nu i-a ieșit. I-am spus doar să nu se joace cu focul că se arde. I-am arătat că sunt mai multe strategii la mijloc, trebuie sa gândești mai departe. Poate dacă înțelegea ce i-am spus, nu mai încerca să corupă alți membri ai grupului .

. Aris Eram: Cristi a votat din capul lui, nu?

Gabi Tamaș: A votat ca i-am dat totemul de imunitate.

Aris Eram: Deci a fost schema ta. Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?

Gabi Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie.

Ce s-a întâmplat între Gabi Tamaș și fiul Andreei Esca i-a șocat pe toți concurenții

Sursa citată mai scrie că disputa Tamaș – Eram nu s-a rezumat doar la jigniri. Se pare că schimbul de replici acide de mai sus a escaladat și s-ar fi ajuns la o bătaie propriu-zisă. o corecție lui Aris Eram, notează Cancan.

Toți cei care au asistat la moment, vorbim de concurenții de la Survivor România 2026, au fost în stare de șoc când au văzut scenele. În final, băiatul Andreei Esca ar fi părăsit emisiunea. Încă nu se știe dacă a fost o descalificare sau o plecare de bună voie.