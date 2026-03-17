Cel mai mare scandal între Steaua și Dinamo. Blatul despre care puțini români știu

Steaua și Dinamo sunt, fără îndoială, cele mai importante cluburi din fotbalul românesc. Împreună, cele două formații au zeci de cupe și de campionate câștigate. De-a lungul istoriei, între acești granzi din Capitală au existat mai multe momente de tensiuni. Un scandal considerat a fi printre cele mai mari s-a produs în urmă cu 33 de ani. Blatul care a stat la originea sa.

Blatul nereușit care a dus la cel mai mare scandal dintre Steaua și Dinamo

Florin Halagian a fost subiectul de discuție al celei mai recente emisiuni „Oldies but Goldies” de la FANATIK. „Armeanul” a fost un personaj de excepție în fotbalul românesc. A jucat două decenii, apoi a antrenat încă aproape 40 de ani. Și-a făcut cele două meserii la cel mai înalt nivel. A jucat sau a antrenat echipe precum Steaua, Dinamo, Universitatea Craiova sau FC Argeș.

De-a lungul celor patru decenii în care a antrenat, adică aproape 900 de meciuri (878), Halagian a fost implicat și în unele scandaluri răsunătoare. Andrei Vochin a amintit de un eveniment din 1993. Pe atunci s-a petrecut unul dintre cele mai mari scandaluri publice de blat dintre Steaua și Dinamo.

Punctul de plecare a fost un meci din decembrie 1993 găzduit de stadionul Ghencea, mai exact un derby de România Steaua – Dinamo. În tur, chiar în prima etapă a campionatului, „militarii” învinseseră pe stadionul „23 August” cu scorul de 3-0. La ora meciului de pe terenul Stelei, gazdele aveau un avans de 6 puncte față de alb-roșii. De notat că pe atunci se acordau doar 2 puncte la victorie. Așadar, ar fi o diferență de 9 puncte în prezent.

nu mai poate fi ajunsă în clasament. Astfel, a încercat o manevră „întunecată”. Mai exact, a discutat cu omologii de la Steaua pentru o remiză. X-ul o ducea pe Dinamo în cupele europene.

„La pauza meciului, când scorul era de 0-0, Halagian a discutat cu Ion Alexandrescu și cu Tică Dănilescu, care erau la Steaua. L-au luat pe Florin Prunea, căpitanul lui Dinamo, de mână și au intrat în cabină la Steaua: ‘Bă băieți, uite, am vorbit, să se termine egal, că e bine pentru toată lumea‘”, povestește Vochin.

Cum a căzut aranjamentul dintre Steaua și Dinamo

Aparent, nimeni din vestiarele celor două echipe nu a comentat în fața acestei propuneri de „blat”, mai spune Andrei Vochin. Ce a urmat însă în a doua repriză avea să dea peste cap toate calculele și planul gândit de Halagian.

Steaua avea să deschidă scorul la 10 minute după reluarea partidei. Gâlcă a șutat, Prunea a respins, iar Adrian Ilie a împins mingea în plasă. Antrenorul lui Dinamo nu era însă deloc panicat. Speranța lui Halagian era că „militarii” se vor da pe brazdă în final, așa cum discutaseră în vestiar.

Timpul trecea însă, iar golul egalizator nu mai venea. Stângaciu, ajutat de un cuplu solid de fundași centrali, Doboș și Prodan, erau de netrecut. Mai mult, cei doi apărători jucau pe o primă de 2000 de dolari. La egal luau doar 600, astfel că nu aveau nici un interes ca Dinamo să înscrie. Cum cei de la Dinamo nu promiseseră niciun ban, steliștii au jucat „pe bune”, iar meciul s-a încheiat cu 1-0.

Cum a reacționat Florin Halagian după acest blat eșuat din Ghencea

Andrei Vochin, care la acea vreme era jurnalist la fața locului, își amintește faptul că Florin Halagian a explodat, după ce înțelegerea de la pauză nu mai fusese aplicată pe teren. „Armeanul” a început să urle: „Să veniți! Fac auto-denunț! Vă spun ce s-a întâmplat! Vochine, vino încoace!” Scandalul a fost ulterior aplanat, Halagian fiind calmat de staff-ul său.

Caseta tehnică a meciului cu cântec din decembrie 1993 cuprinde numai nume mari în cele două formații. Steaua alinia un prim 11 cu fotbaliști ca Basarab Panduru, Ilie Dumitrescu, Adrian Ilie, Costel Gâlcă sau Didi Prodan. Dincolo, Dinamo alinia jucători ca Florin Prunea, Leo Grozavu, Gică Mihali sau Viorel Moldovan. Partida a fost condusă la centru de Ion Crăciunescu.

FCM Bacău – Ceahlăul, un alt blat nereușit în „era” Halagian

Tot în anii 90, în prima ligă a avut loc un alt meci care nu s-a terminat așa cum era înțelegerea. E vorba de un FCM Bacău – Ceahlăul Piatra Neamț. Gazdele trebuiau să învingă, însă s-a încheiat nedecis, 0-0, spre furia patronului băcăuanilor, Dumitru Sechelariu.

Aflat pe banca gazdelor, . Rolul personajului revoltat i-a revenit patronului Sechelariu. Andrei Vochin povestește că, în sala de conferințe, pentru a astupa urletele lui Sechelariu, Halagian a dat la maxim un post TV pe care rula o telenovelă. De acolo și un titlu clasic al vremii: „Halagian apelează la telenovele pentru a stăvili dezvăluirile lui Sechelariu”.

„Halagian încerca să explice la conferința de presă cum echipa sa a ratat și a jucat mai bine, când intră furios Sechelariu în sală: ‘Ce, bă, ce le spui tu acum. Haideți că vă povestesc eu ce se întâmplă, că noi cu Ceahlăul…’

În momentul acela, Halagian a pus mâna pe telecomandă și a dat la maxim televizoarele ca să nu se mai audă Sechelariu”., povestește Vochin. La Bacău, Sechelariu era pus pe auto-denunțuri, exact ca Halagian după meciul Steaua – Dinamo din 1993.