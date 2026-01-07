Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare. Povestea lui Kolokol, „clopotul morţii” care a îngropat reţelele secrete ale SUA

ADVERTISEMENT

Aldrich H. Ames nu este doar un nume, este simbolul trădării supreme, fiind autorul celui mai devastator act de spionaj comis vreodată în interiorul CIA. După mai bine decenii de detenţie, el a murit marţi într-o închisoare din statul Maryland.

Cum a ajuns agentul CIA Aldrich Ames să devină agentul „Kolokol” al KGB

Povestea lui Aldrich Ames pare desprinsă din filme, agentul fiind însă personajul negativ din a cărui cauză au murit zece agenţi şi colaboratori ai CIA. Activitatea sa de spion a început în plină epocă a ameninţărilor nucleare dintre SUA şi URSS, în 1962. Ulterior s-a specializat în „direcţia sovietică” şi ani buni şi-a făcut treaba cu conştiinciozitate.

O întâlnire cu un ziarist de la „Pravda” avea însă să-l influenţeze decisiv. „Am ajuns la concluzia că amenințarea sovietică nu era atât de mare pe cât ni se spusese”, mărturisea el la proces, iar de atunci a început trădarea. Lucrase mai bine de 30 de ani în domeniul spionajului și contraspionajului, de obicei deghizat în oficial al Departamentului de Stat, în timp ce lucra sub acoperire ca agent CIA. Această existență duală îl făcuse să-și compartimenteze gândirea şi asta l-a ajutat să lucreze , fără să fie descoperit.

Spre deosebire de situaţiile clasice, când spionul este recrutat de un serviciu advers Aldrich Ames a mers el singur la Ambasada URSS de la Washington, pentru a-şi oferi serviciile. Pentru numele primilor spioni pe care i-a predat ruşilor, în aprilie 1985, a fost recompensat cu 50.000 de dolari, în bancnote vechi, cu care a plecat într-o pungă de plastic. Numele de cod pe care i l-a dat KGB era „Kolokol”, care în limba rusă înseamnă „clopot”, asta însemnând că informaţiile oferite de el erau răsunătoare şi făceau să pice reţele întregi de agenţi occidentali.

Luxul găsit de agenţii FBI în casa de peste o jumătate de milion de dolari a lui Aldrich Ames

La proces, întrebat cum a putut vinde secrete sensibile, având în vedere jurămintele sale de loialitate și sentimentele sale față de țara și familia sa, Ames a răspuns simplu: „Am tendința să pun unele dintre aceste lucruri în cutii separate și să compartimentez sentimentele și gândurile”.

Tot ce a făcut Aldrich Ames pentru sovietici a făcut pentru bani. Salariul său anual de la CIA nu a depăşit niciodată 70.000 de dolari, în schimb el a primit de la KGB 2,5 milioane de dolari până când a fost arestat, în 1994. La început plănuia doar să-și achite datoriile, dar apoi nu a rezistat tentației de a duce o viață luxoasă. Şi-a cumpărat un Jaguar nou şi o casă de 540.000 de dolari, iar a doua sa soţie, Maria del Rosario Casas Dupuy, atașatul cultural la ambasada Columbiei și, de asemenea, agent CIA, avea o pasiune nestăvilită pentru cumpărături. După arestarea lui Ames, FBI-ul a găsit în casa lor aproximativ 500 de perechi de pantofi, haine de firmă – o parte dintre ele nepurtate – și 165 de pachete cu ciorapi de damă care nici nu fuseseră nedeschise.

„Profesorul distrat care conduce un Jaguar”. Cum l-a găsit CIA pe Aldrich Ames

După doar patru ani de muncă pentru KGB, până în 1989, potrivit FBI, primise deja de la sovietici 1,88 milioane de dolari. Totuși, Aldrich nu a reușit să-și mențină statutul de eminență cenuşie prea mult timp. Curând, ofițerii CIA au început să observe un tipar ciudat. Agenții lor sovietici erau compromiși, arestați și uciși prea des și în mod constant. Apoi, Agenția și-a dat seama că exista o „cârtiţă” chiar în interior.

s-a luat decizia de a se alcătui o echipă specială pentru a-l descoperi şi captura pe trădător. Anchetatorilor conduși de Sandra Grimes și Jeanne Vertefiel le-a luat totuşi câțiva ani să-l găsească pe Aldrich Ames. După cum au recunoscut ulterior agenții, acesta fusese pe lista suspecţilor cu mult înainte de a fi arestat, dar la început părea un candidat improbabil. „Arăta ca un profesor distrat – dezordonat, ciufulit, mereu în întârziere întârziat și dădea greş în multe din sarcinile sale. Părea imposibil ca un astfel de om să ducă viața unui agent dublu”, spuneau ei.

Dar cumpărăturile pe care acesta la făcea au atras atenţia. Avea un Jaguar nou, o casă de peste o jumătate de milion de dolari, iar în picioare avea pantofi italieneşti de 600 de dolari. Pentru a alunga suspiciunile, el a susținut că banii pentru casă le fuseseră daţi de rudele columbiene bogate ale soției sale. Totuşi, lucrurile ajunseseră deja prea departe pentru ca Aldrich Ames să fie crezut.

Aldrich Ames, la arestare: „Faceţi o mare greşeală! Aţi greşit omul!”

Din acel moment a fost inclus pe o listă cu alți 197 de suspecți de spionaj. Ulterior, lista a fost redusă la trei persoane, iar mai târziu la una singură. După ce a analizat istoricul contului bancar al lui Ames, Sandra Grimes a observat că, după fiecare întâlnire cu un oficial sovietic, o sumă mare de bani apărea „în mod misterios” în contul său. În total, s-a descoperit că agentul avea 1,3 milioane de dolari din „surse neidentificate”.

După ce grupul de lucru și-a dat seama că Aldrich Ames era un agent dublu, CIA a început să-l supravegheze. Au plasat un dispozitiv de urmărire pe mașina lui, i-au monitorizat în mod regulat apelurile telefonice și chiar i-au scotocit prin gunoi. Au adunat rapid suficiente dovezi pentru a-i aresta pe Ames și pe soția sa pe 21 februarie 1994. S-a întâmplat chiar înainte ca Ames să plece la o conferinţă la Moscova. „Faceţi o mare greşeală! Aţi greşit omul!”, a fost prima sa reacţie când i s-au pus cătuşele.

La început, Ames a negat complet orice implicare în faptele de care era acuzat, dar ulterior și-a recunoscut vina și a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Soția lui Ames a pledat vinovată de conspirație cu soțul ei și evaziune fiscală. Ea a primit o pedeapsă mai blândă, executând doar cinci ani de închisoare, iar după ce a fost eliberată s-a mutat în Columbia.