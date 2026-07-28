Sport

Cel mai mic preț! Cât costă o bere pe stadion la U Craiova – Levski Sofia

Pentru prima dată în istorie, suporterii vor putea consuma bere cu alcool la un meci al unei echipe din România în cupele europene. Care vor fi prețurile băuturilor la Universitatea Craiova - Levski Sofia
Ciprian Păvăleanu
28.07.2026 | 07:45
Cel mai mic pret Cat costa o bere pe stadion la U Craiova Levski Sofia
ULTIMA ORĂ
Cât va costa o bere la meciul dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este gata să-și ia revanșa în fața bulgarilor de la Levski Sofia, după ce a pierdut meciul tur cu scorul de 1-0. Oltenii trebuie să întoarcă acest scor și să se califice în turul al treilea din UEFA Champions League, pentru a-și putea asigura cel puțin prezența în faza principală din UEFA Conference League. În timpul acestui spectacol, suporterii vor putea consuma bere cu alcool pentru prima dată la un meci european în România.

Cât costă o bere pe „Ion Oblemenco”, la meciul U Craiova – Levski Sofia

Echipele românești au avut prestații dezamăgitoare în meciurile de săptămâna trecută din cupele europene, iar toate cele patru formații au nevoie de victorii pentru a se califica mai departe. Universitatea Craiova și FCSB au pierdut, în timp ce U Cluj și CFR Cluj au obținut o remiză.

ADVERTISEMENT

Prima care va intra în luptă este Universitatea Craiova, care va juca miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta va fi primul meci european din România în care suporterii își vor putea achiziționa direct de la stadion bere cu alcool. Oltenii au anunțat că prețul pentru un pahar cu bere între orele 18:30 și 19:30 va fi de doar 8 lei, în timp ce o bere premium va costa 10 lei.

„Așteptarea a luat sfârșit! Premieră în “Vulcan”! La duelul cu Levski, pentru prima dată la un meci european disputat în România, suporterii vor putea consuma bere cu alcool în incinta stadionului. HAPPY HOUR între 18:30 – 19:30 | Doar 8 lei/paharul Bere premium – 10 lei/paharul Cu toții în “Vulcan”!”, au scris oltenii pe pagina oficială de Facebook.

ADVERTISEMENT
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită...
Digi24.ro
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă

Universitatea Craiova va avea propriul brand de bere

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a făcut deja primele demersuri pentru ca echipa sa să aibă propriul brand de bere. El a înregistrat deja marca „Maxima Pilsner” la OSIM și urmează să intre în rând cu echipe uriașe, precum Tottenham Hotspur, cu brandul ”One Of Our Own”.

ADVERTISEMENT
Internetul a ”explodat”, din cauza ținutei purtate de Georgina Rodriguez: ”De ce e...
Digisport.ro
Internetul a ”explodat”, din cauza ținutei purtate de Georgina Rodriguez: ”De ce e îmbrăcată așa lângă copii?”

Acest lucru nu va însemna că Universitatea Craiova va produce efectiv berea, ci cel mai probabil va colabora cu o fabrică de bere consacrată. Clubul poate decide să-și distribuie propria bere în punctele de vânzare de la stadionul Ion Oblemenco, să o comercializeze în fan-shopurile fizice sau să o lanseze în rețeaua de supermarketuri din zonă.

ADVERTISEMENT
Emil Grădinescu ignoră în continuare deciziile CNA: „FCSB a câștigat Cupa Campionilor Europeni”
Fanatik
Emil Grădinescu ignoră în continuare deciziile CNA: „FCSB a câștigat Cupa Campionilor Europeni”
Teodora Stoica a acceptat o provocare nebună! Ce urmează pentru fiica lui Mihai...
Fanatik
Teodora Stoica a acceptat o provocare nebună! Ce urmează pentru fiica lui Mihai Stoica: „Mai am doar 6 zile la dispoziție!”
Bogdan Baratky, editorial dur după controversa din Botoșani – Rapid 1-1: „Fotbal stins...
Fanatik
Bogdan Baratky, editorial dur după controversa din Botoșani – Rapid 1-1: „Fotbal stins cu VAR. Am luat-o razna cu toții!”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Radu Banciu, atac devastator la adresa jucătorului de 120 milioane €: 'Cea mai...
iamsport.ro
Radu Banciu, atac devastator la adresa jucătorului de 120 milioane €: 'Cea mai mare gloabă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!