Cel mai mic preț! Cât costă o bere pe stadion la U Craiova – Levski Sofia

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Universitatea Craiova este gata să-și ia revanșa în fața bulgarilor de la Levski Sofia, după ce a pierdut meciul tur cu scorul de 1-0. Oltenii trebuie să întoarcă acest scor și să se califice în turul al treilea din UEFA Champions League, pentru a-și putea asigura cel puțin prezența în faza principală din UEFA Conference League. În timpul acestui spectacol, suporterii vor putea consuma bere cu alcool pentru prima dată la un meci european în România.

Cât costă o bere pe „Ion Oblemenco”, la meciul U Craiova – Levski Sofia

Echipele românești au avut prestații dezamăgitoare în meciurile de săptămâna trecută din cupele europene, iar toate cele patru formații au nevoie de victorii pentru a se califica mai departe. Universitatea Craiova și FCSB au pierdut, în timp ce U Cluj și CFR Cluj au obținut o remiză.

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Prima care va intra în luptă este Universitatea Craiova, care va juca miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta va fi primul meci european din România în care suporterii își vor putea achiziționa direct de la stadion bere cu alcool. Oltenii au anunțat că prețul pentru în timp ce o bere premium va costa 10 lei.

„Așteptarea a luat sfârșit! Premieră în “Vulcan”! La duelul cu Levski, pentru prima dată la un meci european disputat în România, suporterii vor putea consuma bere cu alcool în incinta stadionului. HAPPY HOUR între 18:30 – 19:30 | Doar 8 lei/paharul Bere premium – 10 lei/paharul Cu toții în “Vulcan”!”, au scris oltenii pe pagina oficială de Facebook.

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Universitatea Craiova va avea propriul brand de bere

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, El a înregistrat deja marca „Maxima Pilsner” la OSIM și urmează să intre în rând cu echipe uriașe, precum Tottenham Hotspur, cu brandul ”One Of Our Own”.

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Acest lucru nu va însemna că Universitatea Craiova va produce efectiv berea, ci cel mai probabil va colabora cu o fabrică de bere consacrată. Clubul poate decide să-și distribuie propria bere în punctele de vânzare de la stadionul Ion Oblemenco, să o comercializeze în fan-shopurile fizice sau să o lanseze în rețeaua de supermarketuri din zonă.