Cel mai nebun meci de box! YouTuberul se luptă cu bărbatul cu care soția a făcut filme pentru adulți: ”M-am pregătit toată viața”

ADVERTISEMENT

Data de 23 ianuarie va marca un eveniment istoric, în SUA. Cel mai nebun meci de box are loc între un youtuber celebru și bărbatul cu care soția acestuia a făcut filme pentru adulți. Au filmat împreună de două ori până acum.

Meci de box între un creator de conținut și partenerul de filme pentru adulți al soției sale

Un afiș surprinzător circulă pe social media perioada aceasta. Adam22, un creator de conținut extrem de cunoscut în mediul virtual, se pregătește intens pentru o răzbunare complet ieșită din comun. YouTuberul va intra în ring în Miami, Florida.

ADVERTISEMENT

Bărbatul pe numele său Adam Grandmaison a declarat că a făcut acest pas din cauza unui eveniment neașteptat. Soția sa, care este o cunoscută actriță de filme pentru adulți, joacă un rol esențial în această ”dispută”.

Se pare că influencerul a decis să se lupte cu bărbatul cu care femeia a făcut două filme pentru adulți, în 2023 și 2025. Acesta se numește Jason Thomas, fiind cunoscut în branșă drept Jason Luv, evenimentul urmând să aibă loc cât de curând.

ADVERTISEMENT

e programat la doar o lună după ce starul a avut o doua aventură cu soția youtuberului, Lena Nersesian. Femeia în vârstă de 34 de ani are un copil cu creatorul de conținut, care vrea să nu mai fie niciodată catalogat greșit pentru situația în care se află.

ADVERTISEMENT

Declarația cunoscutului YouTuber

„Nimeni nu va mai putea să mă numească înșelător după asta!”, a declarat Adam22, despre cele două producții pe care actorul le-a realizat cu soția sa, la rândul său vedetă de filme pentru adulți, scrie .

Ulterior, creatorul de conținut a vorbit despre meciul de box pe contul personal de Instagram. A dat de înțeles că este gelos pentru că actorul i-a ”asaltat” partenera de viață. În schimb, YouTuberul a declarat că are o relație deschisă cu mama fiicei sale.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, a transmis că abia așteaptă să lupte. Spune că este pregătit pentru evenimentul care se va desfășura spre finalul lunii ianuarie. În altă ordine de idei, trebuie menționat că Luv este primul bărbat cu care Lena a filmat în această industrie.

„Sunt foarte entuziasmat… Știu la ce vă gândiți, «aveți doar trei săptămâni să vă pregătiți». Uite ce nu luați în considerare, eu m-am pregătit toată viața. Am fost la sală. M-am antrenat.

Ascultă, tipul ăsta, Jason Luv… e mare, e musculos, arată cam ca niște statui grecești, dar eu am cardio mai bun… cred… și am și cord… pentru că tipul ăla…”, a completat cunoscutul , scrie .