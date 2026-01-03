Sport

Cel mai nebun meci de box! YouTuberul se luptă cu bărbatul cu care soția a făcut filme pentru adulți: ”M-am pregătit toată viața”

Ce răzbunare a pregătit un creator de conținut pentru bărbatul cu care partenera a realizat filme pentru adulți. Declarația care i-a pus pe jar pe internauți.
Alexa Serdan
03.01.2026 | 19:20
Cel mai nebun meci de box YouTuberul se lupta cu barbatul cu care sotia a facut filme pentru adulti Mam pregatit toata viata
ULTIMA ORĂ
Meci de box memorabil în Miami. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Data de 23 ianuarie va marca un eveniment istoric, în SUA. Cel mai nebun meci de box are loc între un youtuber celebru și bărbatul cu care soția acestuia a făcut filme pentru adulți. Au filmat împreună de două ori până acum.

Meci de box între un creator de conținut și partenerul de filme pentru adulți al soției sale

Un afiș surprinzător circulă pe social media perioada aceasta. Adam22, un creator de conținut extrem de cunoscut în mediul virtual, se pregătește intens pentru o răzbunare complet ieșită din comun. YouTuberul va intra în ring în Miami, Florida.

ADVERTISEMENT

Bărbatul pe numele său Adam Grandmaison a declarat că a făcut acest pas din cauza unui eveniment neașteptat. Soția sa, care este o cunoscută actriță de filme pentru adulți, joacă un rol esențial în această ”dispută”.

Se pare că influencerul a decis să se lupte cu bărbatul cu care femeia a făcut două filme pentru adulți, în 2023 și 2025. Acesta se numește Jason Thomas, fiind cunoscut în branșă drept Jason Luv, evenimentul urmând să aibă loc cât de curând.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Meciul de box e programat la doar o lună după ce starul a avut o doua aventură cu soția youtuberului, Lena Nersesian. Femeia în vârstă de 34 de ani are un copil cu creatorul de conținut, care vrea să nu mai fie niciodată catalogat greșit pentru situația în care se află.

ADVERTISEMENT
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost...
Digisport.ro
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii

Declarația cunoscutului YouTuber

„Nimeni nu va mai putea să mă numească înșelător după asta!”, a declarat Adam22, despre cele două producții pe care actorul le-a realizat cu soția sa, la rândul său vedetă de filme pentru adulți, scrie uniland.com.

Ulterior, creatorul de conținut a vorbit despre meciul de box pe contul personal de Instagram. A dat de înțeles că este gelos pentru că actorul i-a ”asaltat” partenera de viață. În schimb, YouTuberul a declarat că are o relație deschisă cu mama fiicei sale.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, a transmis că abia așteaptă să lupte. Spune că este pregătit pentru evenimentul care se va desfășura spre finalul lunii ianuarie. În altă ordine de idei, trebuie menționat că Luv este primul bărbat cu care Lena a filmat în această industrie.

„Sunt foarte entuziasmat… Știu la ce vă gândiți, «aveți doar trei săptămâni să vă pregătiți». Uite ce nu luați în considerare, eu m-am pregătit toată viața. Am fost la sală. M-am antrenat. 

Ascultă, tipul ăsta, Jason Luv… e mare, e musculos, arată cam ca niște statui grecești, dar eu am cardio mai bun… cred… și am și cord… pentru că tipul ăla…”, a completat cunoscutul YouTuber, scrie sportbible.com.

Situație complicată cu transferul lui Blănuță la Dinamo! „Câinii” ar putea pierde toate...
Fanatik
Situație complicată cu transferul lui Blănuță la Dinamo! „Câinii” ar putea pierde toate meciurile la masa verde
CFR Cluj, negocieri cu AC Milan pentru un transfer de senzație!
Fanatik
CFR Cluj, negocieri cu AC Milan pentru un transfer de senzație!
Dumitru Dragomir, martor la cea mai tare partidă de table din istorie! Câte...
Fanatik
Dumitru Dragomir, martor la cea mai tare partidă de table din istorie! Câte milioane de euro i-ar fi luat verii Gigi și Giovanni Becali regretatului afacerist Nae Nicolae
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă...
iamsport.ro
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă de bani: 'A băgat 10.000.000, dar 3.000.000 le-a topit el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!