Cel mai nebun meci din Europa! În minutul 48 era doar 0-1 și e incredibil ce s-a întâmplat după: avalanșă de goluri pe final! Video

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Cel mai nebun meci al weekend-ului în Europa a avut loc în etapa #23 din prima ligă , unde Brommapojkarna a câștigat neverosimil pe terenul celor de la AIK Stockholm, scor 6-5, asta după ce în prima repriză nu se marcase niciun gol. Actul secund a produs însă un adevărat spectacol ofensiv, cele două echipe înscriind nu mai puțin de 11 goluri, reușita decisivă fiind semnată de oaspeți în cel de-al 9-lea minut suplimentar.

Cel mai nebun meci din Europa! S-a terminat 5-6 după ce la pauză a fost 0-0

Prima repriză a duelului nordic a fost una extrem de rigidă, iar nimic nu anunța ce urma să se întâmple în actul secund. Tabela a fost deblocată de oaspeți la scurt timp după reluarea jocului, prin Strand (48′), dar AIK Stockholm a restabilit repede egalitatea prin Ali (56′). Din acel moment, cei de la Brommapojkarna au demarat o serie ofensivă înspăimântătoare, punctând de patru ori consecutiv, grație golurilor semnate de Sever (59′, 66′), Odefalk (61′) și Kurochkin (70′), ducând astfel scorul la 5-1.

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Spectacolul nu s-a oprit aici însă, deoarece gazdele s-au regrupat și au inițiat o revenire incredibilă. Ayari a redus din diferență în minutul 73, iar cele două reușite ale lui Gustafsson (82′, 84′) au relansat complet meciul. În cel de-al 8-lea minut suplimentar al partidei a punctat și Hove, iar scorul de pe tabelă devenise 5-5. Chiar și așa, sărbătoarea lui AIK Stockholm a fost una de scurtă durată, deoarece Brommapojkarna a mai avut un glonț pe țeavă, pe care l-a tras imediat după golul egalizator al gazdelor. A punctat Hansen pentru 6-5, în minutul 90+9, iar astfel s-a încheiat cel mai epic meci din ultima vreme.

Reacția căpitanului lui Brommapojkarna după victoria incredibilă cu AIK Stockholm

În urmă rezultatului neverosimil înregistrat sâmbătă, Brommapojkarna a ajuns la borna cu numărul 30 în acest sezon și a urcat pe locul 11 în clasamentul din , situându-se acum la trei puncte în spatele celor de la AIK Stockholm, care ocupă poziția a 9-a. La finalul partidei, căpitanul oaspeților a declarat că nu înțelege ce s-a întâmplat pe teren și că finalul de meci a părut să dureze o veșnicie.

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„A fost extrem de dificil. Când am primit golul de 5-5, am acuzat puțin șocul, dar am continuat să sperăm și am încercat să reacționăm. Cu siguranță a fost o partidă spectaculoasă pentru fanii prezenți în tribune, eu unul nu am ințeles prea multe din finalul meciului. Am revenit bine de la cabine și am deschis scorul. Cred că am deținut controlul o bună bucată de timp, deși succesiunea evenimentelor a fost atât de rapidă încât cu greu mai țin minte toate golurile.

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INT: AIK 0-0 Brommapojkarna 70′: AIK 1-5 Brommapojkarna

90+8′: AIK 5-5 Brommapojkarna

90+9′: AIK 5-6 Brommapojkarna Sim, aconteceu mesmo no campeonato sueco: 11 golos na segunda parte! 🤯 https://t.co/q1p5Q1cam7 — B24 (@B24PT)

Când tabela arăta 5-1, eram sigur că victoria este asigurată, însă ei au redus din diferență, au prins aripi, iar noi a trebuit să ne apărăm sub o presiune imensă. Finalul a părut o veșnicie. Chiar dacă prima repriză nu a fost cea mai reușită, am demonstrat după pauză că suntem o echipă valoroasă și nu trebuie să uităm că am condus cu 5-1”, a precizat Simon Strand, potrivit fotbollskanalen.se.