Sport

Cel mai nebun meci din startul de sezon! S-a terminat 5-5 după ce oaspeții au condus cu 3-0. Video

Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea care a fost desfășurarea celui mai nebun meci al startului de sezon. S-a terminat 5-5, deși oaspeții au condus cu 3-0!
Dragos Petrescu
09.08.2026 | 20:26
Cel mai nebun meci din startul de sezon Sa terminat 55 dupa ce oaspetii au condus cu 30 Video
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FK Teplice - Viktoria Plzen (5-5), cel mai spectaculos meci din startul sezonului 2026/2027 // FOTO: colaj FANATIK
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Etapa a 3-a din campionatul Cehiei a produs, fără dar și poate, cel mai spectaculos meci din noua stagiune a fotbalului european. FK Teplice și Viktoria Plzen au remizat neverosimil, scor 5-5, asta după ce oaspeții au condus cu 3-0 încă din minutul 10. Vezi pe FANATIK rezumatul partidei antologice de pe AGC Arena.

Nebunie totală la meciul dintre Teplice și Viktoria Plzen! Șapte goluri numai în prima repriză

Cei de la Viktoria Plzen păreau să aibă parte de o deplasare extrem de facilă pe AGC Arena din Teplice, dat fiind faptul că la numai 10 minute distanță de la fluierul de start al arbitrului, oaspeții conduceau deja cu 3-0, grație golurilor semnate de Patrik Hrosovsky (1′), Christophe Kabongo (3′), respectiv Sampson Dweh (10′). Totuși, gazdele nu s-au resemnat. Ba mai mult, au călcat pedala de accelerație și au redus diferența de pe tabelă la un singur gol, asta după ce Lukas Marecek (12′) și Matej Radosta (21′) l-au învins pe Florian Wiegele.

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Elevii lui Martin Hysky au reacționat la rândul lor și au punctat prin căpitanul Matej Vydra (28′), însă ploaia de goluri nu s-a oprit aici. Marcel Cermak (35′) a înscris și el pentru Teplice, iar astfel scorul la pauză indica 4-3 în favoarea celor de la Viktoria Plzen. Așadar, șapte goluri într-o singură repriză. Spectacolul ofensiv a continuat și în actul secund al duelului de pe AGC Arena, însă jocul a cunoscut o răsturnare de situație pe care puțini ar fi anticipat-o.

Gazdele au ieșit extrem de bine montate de la cabine și au izbutit să înscrie de două ori, ducând scorul la 5-4 în favoarea lor și marcând practic primul moment al meciului în care se aflau la conducere. John Auta (54′) și Jan Fortelny (59′) au fost cei care au adus-o pe Teplice în avantaj. Totuși, până la final, Viktoria Plzen și-a revenit din șoc și a izbutit să înscrie golul care a închis tabela și care a salvat un punct pentru trupa lui Martin Hysky, autorul golului fiind Denis Visinsky (68′).

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Viktoria Plzen, fără victorie în campionat în acest sezon!

Ultimul moment important al partidei a venit pe final, mai exact în minutul 88, atunci când nou-intratul David Krcik a comis un fault extrem de dur și a fost eliminat, lăsându-i astfel pe cei de la Plzen în 10. Gazdele nu au profitat însă de superioritatea numerică, iar astfel, scorul final al partidei a rămas 5-5.

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În urma acestui rezultat, Teplice a ajuns la 7 puncte și ocupă ultima treaptă a podiumului în campionatul Cehiei, în timp ce Viktoria Plzen se află pe un modest loc 11, fiind abia la borna cu numărul 2, dat fiind faptul că nici în primele două etape echipa lui Hysky nu a izbutit să se impună (1-3 cu Slovan Liberec și 1-1 cu Brno, ambele fiind meciuri disputate pe teren propriu).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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