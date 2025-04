Cel mai negru Paște pentru Eliza Natanticu: „Tatăl meu a ales să plece dintre noi în noaptea Învierii”

Actorul Alexandru Georgescu s-a stins din viață chiar în ziua de Paște, lăsând scena teatrului românesc mai goală. Dar puțini știu că acesta era tatăl unei cunoscute vedete de la noi: Eliza Natanticu.

Eliza Natanticu a dezvăluit când va fi înmormântat Alexandru Georgescu

s-a stins din viață chiar de Paște, la vârsta de 76 de ani. Nu doar că lumea filmului și a teatrului va fi mai săracă de acum înainte, dar și cea a Elizei Natanticu. Căci, puțini știu faptul că actorul a fost tatăl său.

a publicat un mesaj sfâșietor, pe Instagram, precum și mai multe imagini cu părintele său, în a doua zi de Paște. Ea a dezvăluit, de asemenea, data și locul în care va avea loc înmormântarea.

„Tatăl meu, Alexandru Georgescu, actor al Teatrului Național, a ales să plece dintre noi în seara Învierii. Un om cu suflet mare, o voce caldă și o prezență care nu va fi uitată niciodată.

Cei care l-au iubit și l-au admirat sunt așteptați să își ia rămas bun mâine, 22 aprilie, între orele 10:00 și 12:00, la Teatrul Național, Sala Studio. Te iubesc, tată. Scena nu va mai fi la fel fără tine”, a transmis Eliza Natanticu.

A crescut fără tatăl său

Deși în ultimii ani Eliza Natanticu și tatăl său au avut o relație apropiată, lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Vedeta a crescut alături de mama sa, care a murit când aceasta avea doar 11 ani, răpusă de o boală nemiloasă, și de bunica ei.

Alexandru Georgescu și-a abandonat, la un moment dat, familia, după cum a dezvăluit soția lui Cosmin Natanticu. Pentru a-i alina dorul, mama Elizei îi spune că părintele său este aviator și de aceea lipsește.

„Mama a suferit de cancer, poate suferința s-a adunat și din cauza faptului că a fost părăsită. În general, sentimentul de dragoste neîmpărtășită și de abandon naște în organism o chestie destul de nasoală. Poate că asta i s-a întâmplat ei. Am rămas cu bunica mea, dar și aici este o poveste interesantă. Ea a fost soția lui Virgil Trofin, om important în politică pe vremea lui Ceaușescu.

(…) Au fost zile în care nu am avut ce mânca după moartea mamei. Bunica primea o pensie de 300 de lei lunar, ce era să facă? Nu își permitea să plătească întreținerea sau mâncarea, era foarte slabă, dar făcea cumva să pună pe masă măcar un cartof”

L-am mai văzut pe tata, la 7 ani, iar după ce a murit mama a intervenit mai mult în viața mea. M-a pus să aleg dacă vreau să stau cu bunica sau să locuiesc cu el și cu soția lui, dar am refuzat. Bunica era universul meu, nu concepeam să stau fără ea. Am făcut o promisiune pentru mama și bunica, că nu o să le părăsesc niciodată. Nu o să vând niciodată apartamentul în care am stat”, a povestit, la un moment dat, Eliza Natanticu, conform