Cel mai “norocos” antrenor din lume: “A fost doar la echipe mari! La ce contracte are înseamnă că are un manager excepţional”

La ora actuală, în Premier League, considerat cel mai puternic campionat din Europa, activează un antrenor pe care mulți specialiști îl consideră a fi cel mai ”norocos” din fotbalul mondial. Despre cine este vorba și de ce CV impresionant dispune acesta, deși are doar 47 de ani.

Cine este antrenorul, în prezent în Premier League, considerat cel mai ”norocos” din fotbalul mondial

În cea mai recentă emisiune ”Giovanni Show” de la FANATIK, Cristi Coste și invitatul său, Giovanni Becali, au ajuns cu discuția la un antrenor croat care, deși în toată cariera de fotbalist a bifat un singur club mare, ca tehnician face deja ”ocolul” marilor echipe din Europa.

E vorba de Igor Tudor (47 de ani). Ca jucător, acesta a evoluat pe postul de fundaș central la echipe ca Juventus, Hajduk Split și Siena. Apoi, pe plan internațional, are 55 de prezențe la naționala Croației. După retragere, în 2008, a făcut școala de antrenori. A început să pregătească echipe din 2013. Prima echipă antrenată a fost și cea la care a jucat, Hajduk Split, din țara natală.

Au urmat apoi numai cluburi unul și unul. Începând de la Galatasaray și Udinese, până la mult mai galonatele .

”(n.r. Ce impresar, ce valoare are acest Igor Tudor) Incredibil. A fost și la Galatasaray și la alte echipe în Turcia. Asta înseamnă că are un manager excepțional care reușește să îl bage peste tot. Îl prezintă. Și totuși, Igor Tudor a fost un jucător al lui Juventus. Un fundaș central, nu extrem de mare. Ei bine, uite că și ca antrenor, nu e mare, dar găsește job când este lumea mai dragă”, a remarcat Giovanni Becali.

Ce misiune extrem de dificilă are Igor Tudor în Premier League, alături de Radu Drăgușin

Ca antrenor, Igor Tudor are doar două trofee în vitrină: un campionat și o cupă în țara natală, cu Hajduk Split. În rest, acesta a făcut pasul de la o echipă la alta fără prea mari realizări. Partea pozitivă pentru croat este că a antrenat și antrenează în continuare la cel mai înalt nivel.

Torino. Conducerea galonatei echipe din Serie A a luat această decizie după opt meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, ultimele patru meciuri fiind fără gol marcat.

Dar Igor Tudor nu a stat mult timp fără job. La mijlocul lui februarie, Tottenham a decis să îl dea afară pe Thomas Frank. Șefii grupării londoneze s-au mișcat repede și i-au găsit înlocuitor. E vorba de nimeni altul decât Igor Tudor.

Locul 16 este ocupat de Spurs în Premier League, cu 29 de puncte în 27 de etape, la 4 puncte de retrogradare. La prezentarea sa, Igor Tudor a dat asigurări că Tottenham și Radu Drăgușin vor evolua și în sezonul următor în premier League. ”Acest mare club și fanii săi au nevoie de mine să fac ceea ce trebuie și să rezolv problemele cât mai repede posibil”, a declarat fostul antrenor al lui Juve.