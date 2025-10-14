Sport

Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută

O nouă relație sentimentală prinde contur în lumea tenisului internațional. Jucătorul italian, fost finalist la Wimbledon 2021, se iubește cu o dansatoare renumită.
Alexa Serdan
14.10.2025 | 23:00
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului Jucatorul a confirmat relatia cu o dansatoare cunoscuta
Care este cel mai noi cuplu din tenis. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Matteo Berrettini și Vanessa Bellini formează cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Dansatoarea a arătat că are o relație cu jucătorul de tenis de 29 de ani prin faptul că s-au afișat împreună în spațiul virtual. Cum au apărut cei doi tineri.

ADVERTISEMENT

Matteo Berrettini și Vanessa Bellini sunt un cuplu

O nouă relație sentimentală prinde contur în lumea tenisului internațional. Jucătorul italian, fost finalist la Wimbledon 2021, Matteo Berrettini nu mai ascunde faptul că și-a refăcut viața amoroasă după separarea de fosta iubită.

Zvonurile că nu mai este un bărbat singur au apărut în urmă cu câteva luni, însă confirmarea a venit abia acum. Dezvăluirea că se iubește cu o dansatoare renumită a fost făcută prin intermediul rețelelor de socializare.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, jucătorul de tenis s-a afișat alături de Vanessa Bellini, conform tennistonic.com. Fotografia în care apar împreună a fost împărtășită chiar de frumoasa roșcată pe una dintre paginile sale din mediul virtual.

Imaginea a fost imortalizată în lift, la scurtă vreme după ce dansatoarea și-a aniversat ziua de naștere. Tânăra a împlinit 22 de ani, însă în fotografiile distribuite de la petrecere nu apare și tenismenul Matteo Berrettini.

ADVERTISEMENT
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când...
Digi24.ro
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile

„Vă mulțumesc tuturor celor care au făcut ca această zi de naștere să fie atât de plină de viață, iubire și amintiri. Fiecare dintre voi are un loc special în inima mea!”, a notat iubita jucătorului italian de tenis, pe Instagram.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Digisport.ro
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Matteo Berrettini și Vanessa Bellini sunt un cuplu
Matteo Berrettini și Vanessa Bellini au confirmat că sunt împreună. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cine este iubita lui Matteo Berrettini

Vanessa Bellini, actuala parteneră de viață a lui Matteo Berrettini, este o tânără pasionată de dans. Și-a descoperit această pasiune încă din copilărie. S-a născut în orașul Novara din Italia, fiind o dansatoare profesionistă.

Frumoasa roșcată este activă în mediul online, având conturi deschise pe mai multe rețele sociale. A devenit cunoscută datorită unei emisiuni la care a participat în anul 2022. Mai exact, a fost concurentă în show-ul de talente „Amici”.

ADVERTISEMENT

Dansatoarea a fost surprinsă prima oară alături de Matteo Berrettini, într-un restaurant din stațiunea Portofino, unde sportivul i-a dat din porția sa de paste. Au râs și s-au distrat de minune unul în compania celuilalt.

La momentul respectiv, cei doi tineri au fost extrem de apropiați, gesturile tandre fiind nelipsite între ei. Ulterior, au fost văzuți în altă ipostază. Și-au petrecut o zi întreagă sub o umbrelă de pe plajă, discutând ore întregi.

Se pare că jucătorul de tenis a depășit relația pe care a avut-o cu vedeta TV Melissa Satta (39 de ani), dorind să se focuseze pe actuala legătură amoroasă. Anterior, tenismenul s-a iubit cu jucătoarea australiană de tenis Ajla Tomljanovic (32 de ani, 84 WTA).

Cosmin Olăroiu a pierdut meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială! Cum poate...
Fanatik
Cosmin Olăroiu a pierdut meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială! Cum poate ajunge, totuși, la turneul final
Una caldă, alta rece pentru Gigi Becali. Câți bani încasează patronul FCSB de...
Fanatik
Una caldă, alta rece pentru Gigi Becali. Câți bani încasează patronul FCSB de la FIFA după ce Ngezana s-a calificat la C.M. Kiki a ratat dramatic turneul final
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte...
Fanatik
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Ioana și Ilie Năstase divorțează: 'Am plâns când a vândut casa din Dorobanți'
iamsport.ro
Ioana și Ilie Năstase divorțează: 'Am plâns când a vândut casa din Dorobanți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!