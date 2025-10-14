Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută

Matteo Berrettini și Vanessa Bellini formează cel mai nou . Dansatoarea a arătat că are o relație cu jucătorul de tenis de 29 de ani prin faptul că s-au afișat împreună în spațiul virtual. Cum au apărut cei doi tineri.

Matteo Berrettini și Vanessa Bellini sunt un cuplu

O nouă relație sentimentală prinde contur în lumea tenisului internațional. Jucătorul italian, fost finalist la Wimbledon 2021, nu mai ascunde faptul că și-a refăcut viața amoroasă după separarea de fosta iubită.

Zvonurile că nu mai este un bărbat singur au apărut în urmă cu câteva luni, însă confirmarea a venit abia acum. Dezvăluirea că se iubește cu o dansatoare renumită a fost făcută prin intermediul rețelelor de socializare.

Prin urmare, jucătorul de tenis s-a afișat alături de Vanessa Bellini, conform . Fotografia în care apar împreună a fost împărtășită chiar de frumoasa roșcată pe una dintre paginile sale din mediul virtual.

Imaginea a fost imortalizată în lift, la scurtă vreme după ce dansatoarea și-a aniversat ziua de naștere. Tânăra a împlinit 22 de ani, însă în fotografiile distribuite de la petrecere nu apare și tenismenul Matteo Berrettini.

„Vă mulțumesc tuturor celor care au făcut ca această zi de naștere să fie atât de plină de viață, iubire și amintiri. Fiecare dintre voi are un loc special în inima mea!”, a notat iubita jucătorului italian de tenis, pe .

Cine este iubita lui Matteo Berrettini

Vanessa Bellini, actuala parteneră de viață a lui Matteo Berrettini, este o tânără pasionată de dans. Și-a descoperit această pasiune încă din copilărie. S-a născut în orașul Novara din Italia, fiind o dansatoare profesionistă.

Frumoasa roșcată este activă în mediul online, având conturi deschise pe mai multe rețele sociale. A devenit cunoscută datorită unei emisiuni la care a participat în anul 2022. Mai exact, a fost concurentă în show-ul de talente „Amici”.

Dansatoarea a fost surprinsă prima oară alături de Matteo Berrettini, într-un restaurant din stațiunea Portofino, unde sportivul i-a dat din porția sa de paste. Au râs și s-au distrat de minune unul în compania celuilalt.

La momentul respectiv, cei doi tineri au fost extrem de apropiați, gesturile tandre fiind nelipsite între ei. Ulterior, au fost văzuți în altă ipostază. Și-au petrecut o zi întreagă sub o umbrelă de pe plajă, discutând ore întregi.

Se pare că jucătorul de tenis a depășit relația pe care a avut-o cu vedeta TV Melissa Satta (39 de ani), dorind să se focuseze pe actuala legătură amoroasă. Anterior, tenismenul s-a iubit cu jucătoarea australiană de tenis Ajla Tomljanovic (32 de ani, 84 WTA).