Cel mai nou transfer pe piața media de sport! Costi Mocanu se întoarce la microfon. Exclusiv

Posturile de sport din grupul Clever Media își schimbă denumirea. Look Sport va deveni Prima Sport, iar pe lângă schimbările de nume vor apărea alte opt canale din noua “familie” Prima. Însă, asta nu e tot pentru că Prima Sport bifează și un prim transfer de marcă.

Cel mai nou transfer pe piața media de sport! Costi Mocanu se întoarce la microfon

Din informațiile FANATIK, Costi Mocanu, fostul comentator al celor de la Pro TV va semna cu Prima Sport. Postul tv a câștigat alături de Antena 1 și licitația pentru meciurile echipei naționale în Liga Națiunilor, astfel că Mocanu va putea fi auzit din nou la microfon comentând meciurile României, de această dată pe Prima, nu la Pro TV.

În 2019, Costi Mocanu a plecat de la Pro TV pentru a fi consilierul lui Răzvan Burleanu la Federația Română de Fotbal. Nu a rezistat mult și s-a întors în televiziune la Aleph News, postul tv fondat de Adrian Sârbu.

Nu a rezistat nici la Aleph News, el părăsind anul trecut televiziunea respectivă. Câteva luni mai târziu, Costi Mocanu își pregătește revenirea în “iarbă”, pe postul de comentator de sport la Prima Sport.

Posturile Look Sport devin Prima Sport din 18 aprilie

Odată cu achiziţia lui Costi Mocanu, Clever Media aliniază o trupă puternică de comentatori printre care se află: Emil Grădinescu, Bogdan Cosmescu sau Cosmin Băleanu, oameni cu ştate vechi pe postul de comentatori sportivi.

Începând din data de 18 aprilie, posturile Look Sport, Look Sport+, Look Sport 1 şi Look Sport 2 se transformă în Prima Sport 1, Prima Sport 2, Prima Sport 3 şi Prima Sport 4.

Mai mult, Clever vrea să înfiinţeze şi postul Prima Sport 5. Adrian Tomşa, acţionarul majoritar al companiei, a justificat solicitarea licenţei pentru un nou post tv de sport prin faptul că societatea a achiziţionat în ultima vreme mai multe drepturi sportive, conform .

Prima TV şi Antena 1 au cumpărat drepturile tv pentru meciurile echipei naţionale

a trecut printr-un rebranding în urmă cu puţin timp. Posturile Telekom Sport şi-au schimbat denumirea în Orange Sport, după ce operatorul de telefonie mobilă a preluat pachetul majoritar al televiziunilor.

În vara anului trecut, Prima TV şi Antena 1 au câştigat licitaţia privind transmisia meciurilor pe o perioadă de patru ani. Cele două televiziuni îşi vor împărţi meciurile din preliminariile pentru Euro 2024 şi CM 2026, precum şi următoarele două ediţii ale Ligii Naţiunilor.

