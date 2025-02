Cel mai periculos an din viața unui om. Avertismentul oamenilor de știință

Un renumit specialist în longevitate a declarat care este cel mai periculos an din viața unui om. oamenilor de știință are legătură cu un moment important. Acesta are loc la vârsta adultă.

Perioada primejdioasă din existența unei persoane

Dan Buettner, cunoscut pentru faptul că a efectuat numeroase studii în „zonele albastre” din lume, a făcut un anunț neplăcut. Expertul în longevitate a descoperit care este perioada primejdioasă din existența unei persoane.

Cel mai periculos an pentru un om adult are legătură cu retragerea din activitatea profesională. Atunci când ies la pensie mulți tind să se plafoneze și mai ales, să piardă relațiile sociale pe care le aveau până atunci.

În plus, ieșirea la pensie îi face pe oameni să nu mai aibă un scop precis în viață. Totodată, cercetările susțin că scăderea activității fizice poate contribui la o mortalitate crescută, în special dacă pensionarii nu mai au nicio activitate.

Indicat ar fi ca fiecare persoană în parte să-și găsească o pasiune sau să muncească în continuare, lucru care le poate adăuga ani la existență. an din viața unui adult are un impact semnificativ asupra sănătății.

Anul pensionării, cel mai periculos pentru om

„Acesta va șoca mulți oameni. Cel mai periculos an din viața unui adult este, în medie, anul în care te retragi. Există o creștere semnificativă a mortalității în acel an”, a explicat Dan Buettner, potrivit .

„Nu știm exact dacă este vorba despre pierderea rețelei sociale, a scopului în viață sau despre faptul că nu mai ești la fel de activ din punct de vedere fizic”, a mai spus expertul în longevitate, pentru aceeași sursă.

Dezvăluirea făcută de specialist este susținută și de un studiu care a fost realizat în anul 2020. Acesta a fost făcut de Institutul de Sănătate Publică din Amsterdam, unde oamenii de știință au investigat legătura dintre vârsta de pensionare și mortalitate.

Rezultatele celor 25 de studii au demonstrat faptul că pensionarea la vârsta standard poate fi asociată cu un risc mai mare de mortalitate comparativ cu munca dincolo de vârsta de pensionare. Din păcate, studiul nu a confirmat cauza exactă.

În aceeași notă, cercetătorii din Statele Unite ale Americii au observat că „funcționarea fizică se deteriorează mai rapid în pensionare decât în cazul lucrului full-time pentru angajații cu vârsta de 65 de ani sau mai mult”.

În altă ordine de idei, participarea la viața profesională contribuie la sănătatea mentală și la prevenirea unor afecțiuni cognitive, cum ar fi Alzheimer. În concluzie, exercițiile fizice și interacțiunile cu ceilalți îmbunătățesc funcția cognitivă.