„Cel mai periculos”. Antrenorul lui Noah are un remarcat surpriză de la Universitatea Craiova

Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah, a comentat în runda cu numărul 2 din „faza ligii” Conference League.

Pe cine de la Craiova a remarcat antrenorul lui Noah

Tehnicianul croat l-a evidențiat pe Nicușor Bancu (33 de ani). a fost integralist în echipa Universității Craiova.

„Craiova este o echipă foarte bună, am observat că unul dintre cei mai buni jucători ai lor este fundașul stânga, multe goluri, multe acțiuni periculoase vin de pe partea lui și am decis, de data această, să fim asimetrici pe partea defensivă, cu Helder avându-l în primire pe fundașul lor stânga, pe care noi l-am observat a fi cel mai periculos la analiza dinaintea meciului”, a declarat Sandro Perkovic, după U Craiova – Noah 1-1.

Armenii au 4 puncte după primele două etape din Confernece League. În runda inaugurală, Noah a câștigat acasă cu Rijeka, scor 1-0. „Ne-am creat multe șanse împotriva unui adversar foarte greu, portarul lor a fost decisiv în unele momente. Sunt mulțumit de această prestație. Le-am spus de ieri jucătorilor că rezultatele în fotbal sunt imprevizibile, însă nivelul de determinare, emoție, pasiune pe care îl arată este ceva incredibil.

Sunt mândru de acest lucru. Nu conta dacă câștigam, dacă pierdeam, conta cum gestionam jocul. Încă o dată, îi felicit. Am dominat atât ofensiv, cât și defensiv. Am făcut o partidă extraordinară”, a adăugat tehnicianul croat.

Pe ce loc e U Craiova în Conference League

După 0-2 cu Rakow și 1-1 cu Noah, Universitatea Craiova e în fara locurilor de calificare în „primăvara” Conference League. Oltenii sunt pe poziția 27, cu un singur punct, la o lungime de locul 24.

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru punctul obținut. Cred că am făcut o partidă decentă. Sunt extrem de mândru de prestația din prima repriză, în ciuda avantajului Craiovei. Am jucat exact cum ne-am pregătit, am avut, cred, două-trei șanse bune să marcăm. Din păcate, nu am făcut-o, am simțit meciurile de acest nivel, am fost penalizați la cea mai mică greșeală.

În repriza a doua, nu am lăsat golul de 1-0 să ne ucidă mentalul, am arătat caracter și am reușit să egalăm. Sincer, cred că am meritat acest punct.

Vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor care au venit pe acest stadion superb, dar și celorlalți spectatori, au creat o atmosferă minunată, chiar dacă 99% dintre suporteri au fost împotriva noastră. A fost o bucurie să jucăm pe un astfel de stadion”, a adăugat Perkovic.