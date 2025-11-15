„Cel mai periculos job din fotbalul românesc!”. Ce trebuie să facă MM Stoica pentru a reinstaura disciplina în vestiarul FCSB

ADVERTISEMENT

FCSB a trecut în ultima perioadă printr-un episod extins de indisciplină după cumulul de cartonașe încasate de jucătorii săi. Giovanni Becali a reacționat în direct și a spus ce trebuie să se schimbe la echipa vărului său.

Giovanni Becali a spus ce trebuie să facă vărul Gigi Becali la FCSB de acum

Giovanni Becali a comentat în direct despre situația delicată de la FCSB care l-a scandalizat la propriu pe vărul său, Gigi Becali. Agentul de jucători i-a transmis cum trebuie să organizeze lucrurile de acum pentru a nu mai exista astfel de episoade.

„Eu nu știu de ce se omoară Gigi și țipă… , un regulament. Cheamă toți jucătorii, spune-le că ăsta e regulamentul, că au prime și contracte bune, dar că aici nu se iau roșii. Întârzii la antrenament, 500 de euro, a doua oară 2.000, absența nemotivată… Toate astea trebuie scrise acolo”

Cum a catalogat Giovanni Becali comportamentul lui Daniel Bîrligea din meciul cu Hermannstadt

Toată această polemică a plecat de fapt de la eliminarea lui Daniel Bîrligea în Atacantul a avut un comportament total neobișnuit, iar după mai multe proteste și chiar injurii la adresa arbitrului Radu Petrescu a fost eliminat. Giovanni Becali a vorbit despre atitudinea vârfului român.

„A fost o nebunie ce a făcut Bîrligea. Și Olaru, puțin, dar parcă a avut o limită. Bîrligea a continuat, el putea să ia două galbene din prima. De asta Gigi s-a umflat atât de mult.

Meme, noi le dăm banii, am întârziat vreodată? ? V-am luat autobuz descoperit, v-am băgat bani, bă eu ți-am dat, nu trebuie să îmi dai și tu!? Nu dați cât v-a dat clubul, dar să vă apropiați acolo, să răsplătiți.

Bîrligea oricum e cel mai hăituit de fundașii din România, toți îl trag de tricou, îi dau la picioare. Și acum cu Bosnia o să fie la fel, tot timpul sunt fundașii pe el!”, a mai spus Giovanni Becali.

Cum trebuia, de fapt, să procedeze Mihai Stoica la FCSB. „N-a avut job atât de periculos ca ăsta!”

Ulterior, Giovanni Becali și-a continuat discursul și a vorbit și despre situația lui Mihai Stoica, Impresarul consideră că MM are cel mai dificil job posibil din tot fotbalul românesc.

„Meme când a avut problemele astea, trebuia să îi ia, fără să îi spună lui Gigi, și să le spună: ‘Bă, fiți atenți, patronul vă da bani, vă dă tot ce vreți. Eu am înghițit o dată, de două ori, de acum în colo aveți grijă că vorbim direct cu patronul! Eu sunt prietenul vostru, vă laud, vorbesc de voi, dar nu mă luați la mișto!’.

El, săracul, vrea să facă un echilibru între jucători și Gigi. E cea mai dificilă poziție pe care a avut-o vreodată în fotbalul românesc. De când e el în fotbal nu a avut un job atât de periculos ca ăsta. Se pretinde mult, se cheltuie bani mulți, s-au plătit bani buni pe ei. MM trebuia să îi ia lângă ei și să le spună să nu mai treacă gardul, că nu mai poate. Să îl bage pe Gigi, că a zis el că intră în carne vie, și poate așa nu se mai ajungea la ce s-a ajuns”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.