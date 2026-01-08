Cel mai popular lapte praf din România, retras de pe rafturile marilor magazine: bacteria găsită poate fi mortală. Ce este Bacillus cereus

ADVERTISEMENT

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a făcut avertizări încă din decembrie 2025 cu privire la laptele praf NAN de la Nestle. Instituția a publicat, inclusiv joi, 8 ianuarie 2025, anunțuri cu privire la retragerea unor loturi, în urma identificării prezenței Bacillus cereus în produs. Specialiștii explică ce este această bacterie și cum se manifestă ea.

Celebrul lapte praf, retras de pe rafturile magazinelor din România

ANSVSA a publicat multiple avertizări cu privire la laptele praf NAN de la Nestle, care se găsesc pe rafturile mai multor magazine din România, precum Profi, Carrefour, Selgros, Mega Image, Lidl, Penny și Auchan. Autoritățile anunță că în unele loturi din anumite sortimente s-a identificat bacteria Bacillus cereus.

Este vorba despre anumite loturi din NAN 1 Optipro 400g, NAN 1 Optipro 800g, NAN 1 Comfortis 800g, NAN Expertpro Fără Lactoză 400g, NAN Expertpro HA 400g, NAN 1 Supremepro 800g, NAN 2 Supremepro 800g și NAN Expertpro AR 800g.

„Ca măsură de precauție, Nestlé România recheamă voluntar o cantitate limitată din formulele de lapte cu datele de identificare menționate în anexă. Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută.

Din prudență maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestor produse. Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită”, se arată în atenționarea ANSVSA pentru magazinele Carrefour, acolo de unde s-au retras cele mai multe tipuri de lapte praf de la Nestle.

Produsele pentru care s-a făcut această atenționare se regăsesc pe site-ul ANSVSA. . Tot acolo se pot identifica mai multe detalii, precum lotul și data de expirare. Toate produsele vizate au termen de valabilitate până în anul 2027, însă, pentru a fi sigur că sortimentul de nu este vizat de informare, trebuie verificat lotul.

Ce este Bacillus cereus și care sunt simptomele specifice

Bacillus cereus este o bacterie gram-pozitivă, care produce toxine odată ingerată și care se găsește atât în alimente, cât și în sol și vegetație. Este rezistentă la temperaturi extreme și se poate răspândi rapid la temperatura camerei. Aceasta produce afecțiuni intestinale și vine la pachet cu greață, vărsături și diaree, arată

De asemenea, bacteria este rezistentă și pe diferite suprafețe. Atunci când ajunge în corp, simptomele sunt cele specifice unei . Mai agresive sunt la bebeluși, deoarece ei au sistemul imunitar subdezvoltat. Bacteria a fost identificată, cel mai adesea, în lapte și produsele din lactate, produsele din carne, dar și la legume și alimente bogate în amidon, arată un

Bacillus cereus poate fi mortală în unele cazuri

Toxinele eliberate de bacteria Bacillus cereus ajung în intestin, care, mai apoi, produc simptomele precizate anterior. , în cazurile în care sunt afectate alte părți ale corupului, această bacterie a fost cauzatoare de infecții ale ochilor, tractului respirator și rănilor.

Mai mult decât atât, bacteria poate fi mortală și poate produce infecții severe chiar și la adulți. Persoanele care contractează această bacterie, și au un sistem imunitar compromis, pot ajunge la septicemie și endoftalmită, care duce la pierderea vederii.

„Rata globală de mortalitate pentru infecțiile cu B. cereus este de 0,9%. Cazurile de intoxicație alimentară reprezintă 94,31% (5.786 din 6.135 cazuri) din totalul infecțiilor, cu o rată a mortalității de 0,05%. Infecțiile cu B. cereus au fost raportate în principal în Asia de Est, Europa și America de Nord”, mai arată studiile.