„Cel mai rapid român” urcă în ring la RXF Next Fighter 31. Valentin Tănase îl amenință pe Prințu de la Cluj: „Să nu te rupi de tot”

ADVERTISEMENT

, va fi transmisă live pe VOYO și pregătește un duel inedit între Valentin Tănase și Prințu de la Cluj. Cunoscut drept „cel mai rapid român”, Tănase va face pasul într-un sport complet diferit și va încerca să demonstreze că viteza poate fi un atu și în ring.

„Cel mai rapid român” Valentin Tănase boxează cu Prințu de la Cluj la RXF Next Fighter 31

Valentin Tănase (29 de ani) va urca în premieră în ringul de box. El și-a construit notorietatea în ultimii ani datorită performanțelor sale pe pista de atletism. Tănase a atras atenția după ce a fost creditat cu o viteză de aproximativ 45 km/h într-un test de sprint, performanță care i-a adus supranumele de „cel mai rapid român”, chiar dacă recordul său nu a fost omologat din cauza vântului.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, Tănase a apărut în numeroase materiale și emisiuni dedicate sportului, fiind apreciat pentru ambiția și pregătirea sa fizică. În acest an, el a participat la , unde și-a consolidat spiritul competitiv și dornic să își depășească limitele.

„Am venit la RXF pentru a îmi dovedi mie că sunt bun și la alte sporturi. Cred că am o condiție fizică mult mai bună decât Prințu. Am o deplasare mult mai bună și cred că lovesc mult mai bine. Presupun că o să se arunce la bătaie, o să dea niște pumni haotici și nu o să aibă o tehnică de lovire atât de corectă.

ADVERTISEMENT

Conflictul dintre noi a început de pe TikTok. A spus despre mine că sunt alergător, asta nu înseamnă că nu sunt bun și pe bătaie. Vreau să îi dovedesc contrariul și eu, prin toată munca pe care am făcut-o, a trebuit să mă lupt cu speculațiile din exterior. Vreau să-i arăt cât de puternic e un sportiv! Prințule, la fel ca melodia pe care o ai tu, Rupe-te, Rupe-te, Rupe-te, sper că te-ai pregătit și să nu te rupi de tot”, a fost mesajul transmis de Valentin Tănase,

ADVERTISEMENT

Prințu de la Cluj știe bătaie

Prințu de la Cluj, adversarul lui Valentin Tănase, nu e străin deloc de sporturile de contact. Cântărețul are experiență în karate, jiu-jitsu și box și promite să valorifice avantajul acumulat în anii de pregătire. „Am o mare poftă să bat pe cineva. De mic copil mi-am dorit să lupt în cușcă. Uite că, la 35 de ani, am ocazia să pot lupta și să arăt lumii întregi ce pot să fac, așa că, Prințu’ de la Cluj, ardeleanul vostru, în acțiune pentru voi. Să vezi ce tare în gură era alergătorul. Ce crezi, i-am zis să ne batem în cușcă. A acceptat. Cu ardeleanul e greu. Oricum îl sparg. Îl distrug. Mai mult de trei secunde nu are cu mine”, a transmis Prințu de la Cluj.

ADVERTISEMENT