Cel mai râvnit fotbalist din Premier League s-a botezat pe plajă. Imagini spectaculoase pe social media: „Îți mulțumesc, Doamne!”. Video

ADVERTISEMENT

Antoine Semenyo, fotbalist ce a impresionat la Bournemouth și a devenit curtat de marile echipe de Premier League, a postat o serie de poze și un videoclip cu momentul botezului său înainte de a intra în 2026. Superstarul ghanez a postat pe Instagram un mesaj de apreciere pentru Dumnezeu.

Antoine Semenyo s-a botezat pe plajă înainte de Anul Nou și i-a mulțumit profund lui Dumnezeu

Cel mai râvnit fotbalist din Premier League a fost botezat pe plaja din Bournemouth. Superstarul pe care Manchester City este gata să dea 65 de milioane de lire sterline i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ce a trăit în anul recent încheiat.

ADVERTISEMENT

„Nu știu de unde să încep. Dragostea a fost nesfârșită. Aceste poze nici măcar nu spun întreaga poveste, dar Îți mulțumesc, Doamne, pentru protecție, binecuvântări și pentru tot ce ai făcut în viața mea. 2026, hai să o facem!”, a scris ghanezul într-o postare pe Instagram, unde a postat mai multe clipuri și poze.

Unul dintre videoclipuri era cel în care el era botezat pe plaja din Bournemouth. Fotbalistul ghanez se așează ușor pe spate, la malul mării, cu capul spre larg, și așteaptă ca un val să îl acopere complet. După aceea, el se ridică râzând și privind către cer.

ADVERTISEMENT

În postare se mai regăsesc poze cu iubita sa, pe care a cerut-o în căsătorie pe parcursul anului 2025, cu prietenii săi, cu părinții și fratele lui, cu cățelul său, chiar și cu o figurină cu Iisus Hristos pe care este scis „Dumnezeu te iubește”. La final, el a mai transmis un mesaj: „Pe bune, Îți mulțumesc, Doamne! (n.r. – pentru toate lucrurile din viața lui)”.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Semenyo este așteptat să joace cu Arsenal, deși e la un pas de transferul la Manchester City

Deși mutarea la Manchester City pare doar o formalitate, Andoni Iraola nu îl va menaja pe ghanez în următorul meci cu liderul din Premier League: Arsenal. După ultimul meci din campionat, antrenorul spaniol a lăsat de înțeles că va juca în următoarea etapă:

ADVERTISEMENT

„Nu este ultimul său meci. Nu pot spune 100%, dar cred că va juca, da. Are nevoie să se recupereze pentru că jucăm cu Arsenal acasă peste trei zile, împotriva liderului, va fi un jucător important pentru noi”, a declarat Andoni Iraola după 2-2 cu Chelsea.

Trei giganți s-au luptat pentru Antoine Semenyo

După două sezoane decente pentru Bournemouth, Antoine Semenyo a explodat în acest start de stagiune și aproape că și-a întrecut numărul de goluri din sezonul trecut, după nici jumătate din meciuri. Stagiunea precedentă, ghanezul a înscris de 11 ori și a oferit 5 pase decisive în Premier League în 37 de meciuri, iar acum are deja 9 goluri și 3 assist-uri în doar 18 partide.

Pep Guardiola caută soluții viabile în atac, deoarece