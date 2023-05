Cel mai sănătos aliment din lume. Costă doar un leu și are beneficii uimitoare asupra organismului

Cel mai din lume, conform unor studii realizate recent de cercetători. Costă doar un leu și are beneficii uimitoare asupra organismului. E un produs grozav care se poate adăuga în tot felul de preparate culinare.

Cel mai bun produs de pe pământ este spanacul. Are un preț de aproximativ un leu, după cum apare pe site-ul . O sută de grame din acest aliment genial poate fi cumpărat cu numai 0,79 de lei.

Pe , o pungă de jumătate de kilogram poate fi achiziționată cu suma de 8,99 lei. Este vorba de o recoltă românească care te va surprinde plăcut cu gustul său ușor amar și care aduce foarte multe avantaje pentru sănătatea oamenilor.

Printre uimitoare pe care le are se numără nutrieții, fibrele și antioxidanții. De asemenea, are în compoziția sa o cantitate impresionantă din vitaminele A, C și K și minerale, cum ar fi: fier, calciu și magneziu.

În aceeași notă, studiile arată că spanacul reduce riscul apariției unor boli de inimă, diabet și cancer. În plus, planta este ideală pentru menținerea sănătății ochilor și duce la îmbunătățirea memoriei și a funcției cerebrale.

Spanacul, un aliment minune pentru organism

Spanacul este un aliment minune pentru organism care a apărut inițial în Asia Centrală și de Vest. Planta perenă a cucerit oamenii de pretutindeni datorită unor desene animate care îl au în prim-plan pe Popeye marinarul.

O cercetare realizată în anul 2010 arată că cei mici au început să consume această legumă după ce s-au uitat la respectivele benzi desenate. Ulterior, oamenii au simțit nevoia să experimenteze în bucătărie și să o introducă în diverse preparate culinare.

Această legumă frunzoasă poate fi gătită simplu, în tigaie, cu puțină ceapă și usturoi sau în diverse plăcinte. Spanacul trebuie gătit lent și destul de puțin pentru a absorbi toate vitaminele și mineralele pe care le conține.

De asemenea, se poate mânca în salate, crud, în diferite sosuri, supe, tocănițe sau quiche-uri. Totodată, nutriționiștii spun că poate fi folosi pe post de topping pentru pizza sau inclus în pastele preferate de fiecare persoană în parte.