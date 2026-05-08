Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el

FCSB a bifat o contra-performanță istorică în acest sezon. Campioana en-titre a ratat pentru prima dată calificarea în play-off, iar singurul obiectiv care i-a rămas este prezența într-o cupă europeană. Echipa lui Gigi Becali a suferit mult din cauza regulii U21, mai ales că fotbalistul pe care se baza cel mai tare nu a putut fi de folos mai deloc.

Drama fotbalistului de jumătate de milion de euro de la FCSB

În februarie 2025, FCSB i-a transferat pe Ionuț Cercel (19 ani) și pe Alexandru Stoian (18 ani). Împreună, cei doi fotbaliști de la Farul au costat 1.000.000 de euro, însă valoarea totală a transferurilor a ajuns la 1.800.000 de euro după activarea bonusurilor de performanță. Astfel, Cercel și Stoian au ajuns să îl coste pe Gigi Becali câte 900.000 de euro fiecare.

Cum , roș-albaștrii și-au pus mari speranțe în Ionuț Cercel. , mai ales că evoluează pe același post cu Vali Crețu, fotbalist ajuns la 37 de ani și care, în mod normal, ar fi trebuit să fie la apus de carieră.

Totuși, socoteala din târg nu s-a potrivit cu cea de acasă. Deși Ionuț Cercel a început sezonul ca titular, fundașul dreapta a avut evoluții dezamăgitoare și și-a pierdut locul în primul „11”. Iar cum un rău nu vine niciodată singur, pe lângă prestațiile modeste, fotbalistul s-a confruntat și cu mai multe probleme medicale, petrecând mai mult timp accidentat. În 2026, fostul fotbalist al Farului nu a jucat niciun minut în tricoul roș-albastru.

Gigi Becali, dezamăgit de investiția în Ionuț Cercel

Ionuț Cercel mai are contract cu FCSB până în vara lui 2030 și încă mai are timp să îl convingă pe Gigi Becali că investiția în el a meritat. Deocamdată, deși are deja mai bine de un an la campioana României, fundașul dreapta n-a bifat decât 13 prezențe și 914 minute în roșu și albastru.

Până acum, Ionuț Cercel a ajuns să îl coste pe Gigi Becali aproximativ 70.000 de euro pe meci, fără ca fundașul dreapta să confirme investiția făcută de FCSB. Ba, mai mult, de-a lungul acestui sezon, tânărul fotbalist a primit mai multe

„Păi nu știu, că n-ai văzut, de exemplu, ăla (Ionuț) Cercel, da? Pe care-l lăudam. Nu știu, accidentat, tot accidentat, tot văicăreț, mamă, că mă doare. Nici doctorii nu înțeleg, mă doare. Nu știu. Înțelegi? Da, Cercel putea să fie o soluție. Ne trebuie un Under altceva”, spunea Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.