Sport

Cel mai scump jucător al Rapidului, 14 reprize consecutive fără gol. A spart gheața abia în a 15-a! Foto

Mihai Dragomir
17.10.2026 | 23:00
Cel mai scump jucator al Rapidului 14 reprize consecutive fara gol A spart gheata abia in a 15a Foto
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E cel mai valoros de la Rapid, dar uitase să mai marcheze. A rupt seria negativă abia cu Corvinul. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
Cel mai valoros jucător al Rapidului în acest moment nu a mai reușit să marcheze în ultimele 14 reprize de la ultima sa reușită. Cum a rupt bilanțul negativ abia în a 15-a.
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Rapid a arătat poftă pe plan ofensiv în acest sezon, însă cel mai valoros jucător din lot nu a livrat pe măsura așteptărilor. Alexandru Dobre (28 de ani) nu își mai trecuse numele pe tabela de marcaj de 14 reprize. Fotbalistul giuleștenilor introducea ultima dată mingea în plasă în luna august, însă a rupt seria negativă cu reușitele din a doua repriză a meciului cu Corvinul.

UPDATE: Alexandru Dobre a făcut „dubla” cu Corvinul

Golul din penalty nu a fost suficient pentru Alexandru Dobre, după pauza lungă de la precedenta reușită. Extrema dreaptă a Rapidului a mai înscris o dată în poarta Corvinului în minutul 76. De data aceasta, fotbalistul giuleștenilor s-a aflat în careu, de unde a interceptat centrarea lui Onea și reușit apoi să trimită mingea în plasă grație unui șut puternic expediat din voleu. El s-a bucurat celebrând precum idolul său, Cristiano Ronaldo, după care a fost schimbat cu Bubanja.

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UPDATE: Alexandru Dobre, gol în poarta Corvinului în etapa a 12-a

Alex Dobre a spart gheața. După ce ajunsese la 14 reprize de la ultima reușită pentru Rapid, starul giuleștenilor a ieșit la rampă în actul secund al partidei cu Corvinul. Onea a fost faultat de Neacșa în careu, iar Dobre a marcat de la punctul cu var în minutul 61. La doar 60 de scunde apoi, același Dobre a recuperat o minge cu care a avansat spre buturile apărate de Codruț Sandu. Șutul său a trecut milimetric pe lângă poarta oaspeților.

Alexandru Dobre, fără gol pentru Rapid în ultimele 14 reprize

Nelipsit din primul „11” al Rapidului, Alexandru Dobre pare că nu se mai află în forma din sezonul trecut, când marca 15 goluri pentru formația de sub Podul Grant. În actuala stagiune, până la duelul cu Corvinul, Dobre a jucat în toate cele 13 meciuri disputate de Rapid (campionat, Cupă și amical). El reușea o „dublă” cu CFR Cluj în etapa a 3-a, iar ultimul gol a fost cel din derby-ul câștigat cu Petrolul în etapa 6, meci disputat pe 21 august 2026. Tot atunci, el era protagonistul unui moment care a stârnit un val de reacții.

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Mai exact, după ce înscrisese în poarta ploieștenilor, el s-a îndreptat spre marginea terenului și, cel mai probabil din exces de zel, exact în fața camerelor situate în zona respectivă, și-a dus mâna într-o „zonă sensibilă” a corpului, înainte ca ai săi coechipieri să ajungă lângă el pentru a-l felicita. Totul a fost surprins de camerele responsabile cu transmisiunea live a partidei. După meci, el avea să își explice gestul, motivând că a fost inspirat de filmul biografic „Michael”, bazat pe viața lui Michael Jackson. Însă capitolul paselor decisive este cu atât mai sensibil pentru fotbalistul Rapidului. Extrema dreaptă nu a livrat nici măcar un assist în tot acest timp.

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Alexandru Dobre, cel mai valoros jucător al Rapidului

Raportat la cotele oferite de platforma Transfermarkt, Alexandru Dobre este cel mai valoros jucător al Rapidului. Cu o valoare de piață de 3 milioane de euro, el este urmat în această ierarhie de atacantul Filip Stojilkovic (2,5 milioane de euro) și Claudiu Petrila (2,3 milioane de euro). Înainte de a semna cu giuleștenii, Dobre era evaluat la 1 milion de euro, semn clar că prestațiile ulterioare pentru echipa bucureșteană au contribuit la creșterea cotei sale. În primăvara acestui an, el a avut cea mai mare cotă din cariera sa: 3,2 milioane de euro.

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Daniel Pancu a dezvăluit de ce nu i-a mai acordat banderola de căpitan lui Alexandru Dobre

Alex Dobre (28 de ani) a fost căpitanul Rapidului în aproape toate meciurile din sezonul trecut. În finalul play-off-ului, în urma unor contre destul de serioase cu fostul antrenor Costel Gâlcă (54 de ani), fotbalistul a rămas fără banderolă. Banca tehnică a fost preluată în vară de Daniel Pancu, însă jucătorul nu a recăpătat banderola nici până în prezent. Actualul tehnician al Giuleștenilor a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK a stabilit cei 3 căpitani din acest sezon într-o dimineață, la antrenamente. Cât despre situația lui Dobre, Daniel Pancu puncta: „El a fost în situația de a face niște gesturi și cu suporterii, și vizavi de antrenor, care nu fac cinste unui căpitan. Ca un căpitan, trebuie să fii exemplu!”. În mod obișnuit, fundașul Lars Kramer este actualul căpitan al Rapidului.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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