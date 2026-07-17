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Cel mai scump jucător transferat de FCSB în această vară, în tribune la meciul cu FC Argeș! Cine este Aymen Boutoutaou

Cel mai scump jucător transferat de FCSB în această vară, prezentat fanilor în Ghencea la meciul cu FC Argeș din prima etapă a SuperLigii! Toate detaliile despre Aymen Boutoutaou
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.07.2026 | 21:06
Cel mai scump jucator transferat de FCSB in aceasta vara in tribune la meciul cu FC Arges Cine este Aymen Boutoutaou
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Cel mai scump jucător transferat de FCSB în această vară, în tribune la meciul cu FC Argeș. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Aymen Boutoutaou (25 de ani) este cel mai scump jucător transferat de FCSB până acum în această vară. Algerianul cu cetățenie franceză este adus din Hexagon, de la Sochaux, din Ligue 2, în schimbul sumei de un milion de euro. El a ajuns deja în România și, în plus, a fost prezent pe stadionul din Ghencea vineri seară la meciul cu FC Argeș din prima etapă a noului sezon de SuperLiga.

Aymen Boutoutaou, cel mai scump jucător transferat de FCSB până acum în această vară, prezent pe stadion la meciu cu FC Argeș

Atacantul de bandă a fost surprins astfel de foto-reporterul FANATIK prezent pe arenă cu ocazia acestei partide. Despre această mutare site-ul nostru a scris în exclusivitate în urmă cu doar câteva zile. De asemenea, în viitorul apropiat la FCSB mai este așteptat și un mijlocaș ofensiv, pe care Gigi Becali plătește suma de 1.4 milioane de euro.

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Până acum, la echipa roș-albastră ajunseseră în această vară Ronny Labonne și Eddy Gnahore, ambii veniți din postura de jucători liber de contract. De asemenea, fosta campioană a României a mai ajuns la un acord și cu cei de la Hermannstadt pentru transferul lui Luca Stancu.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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